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Моя Москва.онлайн
Моя Москва.онлайн

Лукашенко: координаторы беспорядков в Белоруссии находятся за рубежом

Зачинщики беспорядков в Беларуси находятся за рубежом. Об этом президент республики Александр Лукашенко заявил на митинге в Гродно, передает ТАСС. По мнению белорусского лидера, координаторы оказывают финансовую помощь участникам протестов.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Лукашенко заявил, что координаторы беспорядков в Белоруссии находятся за рубежом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что координаторы беспорядков в республике находятся за рубежом, участники волнений получают оттуда финансовую помощь. Об этом он сказал в субботу, выступая в Гродно на митинге своих сторонников.
ТАСС08:10
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РБК

Лукашенко назвал иностранцев зачинщиками «беспорядков» в Белоруссии

РБК10:22
РИА Новости

Лукашенко заявил, что зачинщиками беспорядков были иностранцы

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РЕН ТВ

Лукашенко: Зачинщики беспорядков находятся под Варшавой и Вильнюсом

РЕН ТВ07:45
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Лукашенко рассказал о зачинщиках беспорядков в Белоруссии за границей

RT на русском08:18
ТАСС

Лукашенко заявил, что координаторы беспорядков в Белоруссии находятся за рубежом

ТАСС08:10
News.ru

Лукашенко рассказал о местоположении зачинщиков беспорядков в Белоруссии

News.ru08:04
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Лукашенко заявил о зачинщиках белорусских протестов в Литве и Польше

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Лукашенко поручил МВД и КГБ обеспечить порядок в Гродненской области

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на фоне продолжающихся акций протеста поручил МВД и КГБ в течение субботы и воскресенья обеспечить порядок на улицах Гродно и городов Гродненской области.
РИА Новости08:54
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В Хабаровске начался седьмой субботний митинг в поддержку Фургала

В Хабаровске вновь прошла не согласованная с властями акция в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке в 2004–2005 годах, сообщил портал dvhab.ru.
РБК22:45
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Алиев поздравил Эрдогана с обнаружением запасов газа в Черном море

Как передавало ИА REGNUM, 21 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время своего выступления во дворце Долмабахче в Стамбуле сообщил, что турецкими буровыми судами в Черном море было обнаружено крупное месторождение природного газа.
REGNUM12:05
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