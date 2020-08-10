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Интерфакс
Интерфакс

Лукашенко набрал 80,23% голосов на выборах президента Белоруссии

За действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко проголосовали 80,23%, за Светлану Тихановскую - 9,9% избирателей, заявила председатель Центризбиркома Лидия Ермошина со ссылкой на предварительные данные на брифинге в понедельник.В источнике
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РИА Новости

ЦИК Белоруссии огласил предварительные итоги президентских выборов

РИА Новости02:46
REGNUM

В ЦИК Белоруссии обнародовали предварительные итоги президентских выборов

REGNUM02:12
News.ru

Лукашенко набрал более 80% голосов на выборах в Белоруссии

News.ru02:14
ТАСС

Лукашенко побеждает на выборах президента Белоруссии с 80,23%. Тихановская набирает 9,9%

ТАСС02:31
РБК

ЦИК Белоруссии огласила предварительные итоги выборов президента

РБК02:47
Известия

Лукашенко предварительно лидирует на выборах в Белоруссии

Известия02:06
Телеканал 360°

Первые итоги выборов в Белоруссии могут огласить до 02:00 — глава ЦИК

Телеканал 360°вчера в 14:05

Минпросвещения планирует создать новые должности в школах России

«В сентябре 2021 года начнём апробацию новой системы аттестации учителей в школах, внедрение новых должностей и квалификационных категорий: учитель-методист, учитель-наставник», — сказал Кравцов.
Минпросвещения планирует создать новые должности в школах России
RT на русском01:27
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Волгоградские школы активно готовят к началу учебного года

В августе в Волгоградской области продолжается межведомственная работа по подготовке всех детских садов, школ, организаций дополнительного образования, а также ПТУ, колледжей, техникумов к началу нового 2020–2021 учебного года, действуют областная и муниципальные комиссии.
Вечерний Волгоград03:55
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Российские авиакомпании 10 августа возобновят полеты на курорты Турции

Полеты российских и турецких авиаперевозчиков, которые доставят россиян в курортные турецкие города Даламан, Бодрум и Анталью, возобновятся завтра, 10 августа, сообщает Росавиация.
Коммерсантъвчера в 11:59
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«Рубин» согласовал трёхлетний контракт с полузащитником сборной Кореи

Полузащитнику клуба MLS «Ванкувер Уайткэпс» и сборной Южной Кореи Хван Ин Бому осталось пройти медосмотр перед трансфером в «Рубин», сообщает sports.chosun.com со ссылкой на источник, близкий к ситуации.
Чемпионатвчера в 06:37

Доходы России от экспорта нефти в июне выросли на 43 процента

С января по июнь объем поставок сырой нефти за рубеж упал на 2,6 процента (до 125 миллионов тонн), по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а доходы снизились на 34,8 процента (до 38,9 миллиарда долларов).
Российская газета06:58
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Германия заявила, что выборы в Белоруссии не были демократичными

Германия считает, что на президентских выборах в Белоруссии не соблюдались минимальные демократические стандарты и осуждает применение силы против демонстрантов, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
Газета.Ru06:00
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