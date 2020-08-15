Лукашенко и Путин обсудили ситуацию в Белоруссии
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко и российский лидер Владимир Путин обсудили ситуацию в Белоруссии в ходе телефонного разговора. Об этом сообщило агентство «БелТА» 15 августа.В источнике
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