с чего всё началось

России и Белоруссии придётся вернуться к вопросу о компенсациях за налоговый маневр в нефтяной сфере. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил 16 сентября на встрече с главой Государственного таможенного комитета (ГТК) Юрием Сенько, передает БелТА.

Лукашенко намерен обсуждать с РФ компенсации за налоговый манёвр

Политика Мурадов прокомментировал идею о втором названии Крыма Инициатива по приданию Республике Крым дополнительного исторического названия "Таврида" перед рассмотрением органами власти должна пройти широкое общественное обсуждение и получить всестороннюю поддержку, заявил РИА Новости вице-премьер крымского правительства - постпред при президенте РФ Георгий Мурадов.

Происшествия Путин помиловал трех осужденных Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.

Общество Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".

Политика Российский самолет МС-21 совершил первый международный полет Российский среднемагистральный самолет МС-21 совершил первый международный полет Жуковский - Стамбул.

Общество В Ростове-на-Дону требуют увольнения учителя из-за макияжа и маникюра Родители ростовских школьников забили тревогу из-за внешнего вида учителя и требуют увольнения педагога.

Космос «Роскосмос» рассматривает возвращение оружия космонавтам Государственная корпорация «Роскосмос» рассматривает возвращение огнестрельного оружия в аварийный запас космонавтов, сообщает «РИА Новости».

Происшествия СК возбудил уголовное дело по факту изнасилования врача в Саратове Следователи возбудили уголовное дело по факту изнасилования в Саратове врача, которая направлялась к пациенту.

Армия и оружие Грузия запретила кораблю ВМС США заходить в свои территориальные воды «Американский военный скоростной корабль USNS Yuma находится рядом с территориальными водами Грузии уже более десяти часов, однако разрешения на вход экипаж морского судна так и не получил», — сообщает Avia.pro.

Общество В ПФР назвали основания для уменьшения пенсионных выплат Ранее в ПФР предложили пересмотреть систему выплат накопительной пенсии и назначать её только тем россиянам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год.

Политика Захарова ответила послу США в Сербии о бомбардировках Югославии Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова считает, что Соединенным Штатам следует извиниться за бомбардировки Югославии.

Политика Путин предложил Саудовской Аравии после атаки дронов купить С-400 Путин напомнил также, что Иран уже купил у России комплексы С-300, а Турция — С-400.

Гаджеты Xiaomi продемонстрирует Mi MIX 5G, Mi 9 Pro и MIUI 11 24 сентября Китайская компания Xiaomi, специализирующаяся на производстве электронной техники, огласила о дате презентации смартфонов Mi Mix 5G, Mi 9 Pro и операционной системы MIUI 11.

Экономика Вексельберг из-за санкций не смог получить деньги от британского банка Санкции освобождают от дефолта Британский Cynergy Bank Limited (CBL) не нарушал своих обязательств и не допустил дефолта по долгу, отказавшись выплачивать проценты по займам кипрской компании Lamesa Investments Limited (LIL), подконтрольной российскому бизнесмену Виктору Вексельбергу, постановил английский суд по итогам разбирательств, инициированных LIL.

Общество Американский астронавт поделился мнением о русской музыке на МКС Астронавт NASA Ник Хейг рассказал, какую музыку слушает экипаж Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает РИА "Новости".

Шоу-бизнес У Анастасии Заворотнюк развилась полиорганная недостаточность Врачи подключили Анастасию Заворотнюк к аппарату искусственной вентиляции легких.

Экономика В Кремле прокомментировали объединение экономик России и Белоруссии Белоруссия и Россия планируют создать единый Налоговый и гражданский Кодексы.

Общество Названы города, в которые стремится переехать молодежь Больше всего молодежи, готовой переехать из родного города в поисках лучшей жизни, оказалось Тольятти, Омске, Барнауле, Челябинске и Волгограде.

Общество В Норвегии поймали рыбу-монстра с огромными глазами Молодой рыбак из Норвегии Оскар Ландал ловил палтуса в вблизи острова Аннёйа в Норвежско море, однако выловил странную рыбу-мутанта с гигантскими глазами.

Общество Новая волна бабьего лета придет в Москву 23 сентября РАИМО – 16 сен. В Москве 23 сентября ожидается улучшение погодных условий, которое похоже на старое бабье лето, сообщает РИА Новости.

Авто Toyota презентовала новые компактвэны Daihatsu Sigra и Toyota Calya В Индонезии состоялась официальная презентация модернизированных компактвэнов Toyota Calya и Daihatsu Sigra.

Политика В Киеве назвали условия проведения выборов в Донбассе «Выборы на временно оккупированной территории Донбасса могут состояться исключительно по законам Украины», — об этом заявил Разумков на телеканале ICTV.

Политика Путин: Россия рассчитывает на вывод войск США из Сирии Президент России Владимир Путин заявил, что в Кремле рассчитывают на решение главы США Дональда Трампа вывести военных из Сирии.

Политика МИД Украины не верит в осуществление формулы обмена «всех на всех» Формула обмена заключёнными по формуле «всех на всех» является нежизнеспособной, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко 16 сентября в эфире телеканала ICTV.

Авто Появилась информация о первом кроссовере Ferrari Как сообщил технический директор Ferrari Майкл Лайтерс зарубежным СМИ, первый SUV итальянской марки появится в 2022 году.