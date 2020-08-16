Лукашенко на митинге в Минске отверг проведение новых выборов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко исключил возможность проведения новых выборов в ходе выступления перед собравшимися на проправительственном митинге в воскресенье, 16 августа. Он заявил, что не позволит «отдать» страну, даже если умрет.