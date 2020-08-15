ГИБДД РФ начала взимать штрафы с водителей за багажники на крыше авто

Как ранее сообщали «Автоновости дня», в России начали штрафовать водителей за багажники на крыше авто, которые не прошли сертификацию и не зарегистрированы в ГИБДД.