Экономика
REGNUMЛукашенко намерен обсуждать с РФ компенсации за налоговый манёвр
России и Белоруссии придётся вернуться к вопросу о компенсациях за налоговый маневр в нефтяной сфере. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил 16 сентября на встрече с главой Государственного таможенного комитета (ГТК) Юрием Сенько, передает БелТА.
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с чего всё началось
Со слов белорусского лидера Александра Лукашенко, Минск и Москва вернутся к разговору о компенсации издержек со стороны России по поводу налогового маневра в нефтяной сфере, сообщает агентство "Белта".Инфоросвчера в 06:05
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Лукашенко: придется вернуться к вопросу о компенсации за налоговый маневр в нефтяной сфере
Коммерсантъвчера в 06:25
Автоматически обработано 7000 источников, обновлено в 00:53, Вашингтон
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Автоматически обработано 7000 источников, обновлено в 00:53, Вашингтон
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АБН вчера в 17:20
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Мурадов прокомментировал идею о втором названии Крыма
Инициатива по приданию Республике Крым дополнительного исторического названия "Таврида" перед рассмотрением органами власти должна пройти широкое общественное обсуждение и получить всестороннюю поддержку, заявил РИА Новости вице-премьер крымского правительства - постпред при президенте РФ Георгий Мурадов.
РИА Новости вчера в 23:50
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Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru 15 сентября в 21:49
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Курс евро по отношению к доллару США в 10:00 MSK 16 сентября понизился на 0.02% (-0.0002) до $1.1074 с $1.1076 предыдущего закрытия.
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Российский среднемагистральный самолет МС-21 совершил первый международный полет Жуковский - Стамбул.
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Общество
В Ростове-на-Дону требуют увольнения учителя из-за макияжа и маникюра
Родители ростовских школьников забили тревогу из-за внешнего вида учителя и требуют увольнения педагога.
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«Роскосмос» рассматривает возвращение оружия космонавтам
Государственная корпорация «Роскосмос» рассматривает возвращение огнестрельного оружия в аварийный запас космонавтов, сообщает «РИА Новости».
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СК возбудил уголовное дело по факту изнасилования врача в Саратове
Следователи возбудили уголовное дело по факту изнасилования в Саратове врача, которая направлялась к пациенту.
RT на русском вчера в 21:36
Армия и оружие
Грузия запретила кораблю ВМС США заходить в свои территориальные воды
«Американский военный скоростной корабль USNS Yuma находится рядом с территориальными водами Грузии уже более десяти часов, однако разрешения на вход экипаж морского судна так и не получил», — сообщает Avia.pro.
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Ранее в ПФР предложили пересмотреть систему выплат накопительной пенсии и назначать её только тем россиянам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год.
RT на русском 14 сентября в 07:56
Политика
Захарова ответила послу США в Сербии о бомбардировках Югославии
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова считает, что Соединенным Штатам следует извиниться за бомбардировки Югославии.
Мойка78 15 сентября в 15:14
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Путин напомнил также, что Иран уже купил у России комплексы С-300, а Турция — С-400.
РБК вчера в 14:04
Гаджеты
Xiaomi продемонстрирует Mi MIX 5G, Mi 9 Pro и MIUI 11 24 сентября
Китайская компания Xiaomi, специализирующаяся на производстве электронной техники, огласила о дате презентации смартфонов Mi Mix 5G, Mi 9 Pro и операционной системы MIUI 11.
Дни24 вчера в 11:33
Экономика
Вексельберг из-за санкций не смог получить деньги от британского банка
Санкции освобождают от дефолта Британский Cynergy Bank Limited (CBL) не нарушал своих обязательств и не допустил дефолта по долгу, отказавшись выплачивать проценты по займам кипрской компании Lamesa Investments Limited (LIL), подконтрольной российскому бизнесмену Виктору Вексельбергу, постановил английский суд по итогам разбирательств, инициированных LIL.
РБК 00:00
Общество
Американский астронавт поделился мнением о русской музыке на МКС
Астронавт NASA Ник Хейг рассказал, какую музыку слушает экипаж Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 18:55
Шоу-бизнес
У Анастасии Заворотнюк развилась полиорганная недостаточность
Врачи подключили Анастасию Заворотнюк к аппарату искусственной вентиляции легких.
StarHit.ru вчера в 03:24
Экономика
В Кремле прокомментировали объединение экономик России и Белоруссии
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Газета.Ru вчера в 08:33
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Названы города, в которые стремится переехать молодежь
Больше всего молодежи, готовой переехать из родного города в поисках лучшей жизни, оказалось Тольятти, Омске, Барнауле, Челябинске и Волгограде.
Российская газета вчера в 20:15
Шоу-бизнес
Первому каналу пригрозили судом из-за эфира про Заворотнюк
Lenta.ru вчера в 16:33
Общество
В Норвегии поймали рыбу-монстра с огромными глазами
Молодой рыбак из Норвегии Оскар Ландал ловил палтуса в вблизи острова Аннёйа в Норвежско море, однако выловил странную рыбу-мутанта с гигантскими глазами.
Gazeta.SPb вчера в 17:58
Общество
Новая волна бабьего лета придет в Москву 23 сентября
РАИМО – 16 сен. В Москве 23 сентября ожидается улучшение погодных условий, которое похоже на старое бабье лето, сообщает РИА Новости.
РИАМО вчера в 06:23
Футбол
Роналду расплакался, когда ему показали видео с его покойным отцом
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Авто
Toyota презентовала новые компактвэны Daihatsu Sigra и Toyota Calya
В Индонезии состоялась официальная презентация модернизированных компактвэнов Toyota Calya и Daihatsu Sigra.
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Белоруссия раскрыла схему контрабанды оружия с Украины в Россию
Известия вчера в 21:52
Политика
В Киеве назвали условия проведения выборов в Донбассе
«Выборы на временно оккупированной территории Донбасса могут состояться исключительно по законам Украины», — об этом заявил Разумков на телеканале ICTV.
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Путин: Россия рассчитывает на вывод войск США из Сирии
Президент России Владимир Путин заявил, что в Кремле рассчитывают на решение главы США Дональда Трампа вывести военных из Сирии.
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Политика
МИД Украины не верит в осуществление формулы обмена «всех на всех»
Формула обмена заключёнными по формуле «всех на всех» является нежизнеспособной, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко 16 сентября в эфире телеканала ICTV.
REGNUM 00:38
Авто
Появилась информация о первом кроссовере Ferrari
Как сообщил технический директор Ferrari Майкл Лайтерс зарубежным СМИ, первый SUV итальянской марки появится в 2022 году.
Тарантас Ньюс вчера в 04:37
Кино
Шварценеггер не будет омоложен в новой части «Терминатора»
Американский кинорежиссер Тим Миллер сделал заявление о том, что не намерен прибегать к использованию цифровых технологий ради омоложения Арнольда Шварценеггера, который снимается в картине «Терминатор: Темные судьбы».
NewInform вчера в 22:38