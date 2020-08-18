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Ведомости
Ведомости

Лукашенко наградил более 300 белорусских силовиков

Президент Белоруссии Александр Лукашенко наградил более 300 сотрудников силовых ведомств. Соответствующий указ опубликован на национальном правовом интернет-портале Белоруссии.В источнике
С чего всё началось
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ
 о награждении медалью «За безупречную службу» трех степеней группу представителей силовых ведомств.
Коммерсантъ03:27
Подробнее о событии
Газета.Ru

В МВД Белоруссии объяснили награждение силовиков

Газета.Ru07:01
РИА Новости

Лукашенко наградил свыше 300 силовиков медалями «За безупречную службу»

РИА Новости04:13
Lenta.ru

Лукашенко наградил силовиков за безупречную службу

Lenta.ru03:25
RT на русском

Лукашенко наградил медалями ряд белорусских силовиков

RT на русском03:33
Коммерсантъ

Лукашенко наградил более 300 силовиков медалью «За безупречную службу»

Коммерсантъ03:27
РБК

Лукашенко наградил силовиков «за безупречную службу»

РБК04:02
ТАСС

Лукашенко наградил большую группу силовиков медалями «За безупречную службу»

ТАСС03:05
КП - Беларусь

«За безупречную службу»: Лукашенко наградил медалями более 300 силовиков

КП - Беларусь04:10

Apple удалит профиль разработчика игр Epic Games из AppStore

"Apple удалила [игру] Fortnite из AppStore и проинформировала Epic [Games], что в пятницу, 28 августа, Apple прекратит действие всех наших учетных записей разработчиков и отключит Epic от инструментов разработки для [операционных систем] iOS и mac[OS]", - говорится в публикации Epic Games в Twitter.
ТАСС01:07
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Сечин подарил Путину первую нефть с Западно-Иркинского месторождения

Нефть, добываемая на проекте "Восток ойл", является высококачественной и по текущим оценкам будет продаваться с премией $11 за баррель, сообщил глава "Роснефти" Игорь Сечин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
ТАСС08:20
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Мятежники в Мали похитили спикера парламента страны

Бамако, 18 августа 2020, 16:02 — REGNUM Участник военного мятежа, который произошел в военном лагере в коммуне Кати, расположенной в 20 км от столицы Мали Бамако, похитили несколько высокопоставленных лиц государства, в том числе председателя Ассамблеи страны Мусу Тимбине.
REGNUM09:02
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В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе

Решение о возможных выплатах на детей до 16 лет в августе будет зависеть от целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый заместитель председателя социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
РИА Новости07:26
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Дипломаты России в Нью-Йорке заявили о нападениях и угрозах убийством

Американская полиция арестовала 34-летнего мужчину по имени Реза Машаехи, который в течение недели с 10 по 16 августа забрасывал камнями Генконсульство России, автомобили его сотрудников, а также угрожал дипломатам убийством.
Газета.Ru05:24
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