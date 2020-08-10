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Клопс
Клопс

ЦИК подвёл предварительные итоги выборов президента Белоруссии

Александр Лукашенко набрал 80% голосов и победил на выборах президента во всех районах Белоруссии, которые отчитались о подсчёте голосов. Об этом рассказала глава ЦИК республики Лидия Ермошина, сообщает "Коммерсант".В источнике
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Эхо Москвы

В Белоруссии прошли массовые протесты против итогов выборов

Эхо Москвы23:46
ТАСС

В ЦИК сообщили, что Лукашенко лидирует на выборах президента Белоруссии

ТАСС17:28
РИА Новости

ЦИК Белоруссии озвучил предварительные итоги президентских выборов

РИА Новости18:02
Комсомольская правда

ЦИК Белоруссии озвучил результаты голосования в президентских выборах некоторых районов

Комсомольская правда17:55
Коммерсантъ

ЦИК сообщил о победе Лукашенко во всех отчитавшихся районах

Коммерсантъ17:50
URA.Ru

В Белоруссии протестуют против итогов выборов. Онлайн-трансляция

URA.Ru19:03
RT на русском

В ЦИК Белоруссии сообщили о более чем 80% голосов за Лукашенко

RT на русскомвчера в 15:24

Очередное обновление Windows удалило автоматический поиск драйверов

Автоматический поиск драйверов в сети интернет стал недоступен в Диспетчере устройств (Device Manager) операционной системы Windows после очередного необязательного обновления, 9 августа сообщает интернет-издание iXBT.com.
ИА Красная Веснавчера в 14:13
10

Два матча «Носты» в ПФЛ отменены из-за коронавируса в команде

Игры новотроицкого клуба с барнаульским «Динамо» (9 августа) и «Новосибирском» (12 августа) не состоятся в связи с положительными результатами тестов на COVID-19 у нескольких игроков «Носты» и решением территориального органа Роспотребнадзора, запретившего участие команды в данных матчах.
Sports.ruвчера в 03:58

Вторичное жилье застыло в ожидании

Делая прогнозы относительно вторичного рынка Москвы, директор департамента вторичного рынка компании «Инком-Недвижимость» Сергей Шлома не ждет изменения средних цен на жилье до конца лета и осенью.
Коммерсантъвчера в 03:22
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У банков возникли проблемы при передаче данных клиентов коллекторам

Из-за вступившего в силу 1 июля закона № 377 о регулировании деятельности по взысканию просроченной задолженности у российских банков возникли проблемы при передаче данных клиентов коллекторам.
МонаВиста8 августа в 11:20
89

В России названы новые востребованные профессии

Эксперт отметила, что появления новых профессий можно ожидать в разных отраслях, но прежде всего в интенсивно развивающихся: нанотехнологии, информационные и коммуникационные технологии, электроэнергетика, ракетно-космическая промышленность, медицина и сельское хозяйство.
Российская газета23:41
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