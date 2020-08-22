Лукашенко: координаторы беспорядков в Белоруссии находятся за рубежом

Зачинщики беспорядков в Беларуси находятся за рубежом. Об этом президент республики Александр Лукашенко заявил на митинге в Гродно, передает ТАСС. По мнению белорусского лидера, координаторы оказывают финансовую помощь участникам протестов.