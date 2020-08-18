Лукашенко наградил более 300 силовиков медалью «За безупречную службу»
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Белорусский президент Александр Лукашенко подписал указ о награждении более 300 представителей силовых ведомств медалью «За безупречную службу» трех степеней.В источнике
С чего всё началось
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ
о награждении медалью «За безупречную службу» трех степеней группу представителей силовых ведомств.
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