Политика

ПрофильПрофильЛукашенко во время Парада назвал Москву столицей родины

Как передает в среду, 24 июня, РИА Новости, в ходе беседы президент республики назвал Москву столицей родины. Инцидент произошел, когда один из гостей поблагодарил за приезд иностранных лидеров, которые проходили в тот момент мимо трибуны. На реплику ответил Лукашенко: «В столицу родины приехали!».
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Лукашенко на Красной площади признался, что приехал «в столицу Родины»

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Лукашенко на параде в Москве: «В столицу родины приехали!»

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Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 17:40, Ашберн
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В России планируют увеличить размер пенсий по старости.
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Павла Прилучного заметили в обществе Мирославы Карпович

Информацию о возможном романе пока не комментируют ни Павел Прилучный, ни Мирослава Карпович.
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Интернет

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Urals подорожала в Европе до $45-46 за баррель

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Политика

Песков опроверг отлет Лукашенко в Минск сразу после парада

Пресс-атташе посольства Белоруссии в Москве Олег Мазуро подтвердил «Ведомостям», что Лукашенко присутствовал на всех трех официальных мероприятиях в честь празднования 75-летия Победы: параде на Красной площади, возложении венков и торжественном приеме в Кремле.
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Мощнейшим в мире признан японский суперкомпьютер Fugaku

Создателем суперкомпьютера являются не только ученые Института, но и электротехническая корпорация Fujitsu.
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ТОС-2 придёт на смену огнемётной системе ТОС-1 "Солнцепёк", её опытные образцы уже принимали участие в стратегических учениях.
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Кремль раскрыл итоговый список иностранных лидеров на параде Победы

Итоговый список гостей раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
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В Москве за сутки скончались 12 пациентов с коронавирусом

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Посол рассказал об активном обсуждении статьи Путина в Германии

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В ЮВО рассказали об инциденте с танком Т-34 в Севастополе

Танк Т-34 в ходе парада в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне в Севастополе при совершении поворота снизил обороты двигателя и остановился на безопасном расстоянии от зрителей.
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В Москве завершился 15-минутный салют

Салют в честь 75-летия Победы завершился в Москве.
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В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов

Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
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Футбол

«Ливерпуль» разгромил «Кристал Пэлас» в матче АПЛ

В матче 31-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) "Ливерпуль" оказался сильнее лондонского "Кристал Пэлас".
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Рядом со Стоунхенджем нашли памятник времен неолита

Найденным объектом являются двадцать крупных шахт, датируемых неолитом, которые образуют кольцо.
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Голландский хавбек защищал цвета "сливочных" с 2007 по 2009 год, после чего перебрался в "Интер", став одним из лидеров команды Жозе Моуриньо, выиграв Лигу чемпионов, а также являясь одним из главных претендентов на "Золотой мяч" в те годы.
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