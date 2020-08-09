Лукашенко лидирует на выборах президента Белоруссии с 81,35%
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Центризбирком Белоруссии уточнил данные по голосованию на закрытых участках, лидирует действующий президент республики Александр Лукашенко с 81,35% голосов избирателей.В источнике
Подробнее о событии
ЦИК Белоруссии: По итогам голосования в пяти регионах у Лукашенко 82 процента голосов
Комсомольская правдавчера в 13:17
ЦИК: По данным со всех закрытых участков Лукашенко набрал более 81% голосов
Российская газетавчера в 16:13