Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
РЕН ТВ
РЕН ТВ

Лукашенко лидирует на выборах в Белоруссии с 82% голосов

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко лидирует на выборах главы государства. Соответствующие данные были получены в результате подсчета голосов на закрытых участках в пяти регионах страны.В источнике
Подробнее о событии
РИА Новости

ЦИК озвучил новые данные с закрытых участков в Белоруссии

РИА Новостивчера в 15:44
ТАСС

Опубликованы первые данные ЦИК Белоруссии по президентским выборам

ТАССвчера в 13:14
URA.Ru

В Белоруссии начались задержания у избиркомов. Люди хотели проконтролировать подсчет голосов

URA.Ruвчера в 14:30
Говорит Москва

После подсчёта голосов в пяти регионах Белоруссии лидирует Александр Лукашенко

Говорит Москвавчера в 13:50
Коммерсантъ

Лукашенко набрал 82% голосов на закрытых участках в пяти регионах

Коммерсантъвчера в 13:20
Комсомольская правда

ЦИК Белоруссии: По итогам голосования в пяти регионах у Лукашенко 82 процента голосов

Комсомольская правдавчера в 13:17
RT на русском

В ЦИК Белоруссии сообщили о более чем 80% голосов за Лукашенко

RT на русскомвчера в 15:24
КП - Беларусь

Результаты выборов на закрытых участках: За Лукашенко - 82%, за Тихановскую - 5%

КП - Беларусьвчера в 13:21

Си Цзиньпин поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах

Глава государства получил по предварительным итогам больше 80% голосов избирателей Лидер КНР Си Цзиньпин поздравил действующего главу белорусского государства Александра Лукашенко с победой на прошедших выборах президента страны.
Си Цзиньпин поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах
Союзное Вече03:32
7

Роспотребнадзор рассказал о вреде шаурмы и котлет

«Наиболее опасными продуктами питания для возникновения инфекции являются многокомпонентные салаты (в первую очередь заправленные майонезом и сметаной), кондитерские изделия с кремом, шаурма, изделия из рубленого мяса (котлеты, рулеты, паштеты), студень и другие», — приводит сообщение Роспотребнадзора «РИА Новости» в понедельник, 10 августа.
Известия01:44
26

Россия предложила Кипру повысить налог на проценты и дивиденды до 15%

Россия предложила Кипру поднять налог на проценты и дивиденды до 15%, оставив исключения для институциональных инвестиций, заявил статс-секретарь замминистра финансов Алексей Сазанов в программе «Вести» на телеканале «Россия-1».
Взгляд.рувчера в 06:22
192

Зеленский призвал белорусов к диалогу и толерантности

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Белоруссия должна придерживаться общепризнанных в цивилизованном мире демократических стандартов и обеспечить народу его права в полном объеме, а также призвал белорусов максимально отказаться от уличного насилия.
РИА Новости02:46
415

В ЛНР заявили о взрыве на позициях украинских силовиков

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала взрыв на позициях украинских силовиков у линии соприкосновения, заявил официальный представитель ведомства Яков Осадчий.
РИА Новости04:03

«Спартак» планирует выручить за Урунова 15 млн евро

«Спартак» действительно имеет предложение от «Герты» по трансферу полузащитника Остона Урунова за 5 миллионов евро, сообщает в своём Telegram-канале «Слава! – новости футбола» журналист Вячеслав Короткин.
Евро-футбол.рувчера в 13:04
2

В Совбезе России рассказали о готовности США «удушить» Европу

США, пользуясь ситуацией с коронавирусом, готовы удушить европейские страны ради своих интересов, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря российского Совета безопасности Александр Венедиктов.
РИА Новости20:26
163