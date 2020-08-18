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Аргументы недели
Аргументы недели

Лукашенко наградил более 300 силовиков медалью «За безупречную службу»

Белорусский президент Александр Лукашенко подписал указ о награждении более 300 представителей силовых ведомств медалью «За безупречную службу» трех степеней.В источнике
С чего всё началось
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ
 о награждении медалью «За безупречную службу» трех степеней группу представителей силовых ведомств.
Коммерсантъ03:27
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РИА Новости

Лукашенко наградил свыше 300 силовиков медалями «За безупречную службу»

РИА Новости04:13
Коммерсантъ

Лукашенко наградил более 300 силовиков медалью «За безупречную службу»

Коммерсантъ03:27
РБК

Лукашенко наградил силовиков «за безупречную службу»

РБК04:02
RT на русском

Лукашенко наградил медалями ряд белорусских силовиков

RT на русском03:33
Газета.Ru

Лукашенко наградил более 300 силовиков медалью «За безупречную службу»

Газета.Ru05:05
Lenta.ru

Лукашенко наградил силовиков за безупречную службу

Lenta.ru03:25
ТАСС

Лукашенко наградил большую группу силовиков медалями «За безупречную службу»

ТАСС03:05
КП - Беларусь

«За безупречную службу»: Лукашенко наградил медалями более 300 силовиков

КП - Беларусь04:10

Экс-премьер Фокин стал первым замглавы делегации Киева по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-премьера Витольда Фокина первым заместителем главы делегации Киева в контактной группе по Донбассу, сообщила во вторник пресс-служба офис главы государства.
РИА Новости04:57
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В Киеве требуют проверить руководство гостелерадио Украины у психиатра

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» требует психиатрического освидетельствования руководства Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) в связи с его отказом регистрировать на национальный отбор для участия в «Детском Евровидении-2020» Максима Ткачука.
ФАН05:40
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Лукашенко сообщил, что предлагал оппозиции пересчет голосов

В свою очередь соратница кандидата от оппозиции на президентских выборах Светланы Тихановской Мария Колесникова сообщила, что им ничего не известно о предложении главы государства о пересчете голосов.
Инфорос02:08
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В Челябинске передано в суд дело экс-градоначальника Евгения Тефтелева

По версии следствия, экс-градоначальник Евгений Тефтелев вместе с бывшим начальником управления капитального строительства Евгением Пашковым получили взятку за покровительство застройщику при заключении контракта на строительство школы и детского сада в микрорайоне "Парковый".
Российская газета04:50
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Члены белорусских избиркомов раскрыли реальные данные о голосах за Лукашенко

По данным Центризбиркома, за действующего главу государства Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного конкурента Светлану Тихановскую —10,1%. Протестующие уверены, что эти результаты были сфальсифицированы.
Инфо2405:58
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Конгресс США осудил готовность России оказать военную помощь Лукашенко

Американские конгрессмены осудили готовность Москвы на фоне продолжающихся мирных протестов в Белоруссии оказать военную помощь Александру Лукашенко, которого ЦИК страны назвал победителем президентских выборов.
Znak.com01:05
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