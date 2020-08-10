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Интерфакс
Интерфакс

Лукашенко набрал 80,23% голосов на выборах президента Белоруссии

За действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко проголосовали 80,23%, за Светлану Тихановскую - 9,9% избирателей, заявила председатель Центризбиркома Лидия Ермошина со ссылкой на предварительные данные на брифинге в понедельник.В источнике
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РИА Новости

ЦИК Белоруссии огласил предварительные итоги президентских выборов

РИА Новости02:46
Московский Комсомолец

ЦИК: Тихановская набирает 9,9%

Московский Комсомолец02:32
Царьград

У Тихановской 78,5%: Автор NEXTA сообщил о «результатах» белорусских выборов в Москве

Царьградвчера в 14:24
Интерфакс

Лукашенко набрал 80,23% голосов на выборах президента Белоруссии

Интерфакс02:24
Известия

Лукашенко предварительно лидирует на выборах в Белоруссии

Известия02:06
Телеканал 360°

ЦИК объявил о победе Лукашенко на выборах в Белоруссии

Телеканал 360°02:06
ТАСС

Лукашенко побеждает на выборах президента Белоруссии с 80,23%. Тихановская набирает 9,9%

ТАСС02:31

Банки протестируют автосписание денег за услуги по запросу компаний

Российские банки протестируют новый способ безналичных платежей, при котором деньги будут автоматически списываться с банковского счета по запросу получателя, рассказала РБК гендиректор ассоциации «Финтех» (АФТ) Татьяна Жаркова.
Ведомости02:48
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Зеленский призвал белорусов к диалогу и толерантности

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Белоруссия должна придерживаться общепризнанных в цивилизованном мире демократических стандартов и обеспечить народу его права в полном объеме, а также призвал белорусов максимально отказаться от уличного насилия.
РИА Новости02:46
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Глава РФС поговорил с Федуном после его заявления о снятии с РПЛ

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков поговорил с владельцем московского "Спартака" Леонидом Федуном после матча первого тура чемпионата России между красно-белыми и "Сочи", сообщает Sport24.
Газета.Ru03:10

Россиянам рассказали, как обеспечить себе пенсию в 90 тысяч рублей

Чтобы в течение 20 лет доходы на пенсии составляли примерно 100 тысяч рублей, нужно каждый месяц инвестировать 29 тысяч рублей в облигации либо 14,3 тысячи — в сбалансированный портфель из акций и облигаций.
РИА Новости02:26
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Автоэксперт объяснил, как правильно пользоваться климат-контролем

В ходе интервью главный редактор журнала «Авторевю» Леонид Голованов отметил, что в современных автомобилях чаще всего устанавливаются не ручные кондиционеры, а автоматические системы климат-контроля.
Тарантас Ньюс8 августа в 13:46
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«Спартак» планирует выручить за Урунова 15 млн евро

«Спартак» действительно имеет предложение от «Герты» по трансферу полузащитника Остона Урунова за 5 миллионов евро, сообщает в своём Telegram-канале «Слава! – новости футбола» журналист Вячеслав Короткин.
Евро-футбол.рувчера в 13:04
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Наблюдатели от СНГ признали конкурентными выборы в Белоруссии

Президентские выборы в Белоруссии прошли открыто и конкурентно и обеспечили волеизъявление избирателей, миссия наблюдателей от СНГ не обнаружила фактов, которые бы поставили под сомнение легитимность выборов, заявил глава миссии Сергей Лебедев.
Интерфакс03:05
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