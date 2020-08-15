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Лукашенко и Путин обсудили ситуацию в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и российский лидер Владимир Путин обсудили ситуацию в Белоруссии в ходе телефонного разговора. Об этом сообщило агентство «БелТА» 15 августа.В источнике
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Эхо Москвы

Александр Лукашенко отправился в Генштаб ВС Белоруссии

Эхо Москвы09:35
РИА Новости

Путин и Лукашенко обсудили ситуацию в Белоруссии

РИА Новости06:21
Новостной фронт

Лукашенко хочет обсудить с Путиным ситуацию в Белоруссии

Новостной фронт05:07
ТАСС

Лукашенко собирается связаться с Путиным для обсуждения ситуации в Белоруссии

ТАСС05:16
RT на русском

Лукашенко заявил о намерении связаться с Путиным

RT на русском05:05
РБК

Лукашенко решил обсудить с Путиным ситуацию в Белоруссии

РБК05:04
Коммерсантъ

Лукашенко хочет обсудить с Путиным протесты в Белоруссии

Коммерсантъ04:57
КП - Беларусь

«Это уже угроза не только Беларуси». Лукашенко собрался звонить Путину

КП - Беларусь05:36

Любовь, роботы и мертвая жена: звезда «Нимфоманки» о роли андроида в новой фантастической драме

Главная премьера этой недели — фантастическая драма Гэвина Ротери «Мой создатель», повествующая об ученом, который пытается загрузить сознание покойной жены в созданного им самим андроида.
Lenta.ru12 августа в 17:06

Ведущая заявила о готовности работников Белтелерадиокомпании бастовать

Ранее коллектив Белтелерадиокомпании провел встречу с пресс-секретарем президента Белоруссии Александра Лукашенко Натальей Эйсмонт и спикером верхней палаты парламента Натальей Кочановой.
РИА Новости12:45
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Представители ВСУ продали ракеты военным Луганской народной республики

Украинские военные предложили силовым структурам Луганской народной республики (ЛНР) приобрести партию оружия, сообщила пресс-служба Народной милиции ЛНР 15 августа В пресс-службе НМ ЛНР напомнили, что ранее была проведения спецоперации по закупке ракет противотанкового комплекса украинского производства "Скиф" у представителей Вооруженных сил Украины.
Украина.ру08:54
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Россия объявила в розыск Цепкало

Бывшего кандидата на пост президента Белоруссии, экс-главу администрации Парка высоких технологий Валерия Цепкало объявили в межгосударственный розыск, следует из базы данных МВД РФ.
Газета.Ru12:44
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