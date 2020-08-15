Лукашенко намерен обсудить сложившуюся в Белоруссии ситуацию с Путиным
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что хочет обсудить ситуацию в республике в российским главой Владимиром Путиным.В источнике
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