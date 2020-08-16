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Лукашенко на митинге в Минске отверг проведение новых выборов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко исключил возможность проведения новых выборов в ходе выступления перед собравшимися на проправительственном митинге в воскресенье, 16 августа. Он заявил, что не позволит «отдать» страну, даже если умрет.В источнике
Подробнее о событии
РИА Новости

Лукашенко: загубите первого президента - это будет начало вашего конца

РИА Новости07:42
RT на русском

Лукашенко заявил, что Белоруссия может повторить судьбу Украины

RT на русском08:17
Общественная служба новостей

Лукашенко: загубите меня – это будет начало вашего конца

Общественная служба новостей07:58
ГЛАС.RU

Александр Лукашенко заявил, что если его загубят, это будет началом конца для Белоруссии

ГЛАС.RU07:56
ИА Красная Весна

Лукашенко назвал сценарий, при котором Белоруссия повторит судьбу Украины

ИА Красная Весна08:48
РЕН ТВ

Лукашенко на митинге: стою перед вами на коленях

РЕН ТВ07:34
Lenta.ru

Лукашенко отказался отдавать Белоруссию

Lenta.ru07:33

Дарья Мороз уходит из МХТ имени Чехова

О причинах своего ухода Мороз не сообщает, однако ходят слухи, что Дарья не смогла ужиться с новым руководителем МХТ Сергеем Женовачем, который пришел на смену Олегу Табакову, руководившему театром 18 лет.
Paparazzi.ru14:52
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Эксперт ВШЭ оценила, как Россия справится с осенними эпидемиями

Директор института экономики здравоохранения Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Лариса Попович оценила способность российской системы здравоохранения справиться с эпидемиями гриппа и ОРВИ, которые этой осенью ожидаются одновременно со второй волной коронавирусной инфекции.
Ридус14:27

«Умные» телевизоры признаны средством для слежки за пользователями

Генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин заявил следующее: «По информации американских правозащитников, спецслужбы определенных стран используют программные закладки для слежки за людьми по всему миру через новейшие умные телевизоры».
ToDay News Ufa01:46
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В России допустили возможное повторение кризиса 1998 года

Директор Института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты», профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Игорь Николаев в комментарии «Ведомостям» допустил повторение в России кризиса 1998 года, ставшего следствием дефолта правительства перед кредиторами.
Lenta.ru14 августа в 09:08
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BadComedian считает, что Эрнст «по блату» взял жену Софью в новый фильм

Роль Софьи BadComedian считает бесполезной, но благодаря съемкам жены Эрнста в "Союзе спасения", часть миллионного бюджета ушла в семью продюсера Первого канала; фото versiya.info Огромную волну обсуждений вызвал российский фильм "Союз спасения", вышедший под началом Первого канала и Константина Эрнста в частности.
Версия.Инфо07:19
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