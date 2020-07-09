Политика
Политическая ЭкспертизаЛукашенко констатировал беспрецедентный уровень давления на Белоруссию
Белоруссия за все время своей независимости еще не испытывала на себе такого давления, которому республика подвержена на сегодняшний день. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил об этом в ходе встречи с журналистами. Все сплелось в один узел, констатировал Лукашенко.
Читать в источнике
Оценить196
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7254 источника, обновлено в 16:35, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработаны 7254 источника, обновлено в 16:35, Ашберн
Энергетика
Свободное место в хранилищах нефти Китая еще есть, но нужно сохранять бдительность - ОПЕК
ОПЕК следит за ростом запасов нефти в хранилищах Китая, место для пополнения еще есть, но нужно сохранять бдительность, заявил генсек организации Мохаммед Баркиндо.
ПРАЙМ 16:13
Шоу-бизнес
В Лондоне начался суд по делу Эмбер Херд и Джонни Деппа
В Лондоне начался суд по делу бывших супругов Эмбер Херд и Джонни Деппа - ранее актеры обвиняли друг друга в жестокости во время брака.
Газета.Ru 07 июля в 14:09
Происшествия
Следствие назначило Петру Верзилову психиатрическую экспертизу
По данным следствия, Верзилов не уведомил миграционную службу о канадском паспорте. Следком назначил психиатрическую экспертизу.
Народные новости 09:31
Технологии
Дуров обвинил Apple в злоупотреблении положением на рынке
В своем канале в Telegram Дуров объяснил, что Apple пользуется своим положением, требует от разработчиков перечислять 30% от оборота, взамен же компания дает только само право быть доступными на iPhone.
Ведомости 14:40
Здоровье
Ученые назвали самые опасные продукты для диабетиков
Специалисты не рекомендуют диабетикам употреблять в пищу белый хлеб, сдобную выпечку и белую пасту.
Evo-rus.com 10:06
Происшествия
Губернатор Хабаровского края Фургал помещен в изолятор
Ранее Общественная служба новостей сообщала, что губернатору Хабаровского края Фургалу предъявили обвинение.
Общественная служба новостей 15:27
Космос
Российский космонавт Иванишин посетил корабль Crew Dragon
Посещение пристыкованного к МКС корабля Crew Dragon совершил совместно с американскими астронавтами российский космонавт Анатолий Иванишин.
ИА Красная Весна вчера в 16:47
Общество
Главный инфекционист США предупредил об усилении пандемии коронавируса
Пандемия коронавируса в мире все еще находится на своем начальном этапе.
BFM.ru 11:50
Политика
Аксёнов прокомментировал запись якобы разговора Порошенко и Байдена
Опубликованная запись разговора, на которой слышны якобы голоса бывшего украинского лидера Петра Порошенко и экс-вице-президента США Джо Байдена о диверсии в Крыму, показывает, что терроризм стал частью государственной политики Киева, заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.
RT на русском 09:39
Происшествия
Суд арестовал гендиректора «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
Генеральный директор «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Вячеслав Югай был задержан и заключен под стражу по подозрению во взяточничестве.
РБК вчера в 14:12
Футбол
Агент Гайча заявил, что игрок рассматривает предложения помимо ЦСКА
Фабиан Бустос, агент аргентинского форварда «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайча, высказался о ходе переговоров с московским ЦСКА.
RT на русском 14:38
Политика
Козак рассказал об абсурде в переговорах с Украиной
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак назвал переговоры с Украиной по Донбассу похожими на театр абсурда.
Известия 06:44
Авто
Toyota представила кроссовер Corolla Cross за 2,2 млн рублей
По своим размерам новый Corolla Cross в модельной линейке бренда оказался между C-HR и RAV4.
Evo-rus.com 10:24
Общество
В России предложили изменить размер автомобильных штрафов
"За грязные номера предлагаем, напротив, уменьшить штраф и ограничиться предупреждением, если на улице плохая погода", — заявил Шкуматов.
РИА Новости 15:37
Общество
В Москве за сутки умерли 28 человек с коронавирусом
В Москве умерли еще 28 человек с диагнозом «пневмония» и положительным тестом на коронавирус, сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в столице в Telegram-канале.
Коммерсантъ 16:08
Футбол
«Рубин» одержал победу над «Краснодаром» в матче чемпионата России
Встреча футболистов казанского «Рубина» и «Краснодара» закончилась со счетом 1:0 в заключительном матче 27-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» (РПЛ).
Известия 15:59
Культура
Джавиша Лесли станет первой чернокожей «Бэтвумен»
Поздравляю Джавишу Лесли с получением роли летучей мышки. Вы стали членом потрясающей команды.
ИА InterMedia 08:10
Политика
Путин назвал высоким уровень организации голосования по Конституции
Президент России Владимир Путин отметил высокий уровень организации голосования по поправкам к Конституции.
RT на русском 07:24
Здоровье
Онколог назвала единственный способ очистить организм от шлаков
Смирнова говорит, что подобные процедуры могут нанести человеку вред, поскольку способствуют снижению перистальтики кишечника, вымывают такие минералы, как натрий, магний, калий и кальций.
Evo-rus.com 07 июля в 07:24
Происшествия
В Подмосковье окажут помощь пострадавшим из-за прорыва дамбы в Рузе
Помощь в максимальном объеме будет оказана всем, чьи дома пострадали в результате прорыва дамбы в Рузском городском округе Подмосковья.
Газета.Ru 05:52
Политика
Депутат ГД предложил лишить аккредитации журналистов NYT и FT
В Госдуме предложили лишить аккредитации журналистов New York Times и Financial Times из-за распространения неверной информации о показателях смертности от нового типа коронавируса COVID-19 в России.
Газета.Ru 16:20
Футбол
ЦСКА установил рекорд среди российских клубов в еврокубках
ЦСКА в сезоне 2020-21 примет участие в еврокубках. Московский клуб уже гарантированно закончит сезон в еврокубковой зоне.
Спорт день за днем 15:35
Экономика
ЦБ впервые сообщил о росте платежей в экономике выше докризисного уровня
Объем ежедневных входящих платежей в отраслях российской экономики за неделю с 29 июня по 3 июля впервые с конца марта превысил «нормальный» уровень, сообщил Банк России в очередном выпуске своего мониторинга отраслевых финансовых потоков.
РБК 11:53
Общество
Смольный предложил решение проблемы на улице Рубинштейна
Администрация планирует внести инициативы законы. Городская администрация предложила решение проблемы "барной улицы" Петербурга.
Piter.tv 15:51
Футбол
Главного тренера «Спартака» удалили в матче с «Локомотивом»
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско получил красную карточку в первом тайме матча 27-го тура чемпионата России против «Локомотива».
РБК вчера в 15:01
Происшествия
Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане
В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газета вчера в 05:17
Политика
Предложение депутата Латвии о разделе РФ не нашло отклика в интернете
Латвийский парламентарий Александр Кирштейнс выступил с провокационным предложением о разделе Российской Федерации, опубликовав соответствующую карту, составленную географом из Германии.
Политическая Экспертиза 02:39