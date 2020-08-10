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Интерфакс
Интерфакс

Лукашенко набрал 80,23% голосов на выборах президента Белоруссии

За действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко проголосовали 80,23%, за Светлану Тихановскую - 9,9% избирателей, заявила председатель Центризбиркома Лидия Ермошина со ссылкой на предварительные данные на брифинге в понедельник.В источнике
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РИА Новости

ЦИК Белоруссии огласил предварительные итоги президентских выборов

РИА Новости02:46
Телеканал 360°

ЦИК объявил о победе Лукашенко на выборах в Белоруссии

Телеканал 360°02:06
ТАСС

Лукашенко побеждает на выборах президента Белоруссии с 80,23%. Тихановская набирает 9,9%

ТАСС02:31
News.ru

Лукашенко набрал более 80% голосов на выборах в Белоруссии

News.ru02:14
РБК

ЦИК Белоруссии огласила предварительные итоги выборов президента

РБК02:47
REGNUM

В ЦИК Белоруссии обнародовали предварительные итоги президентских выборов

REGNUM02:12
Известия

ЦИК озвучила предварительные итоги выборов в Белоруссии

Известиявчера в 15:25

Белорусский металлургический завод частично приостановил работу

Работа нескольких цехов на Белорусском металлургическом заводе (БМЗ) в городе Жлобине приостановлена, сообщает агентство Sputnik Беларусь со ссылкой на несколько информированных источников в республике.
Белорусский металлургический завод частично приостановил работу
РИА Новости07:34
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Суд в Москве оштрафовал Google на 1,5 млн рублей

«Мировым судом Таганского района Москвы вынесено постановление о наложении штрафа в размере 1,5 млн рублей на компанию Google за повторное нарушение, связанное с недостаточной фильтрацией в поисковой системе запрещенного контента», — сообщили в суде.
RT на русском04:41
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В Роспотребнадзоре рассказали, грозит ли курортникам коронавирус

Проанализировав количество заболевших, вернувшихся с курортов Краснодарского края, Республики Крым, Ставропольского края, Республики Дагестан и зарубежных стран, [специалисты выяснили, что] по российским курортам из десяти тысяч вернувшихся — заболевших порядка шести человек, — сказала Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.
News.ru07:42

Туск призвал Лукашенко опубликовать фактические результаты выборов

Глава Европейской народной партии, бывший председатель Европейского совета, экс-премьер Польши Дональд Туск призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко опубликовать фактические результаты выборов.
РИА Новости08:30

Путин лишил каракулевых шапок высших офицеров и полковников ВС России

Как следует из документа, размещенного на официальном портале правовой информации, президент России Владимир Путин подписал указ, которым отменил ношение каракулевых шапок высшими офицерами Вооруженных сил, а также офицерами в звании полковника.
Военное дело00:03
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