Лукашенко намерен обсудить сложившуюся в Белоруссии ситуацию с Путиным
Смотрите также
Путин и Лукашенко обсудили возвращение задержанных под Минском россиян
Вышел трейлер к фильму BTS Break the Silence: The Movie
Лучшей романтической комедией всех времен стал фильм 1989 года
Опубликован трейлер фильма «Дьявол навсегда» с Паттинсоном и Холландом
Художник показал Шайю Лабафа в образе Росомахи
В больнице Москвы умерла певица Валентина Легкоступова
На Валерия Цепкало в Белоруссии завели дело о взятке
В Минске началась акция памяти погибшего в протестах
Жителей Сочи возмутило видео, на котором мужчина размахивает младенцем
Новый клип Little Big разочаровал фанатов
Путин и Лукашенко обсудили возвращение задержанных под Минском россиян
Лукашенко и Путин обсудили ситуацию в Белоруссии после выборов
На Валерия Цепкало в Белоруссии завели дело о взятке
Лукашенко оценил внутриполитическую ситуацию в Белоруссии
Путин и Лукашенко обсудили возвращение задержанных под Минском россиян
Производство российской вакцины от коронавируса стартовало
Штаб Тихановской объявил о создании совета для передачи власти
Посвященная Курильским островам пятирублевая монета возмутила японцев
В Башкирии задержаны десятки защитников горы Куштау
Роухани назвал поражением США итоги голосования в СБ ООН по Ирану
У дипмиссии Белоруссии в России прошли акции солидарности
Доходы Владимира Путина увеличились за год на 1,1 млн рублей
Месси собирается покинуть «Барселону»
Вновь переизбранный президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал желание обсудить происходящее в республике с президентом России Владимиром Путиным. По его мнению, нынешняя ситуация в стране разворачивается по продуманному сценарию недоброжелателей со стороны.В источнике
Подробнее о событии