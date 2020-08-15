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Газета.Ru
Газета.Ru

Лукашенко намерен обсудить сложившуюся в Белоруссии ситуацию с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что хочет обсудить ситуацию в республике в российским главой Владимиром Путиным.В источнике
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РБК

Лукашенко и Путин обсудили ситуацию в Белоруссии

РБК06:25
ТАСС

Лукашенко собирается связаться с Путиным для обсуждения ситуации в Белоруссии

ТАСС05:16
Коммерсантъ

Лукашенко хочет обсудить с Путиным протесты в Белоруссии

Коммерсантъ04:57
Интерфакс

Лукашенко заявил о планах обсудить ситуацию в стране с Путиным

Интерфакс05:02
Эхо Москвы

Александр Лукашенко заявил, что собирается связаться с Владимиром Путиным для обсуждения ситуации в Белоруссии

Эхо Москвы05:01
RT на русском

Лукашенко заявил о намерении связаться с Путиным

RT на русском05:05
ForPost

Уроки «белорусского восстания» для России

ForPostвчера в 13:26
КП - Беларусь

Это уже угроза не только Беларуси. Лукашенко собрался звонить Путину

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