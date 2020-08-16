Лукашенко на коленях поблагодарил митингующих в Минске
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Президент Белоруссии преклонил колени перед участниками митинга, который проходит в Минске в поддержку действующей власти.В источнике
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