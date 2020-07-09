Политика
Политическая ЭкспертизаЛукашенко констатировал беспрецедентный уровень давления на Белоруссию
Белоруссия за все время своей независимости еще не испытывала на себе такого давления, которому республика подвержена на сегодняшний день. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил об этом в ходе встречи с журналистами. Все сплелось в один узел, констатировал Лукашенко.
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Автоматически обработаны 7254 источника, обновлено в 18:11, Ашберн
Общество
В АТОР рассказали о возобновлении международного авиасообщения
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе сообщила, что Роспотребнадзор представил список безопасных стран для путешествий российских туристов.
Московский Комсомолец 17:14
Политика
Госсовет Турции одобрил превращение собора Святой Софии в мечеть
Государственный совет Турции единогласно проголосовал за изменение статуса собора-музея Святой Софии (Айя-София) на мечеть.
Известия 04:03
Общество
МВД намерено внести изменения в бланки водительских прав и ПТС
МВД России намерено внести изменения в бланки водительских прав, свидетельств о регистрации транспортного средства и паспорта транспортного средства (ПТС).
UfacityNews.ru вчера в 01:50
Здоровье
В ВОЗ назвали способ избежать второй волны коронавируса в России
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович назвала способ избежать второй волны коронавируса.
Peterburg2.ru 10:16
Общество
В Петербурге возобновят работу салонов красоты и тренировочных баз
"С 13 июля возобновляется в полном объеме работа парикмахерских и салонов красоты (по предварительной записи), оказание банных услуг, а также некоторых бытовых услуг", - сказано в сообщении.
РИА Новости 16:28
Политика
Вице-премьер Украины заявил о неактуальности минских соглашений
Вице-премьер Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что минские соглашения не соответствуют обстоятельствам, во время которых они заключались.
Коммерсантъ 17:57
Происшествия
Фургал не признал вину во вменяемых ему преступлениях
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не признал вину по обвинениям в организации покушений и убийств предпринимателей.
Известия 16:51
Авто
УАЗ заменит «Русский Прадо» на Aurus
Поступила информация, что глава Sollers Вадим Швецов якобы лично настоял на запуске Aurus во что бы то ни стало.
Evo-rus.com 13:12
Общество
Данные участников блокчейн-голосования попали в открытый доступ
Зачем было внедрять блокчейн — В блокчейн-голосовании по поправкам в Конституцию РФ произошел новый сбой Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.
РБК 08:28
Здоровье
Мелик-Гусейнов рассказал об открытии детских лагерей
В третью волну откроются все оставшиеся детские лагеря. Однако срок замгубернатора пока не назвал.
Ньюс-НН 10:55
Политика
Козак: вопрос о вхождении ДНР и ЛНР в состав России не обсуждался
Вопрос о возможном вхождении самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в состав России на государственном уровне никогда не обсуждался, заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
Коммерсантъ 03:22
Экономика
Объем наличных денег в России вырос до рекордного уровня
Помимо активного ухода бизнеса в серые схемы росту денежной массы способствуют и россияне, получающие зарплаты в конвертах.
Ведомости 17:12
Энергетика
Аналитики ожидают подорожания нефти до $150 за баррель
Цены на нефть могут вырасти до $150 за баррель к 2025 году, считают аналитики. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Газета.Ru 15:06
Авто
Mercedes-Benz официально показала интерьер S-Class нового поколения
Компания Mercedes-Benz опубликовала официальные снимки интерьера флагманского седана Mercedes-Benz S-Class.
Деловое.ТВ вчера в 09:40
Экономика
Углеродный налог в ЕС обойдется России в 33 млрд евро
Аналитики аудиторской компании KPMG подсчитали, что при реализации базового сценария введения нового углеродного налога в Евросоюзе, отечественные экспортеры заплатят порядка 33 млрд евро в 2025-2030 годах.
Газета.Ru вчера в 14:27
Общество
В КГБ Белоруссии заявили о доказательствах по делу Белгазпромбанка
КГБ Белоруссии располагает неопровержимыми доказательствами вины всех фигурантов уголовного дела Белгазпромбанка, в том числе его бывшего руководителя Виктора Бабарико.
РБК 18:03
Гаджеты
Samsung откажется от комплектования смартфонов зарядным устройством
Уже в следующем году Samsung может отказаться от практики комплектования некоторых смартфонов зарядным устройством, сообщает портал The Verge со ссылкой на южнокорейский новостной сайт ETNews.
Газета.Ru 07:43
Политика
Госдума 23 июля примет закон о приравнивании отчуждения к экстремизму
Москва, 8 июля 2020, 17:13 — REGNUM Госдума может 23 июля принять закон о приравнивании к экстремизму отчуждения территорий РФ.
REGNUM вчера в 10:13
Происшествия
Вику Тепляковой нашли мертвой в Холмском районе
Как стало известно ASTV.RU, пропавшую 6 июля Вику Теплякову обнаружили мертвой в районе села Пятиречье Холмского района.
АСТВ 17:32
Политика
Жириновский назвал задержание главы Хабаровского края некорректным
Владимир Жириновский считает, что задержание Сергея Фургала, главы Хабаровского края, проходило не в соответствии с правилами.
CT news 07:58
Футбол
«Интер» и «Верона» сыграли вничью в матче чемпионата Италии по футболу
Футболисты "Интера" сыграли вничью с "Вероной" в гостевом матче 31-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 2:2.
ТАСС Спорт 17:50
Общество
Минпросвещения разрешило линейки в школах 1 сентября
Министерство просвещения РФ одобрило проведение школьных линеек 1 сентября. Они пройдут с соблюдением всех мер безопасности.
BFM.ru 08:15
Киберспорт
Новая система защиты от мошенников в CS: GO добавила проблем игрокам
Вашингтон, 9 июля 2020, 19:13 — REGNUM Новая античит-система (система защиты от игровых мошенников) тактического шутера Counter-Strike: Global Offensive (CS: GO) принесла определённые неудобства геймерам.
REGNUM 12:13
Общество
В России предложили изменить размер автомобильных штрафов
"За грязные номера предлагаем, напротив, уменьшить штраф и ограничиться предупреждением, если на улице плохая погода", — заявил Шкуматов.
РИА Новости 15:37
Экономика
В июне доходы торговых центров Татарстана упали на 90%
Падение выручки связано с тем, что ТЦ не могут работать в полноценном режиме В июне торговые центры Татарстана потеряли до 90% доходов.
Казань24 13:26
Шоу-бизнес
Борис Корчевников встретил из роддома подругу с новорожденным
Актер и телеведущий Борис Корчевников в своем Instagram-аккаунте опубликовал фотографию, на которой он запечатлен с новорожденным ребенком на руках возле выписного отделения роддома.
Территория новостей 07:43
Общество
Собянин подписал указ об отмене масочного режима на улицах Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об отмене ряда ограничений, введенных в столице из-за распространения коронавируса.
Ведомости 05:56
Шоу-бизнес
Суд обязал вдовца Веры Глаголевой выплатить 51 млн рублей
Кирилл Юльевич и Вера Глаголева прожили вместе более 25 лет.
Gazeta.SPb вчера в 23:33