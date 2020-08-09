Лукашенко лидирует на выборах в Белоруссии с 82% голосов
Смотрите также
Си Цзиньпин поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах
В Белоруссии после закрытия участков начались протесты и столкновения
Осенью для российских автомобилистов вступят в силу нововведения
Лоза усомнился, что Утяшева сможет прожить на 50 тысяч рублей в месяц
Роспотребнадзор рассказал о вреде шаурмы и котлет
Кокорин не попал в заявку «Спартака» на первый матч РПЛ
МВД опровергло информацию о погибшем в ходе беспорядков в Белоруссии
Россия предложила Кипру повысить налог на проценты и дивиденды до 15%
В Китае заявили о вспышке смертельного вируса SFTS в трех провинциях
Тимати вернулся с дочерью с отпуска и провел день с Аленой Шишковой
Россия возобновляет авиасообщение с курортами Турции
Зеленский призвал белорусов к диалогу и толерантности
В Крыму за сутки 48 человек заразились коронавирусом
Москвичи пожелали получать на пенсии 92 тыс. рублей
В Совбезе России рассказали о готовности США «удушить» Европу
Глава ЦИК Белоруссии сообщила о ночной эвакуации из Дома правительства
Валерий Сюткин в возрасте 62 лет стал отцом в четвертый раз
Лукашенко набрал 80,23% голосов на выборах президента Белоруссии
Явка на выборах президента Белоруссии составила 84%
Александр Лукашенко победил на выборах в Белоруссии
ЦИК: выборы в Белоруссии признаны состоявшимися
Александр Лукашенко проголосовал на выборах президента Белоруссии
МВД опровергло информацию о погибшем в ходе беспорядков в Белоруссии
Зеленский призвал белорусов к диалогу и толерантности
Россиянам предрекли более тяжелое течение коронавируса осенью
Федун: «Спартак» снимается с чемпионата России
Банки протестируют автосписание денег за услуги по запросу компаний
Семак: Один из игроков «Зенита» сдал положительный тест на коронавирус
Россия возобновляет авиасообщение с курортами Турции
В Крыму за сутки 48 человек заразились коронавирусом
В Москве за сутки выявили 694 заболевших COVID-19
В Совбезе России рассказали о готовности США «удушить» Европу
Россиянам дадут возможность исправлять кредитную историю
Врач: Российские школы не станут рассадниками коронавируса
Работающим удаленно россиянам предложили выплачивать северные надбавки
Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко лидирует на выборах главы государства. Соответствующие данные были получены в результате подсчета голосов на закрытых участках в пяти регионах страны.В источнике
Подробнее о событии
После подсчёта голосов в пяти регионах Белоруссии лидирует Александр Лукашенко
Говорит Москвавчера в 13:50
ЦИК Белоруссии: По итогам голосования в пяти регионах у Лукашенко 82 процента голосов
Комсомольская правдавчера в 13:17
Результаты выборов на закрытых участках: За Лукашенко - 82%, за Тихановскую - 5%
КП - Беларусьвчера в 13:21