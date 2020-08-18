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RuNews24.ru
RuNews24.ru

Лукашенко наградил более 300 силовиков за безупречную службу

Президент Белоруссии наградил более 300 силовиков медалью «За безупречную службу».В источнике
С чего всё началось
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ
 о награждении медалью «За безупречную службу» трех степеней группу представителей силовых ведомств.
Коммерсантъ03:27
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МВД Белоруссии опровергло награждение силовиков за разгон протестов

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Лукашенко наградил медалями ряд белорусских силовиков

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РИА Новости

Лукашенко наградил свыше 300 силовиков медалями «За безупречную службу»

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РБК

Лукашенко наградил силовиков «за безупречную службу»

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В МВД Белоруссии объяснили награждение силовиков

Газета.Ru07:01
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Лукашенко наградил более 300 силовиков медалью «За безупречную службу»

Коммерсантъ03:27
ТАСС

Лукашенко наградил большую группу силовиков медалями «За безупречную службу»

ТАСС03:05
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«За безупречную службу»: Лукашенко наградил медалями более 300 силовиков

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Путин провёл встречу с главой «Роснефти»

Ново-Огарево, Московская область, 18 августа 2020, 14:15 — REGNUM Президент России Владимир Путин провел встречу с главой «Роснефти» Игорем Сечиным, сообщается 18 августа на сайте Кремля.
Путин провёл встречу с главой «Роснефти»
REGNUM07:15

В США начались летные испытания бортовых систем бомбардировщика B-21

Авторы публикации поясняют, что проведение летных испытаний бортовых систем самолетов, которые еще не созданы, существенно сокращают время, необходимое на разработку новых летательных аппаратов.
Военное дело07:03
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В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе

Решение о возможных выплатах на детей до 16 лет в августе будет зависеть от целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый заместитель председателя социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
РИА Новости07:26
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