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Лукашенко намерен обсудить сложившуюся в Белоруссии ситуацию с Путиным

Вновь переизбранный президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал желание обсудить происходящее в республике с президентом России Владимиром Путиным. По его мнению, нынешняя ситуация в стране разворачивается по продуманному сценарию недоброжелателей со стороны.В источнике
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РИА Новости

Лукашенко намерен обсудить ситуацию в Белоруссии с Путиным

РИА Новости05:23
Коммерсантъ

Лукашенко хочет обсудить с Путиным протесты в Белоруссии

Коммерсантъ04:57
Новостной фронт

Лукашенко хочет обсудить с Путиным ситуацию в Белоруссии

Новостной фронт05:07
RT на русском

Лукашенко заявил о намерении связаться с Путиным

RT на русском05:05
РБК

Лукашенко решил обсудить с Путиным ситуацию в Белоруссии

РБК05:04
Интерфакс

Лукашенко заявил о планах обсудить ситуацию в стране с Путиным

Интерфакс05:02
ТАСС

Лукашенко собирается связаться с Путиным для обсуждения ситуации в Белоруссии

ТАСС05:16
КП - Беларусь

«Это уже угроза не только Беларуси». Лукашенко собрался звонить Путину

КП - Беларусь05:36

BadComedian выпустил обзор на фильм «Союз Спасения», снятый Первым каналом

Баженов раскритиковал картину за несвязное повествование, огромное количество флешбеков, серьезное искажение исторических фактов (например, фильм сообщает, что император Николай I за 30-летие не казнил никого, кроме декабристов), кинематографические огрехи, а также пропагандистскую (по мнению блогера) составляющую.
Афиша Daily04:53