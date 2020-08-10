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Интерфакс
Интерфакс

Лукашенко набрал 80,23% голосов на выборах президента Белоруссии

За действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко проголосовали 80,23%, за Светлану Тихановскую - 9,9% избирателей, заявила председатель Центризбиркома Лидия Ермошина со ссылкой на предварительные данные на брифинге в понедельник.В источнике
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РИА Новости

ЦИК Белоруссии огласил предварительные итоги президентских выборов

РИА Новости02:46
ТАСС

Лукашенко побеждает на выборах президента Белоруссии с 80,23%. Тихановская набирает 9,9%

ТАСС02:31
Телеканал 360°

Экзит полл от СМИ: Лукашенко лидирует на выборах с 71,4% голосов

Телеканал 360°вчера в 15:55
News.ru

Лукашенко набрал более 80% голосов на выборах в Белоруссии

News.ru02:14
Lenta.ru

ЦИК Белоруссии объявил победителя выборов президента

Lenta.ru02:08
Московский Комсомолец

ЦИК: Тихановская набирает 9,9%

Московский Комсомолец02:32
RT на русском

ЦИК Белоруссии объявила предварительные итоги президентских выборов

RT на русском04:19

Суд в Москве оштрафовал Google на 1,5 млн рублей

«Мировым судом Таганского района Москвы вынесено постановление о наложении штрафа в размере 1,5 млн рублей на компанию Google за повторное нарушение, связанное с недостаточной фильтрацией в поисковой системе запрещенного контента», — сообщили в суде.
RT на русском04:41
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Спрогнозирована ситуация с коронавирусом после открытия школ в России

Иммунолог, директор петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян ранее предупредил, что осенью жители страны могут столкнуться с более тяжелым течением COVID-19 из-за активизации вирусов гриппа, парагриппа и других типов коронавируса.
Lenta.ru01:58
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Минпросвещения планирует создать новые должности в школах России

«В сентябре 2021 года начнём апробацию новой системы аттестации учителей в школах, внедрение новых должностей и квалификационных категорий: учитель-методист, учитель-наставник», — сказал Кравцов.
RT на русском01:27
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АОКИ просит Минздрав отложить регистрацию вакцины от коронавируса

Не хватает данных Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) направила в Минздрав России письмо (есть у "ФВ"), в котором призывает отложить вопрос о государственной регистрации вакцины "Гам-Ковид-Вак2" НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи, так как пока не завершено ее тестирование в соответствии с принятыми международными нормами.
Фармацевтический вестник05:00

Xiaomi Door Sensor 2 готовится к релизу

Например, ярким примером выступает компания Xiaomi, которая продает просто массу различных продуктов за минимальные деньги и при этом не делает ничего слишком уж уникального.
Megaobzor.com05:35

Светлана Тихановская обжалует итоги президентских выборов в Белоруссии

По данным Центризбиркома, на президентских выборах в Белоруссии лидирует действующий глава страны Александр Лукашенко с результатом 80,23%, у Тихановской — 9,9%. Ещё 6,02% проголосовали против всех.
Говорит Москва04:38
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