Экономика
РБКЛукашенко пообещал обсудить с Россией компенсацию за налоговый маневр
Минску и Москве придется вернуться к обсуждению вопроса о компенсациях за налоговый маневр в нефтяной сфере. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с председателем Государственного таможенного комитета страны Юрием Сенько, сообщает Белта.
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с чего всё началось
Со слов белорусского лидера Александра Лукашенко, Минск и Москва вернутся к разговору о компенсации издержек со стороны России по поводу налогового маневра в нефтяной сфере, сообщает агентство "Белта".Инфорос06:05
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Автоматически обработано 6998 источников, обновлено в 08:01, Вашингтон
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Автоматически обработано 6998 источников, обновлено в 08:01, Вашингтон
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