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Интерфакс
Интерфакс

Лукашенко лидирует на выборах президента Белоруссии с 81,35%

Центризбирком Белоруссии уточнил данные по голосованию на закрытых участках, лидирует действующий президент республики Александр Лукашенко с 81,35% голосов избирателей.В источнике
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ТАСС

В ЦИК сообщили, что Лукашенко лидирует на выборах президента Белоруссии

ТАСС17:28
РИА Новости

ЦИК Белоруссии озвучил предварительные итоги президентских выборов

РИА Новости17:27
Комсомольская правда

ЦИК Белоруссии: По итогам голосования в пяти регионах у Лукашенко 82 процента голосов

Комсомольская правдавчера в 13:17
RT на русском

В ЦИК Белоруссии сообщили о более чем 80% голосов за Лукашенко

RT на русскомвчера в 15:24
Коммерсантъ

Лукашенко набрал 82% голосов на закрытых участках в пяти регионах

Коммерсантъвчера в 13:20
Российская газета

ЦИК: По данным со всех закрытых участков Лукашенко набрал более 81% голосов

Российская газетавчера в 16:13
Взгляд.ру

ЦИК Белоруссии опубликовал первые данные по президентским выборам

Взгляд.рувчера в 13:53

Кашшаи назвал ошибочным один из пенальти в ворота «Спартака»

Глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Виктор Кашшаи назвал ошибочным один из пенальти в ворота "Спартака" в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Сочи", передает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru17:20

Очередное обновление Windows удалило автоматический поиск драйверов

Автоматический поиск драйверов в сети интернет стал недоступен в Диспетчере устройств (Device Manager) операционной системы Windows после очередного необязательного обновления, 9 августа сообщает интернет-издание iXBT.com.
ИА Красная Веснавчера в 14:13

В Госдуме оценили разработку в ЕС механизма санкций против США

Зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновациям и предпринимательству Владимир Гутенев оценил слова посла Евросоюза в России Маркуса Эдерера о разработке в Брюсселе механизма противодействия экстерриториальным санкциям третьих стран - в первую очередь, американским санкциям в отношении компаний, работающих на строительстве газопровода "Северный поток - 2".
Газета.Ruвчера в 08:34
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Льюис нокаутировал Олейника на UFC Vegas 6, Уайдман победил Ахмедова

Возглавило турнир противостояние двух тяжеловесов - россиянина Алексея Олейника (59-14-1) и американца Деррика Льюиса (24-7, БН: 1). Удав одержал две впечатляющие победы подряд над Морисом Грином и Фабрисио Вердумом, причем сумел действительно удивить именно в бою с бразильцем, после которого ему предложили встретиться с Льюисом.
Газета.Ruвчера в 03:59
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Росстат зафиксировал снижение смертности от коронавируса в июне

Количество смертей, вызванных коронавирусной инфекцией в России, в июне снизилось по сравнению с предыдущим месяцем, сообщает Росстат 7 августа на сайте Федеральной службы государственной статистики.
ИА Красная Весна7 августа в 14:47
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Белорусская оппозиция ждет подведения итогов выборов и не собирается призывать людей к протестам – Колесникова

Белорусская оппозиция будет ждать официальных результатов голосования на выборах президента страны и пока и не собирается призывать людей к протестам.
Эхо Москвывчера в 13:49

Российские авиакомпании 10 августа возобновят полеты на курорты Турции

Полеты российских и турецких авиаперевозчиков, которые доставят россиян в курортные турецкие города Даламан, Бодрум и Анталью, возобновятся завтра, 10 августа, сообщает Росавиация.
Коммерсантъвчера в 11:59
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«Спартак»: «Молчать не будем, будем бороться за клуб!»

Пресс-служба «Спартака» через свой аккаунт в Instagram обратилась к болельщикам после ничьей с «Сочи» со счётом 2:2. Игра обернулась грандиозным судейским скандалом из-за назначенных в ворота московской команды пенальти.
Евро-футбол.ру17:19