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Национальная служба новостей
Национальная служба новостей

Лукашенко на коленях поблагодарил митингующих в Минске

Президент Белоруссии преклонил колени перед участниками митинга, который проходит в Минске в поддержку действующей власти.В источнике
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РИА Новости

«Стою перед вами на коленях». Лукашенко обратился к белорусам

РИА Новости08:23
Комсомольская правда

Лукашенко «встал на колени» перед народом на митинге в Минске

Комсомольская правда08:52
ТАСС

Лукашенко заявил, что «встает на колени» перед собравшимися на площади в Минске

ТАСС08:35
РБК

Лукашенко обратился к участникам митинга фразой «встаю на колени»

РБК08:55
RT на русском

Лукашенко заявил, что стоит перед белорусами на коленях

RT на русском08:07
Вести.Ru

Лукашенко заявил, что впервые в жизни встал на колени

Вести.Ru07:53
Lenta.ru

Лукашенко пообещал встать на колени и не встал

Lenta.ru07:50