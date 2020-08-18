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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Лукашенко наградил более 300 силовиков медалью «За безупречную службу»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о награждении медалью «За безупречную службу» трех степеней группу представителей силовых ведомств. Документ опубликован сегодня, 18 августа, но подписан 13 августа.В источнике
С чего всё началось
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ
 о награждении медалью «За безупречную службу» трех степеней группу представителей силовых ведомств.
Коммерсантъ03:27
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ТАСС

Лукашенко наградил большую группу силовиков медалями «За безупречную службу»

ТАСС03:05
РБК

Лукашенко наградил силовиков «за безупречную службу»

РБК04:02
Газета.Ru

Лукашенко подписал указ о награждении сотрудников МВД медалями «За безупречную службу»

Газета.Ru03:42
RT на русском

Лукашенко наградил медалями ряд белорусских силовиков

RT на русском03:33
Коммерсантъ

Лукашенко наградил более 300 силовиков медалью «За безупречную службу»

Коммерсантъ03:27
Lenta.ru

Лукашенко наградил силовиков за безупречную службу

Lenta.ru03:25
РИА Новости

Лукашенко наградил свыше 300 силовиков медалями «За безупречную службу»

РИА Новости04:13
КП - Беларусь

«За безупречную службу»: Лукашенко наградил медалями более 300 силовиков

КП - Беларусь04:10

Верховный суд запретил в России деятельность движения АУЕ

17 августа Верховный суд РФ признал экстремистской организацией «международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ, известное также как «Арестантский уклад един», А.У.Е.)» и запретил его деятельность на территории страны.
RT на русскомвчера в 11:45
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В семи регионах России иммунитет к коронавирусу есть у 20% жителей

Регионы с наибольшей долей жителей с иммунитетом к коронавирусу: Москва (занимает первое место по числу заражений), Московская область (второе место), Санкт-Петербург (третье место), Тюменская область (34-е место), Ленинградская область (45-е место), Татарстан (48-е место), Астраханская область (52-е место).
Коммерсантъ00:29
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