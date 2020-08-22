Лукашенко: координаторы беспорядков в Белоруссии находятся за рубежом
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Зачинщики беспорядков в Беларуси находятся за рубежом. Об этом президент республики Александр Лукашенко заявил на митинге в Гродно, передает ТАСС. По мнению белорусского лидера, координаторы оказывают финансовую помощь участникам протестов.В источнике
С чего всё началось
Лукашенко заявил, что координаторы беспорядков в Белоруссии находятся за рубежом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что координаторы беспорядков в республике находятся за рубежом, участники волнений получают оттуда финансовую помощь. Об этом он сказал в субботу, выступая в Гродно на митинге своих сторонников.
ТАСС08:10
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