Политика
ПрофильЛукашенко во время Парада назвал Москву столицей родины
Как передает в среду, 24 июня, РИА Новости, в ходе беседы президент республики назвал Москву столицей родины. Инцидент произошел, когда один из гостей поблагодарил за приезд иностранных лидеров, которые проходили в тот момент мимо трибуны. На реплику ответил Лукашенко: «В столицу родины приехали!».
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Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 17:40, Ашберн
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Турецкая партия Vatan («Родина») представила Черноморско-средиземноморский план дружбы и мира, в который входит признание Крыма российским.
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Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде решили наградить
Участницу парада Победы в Калининграде, которая не покинула парадный строй из-за потерянной туфли, поощрит командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов, сообщили ТАСС в пресс-службе Балтийского флота в среду.
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Компания Google намерена ввести функцию автоматического удаления истории местоположений и данных об активности пользователей в интернете по прошествии полутора лет.
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Газета.Ru вчера в 05:06
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С 25 июня открываются для плановых посещений поликлиники и амбулатории.
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Песков опроверг отлет Лукашенко в Минск сразу после парада
Пресс-атташе посольства Белоруссии в Москве Олег Мазуро подтвердил «Ведомостям», что Лукашенко присутствовал на всех трех официальных мероприятиях в честь празднования 75-летия Победы: параде на Красной площади, возложении венков и торжественном приеме в Кремле.
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Китайские эксперты из института Сянтань смогли создать уникальное мини-устройство, отслеживающее здоровье организма, анализируя пот человека.
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Создателем суперкомпьютера являются не только ученые Института, но и электротехническая корпорация Fujitsu.
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ТОС-2 придёт на смену огнемётной системе ТОС-1 "Солнцепёк", её опытные образцы уже принимали участие в стратегических учениях.
РИА Новости 04:10
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Кремль раскрыл итоговый список иностранных лидеров на параде Победы
Итоговый список гостей раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
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Посол рассказал об активном обсуждении статьи Путина в Германии
Российский посол в Берлине Сергей Нечаев заявил, что широкая общественность, а также люди из политических и научных кругов активно обсуждают статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне.
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Танк Т-34 в ходе парада в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне в Севастополе при совершении поворота снизил обороты двигателя и остановился на безопасном расстоянии от зрителей.
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В Москве завершился 15-минутный салют
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В матче 31-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) "Ливерпуль" оказался сильнее лондонского "Кристал Пэлас".
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Рядом со Стоунхенджем нашли памятник времен неолита
Найденным объектом являются двадцать крупных шахт, датируемых неолитом, которые образуют кольцо.
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Новые выплаты в размере 10 тыс. рублей на детей в возрасте до 16 лет поступят родителям автоматически в том случае, если они ранее оформляли дополнительные выплаты на детей в возрасте до 3 лет или на детей в возрасте от 3 до 16 лет, сообщает 23 июня пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР).
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