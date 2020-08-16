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Национальная служба новостей
Национальная служба новостей

Лукашенко на коленях поблагодарил митингующих в Минске

Президент Белоруссии преклонил колени перед участниками митинга, который проходит в Минске в поддержку действующей власти.В источнике
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РБК

Лукашенко обратился к участникам митинга фразой «встаю на колени»

РБК08:55
Комсомольская правда

Лукашенко «встал на колени» перед народом на митинге в Минске

Комсомольская правда08:52
Lenta.ru

Лукашенко пообещал встать на колени и не встал

Lenta.ru07:50
РИА Новости

«Стою перед вами на коленях». Лукашенко обратился к белорусам

РИА Новости08:23
RT на русском

Лукашенко заявил, что стоит перед белорусами на коленях

RT на русском08:07
Вести.Ru

Лукашенко заявил, что впервые в жизни встал на колени

Вести.Ru07:53
ТАСС

Лукашенко заявил, что «встает на колени» перед собравшимися на площади в Минске

ТАСС08:35

Против санкций США по «Северному потоку-2» выступили 24 страны ЕС

Представители 24 стран Евросоюза направили ноту протесту в Госдеп США из-за санкций, с помощью которых американская сторона намерена помешать завершению строительства трубопровода «Северный поток-2».
РБК13 августа в 19:15
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Врач прокомментировал скорую выписку Ефремова

Сердечно-сосудистый хирург, заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии ЦЭЛТ Автандил Бабунашвили прокомментировал скорую выписку Михаила Ефремова после госпитализации с подозрением на инсульт, передает телеканал "360".
Газета.Ru02:13
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Штаб Тихановской объявил о создании совета для передачи власти

Штаб бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской объявил о начале формирования координационного совета, задача которого будет заключаться в том, чтобы выработать механизмы передачи власти, сообщает пресс-служба штаба.
Ведомостивчера в 08:53
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