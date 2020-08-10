ЦИК подвёл предварительные итоги выборов президента Белоруссии
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Александр Лукашенко набрал 80% голосов и победил на выборах президента во всех районах Белоруссии, которые отчитались о подсчёте голосов. Об этом рассказала глава ЦИК республики Лидия Ермошина, сообщает "Коммерсант".В источнике
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ЦИК Белоруссии озвучил результаты голосования в президентских выборах некоторых районов
Комсомольская правда17:55