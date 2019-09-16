Экономика
РосбалтЛукашенко напомнил Москве о компенсациях за налоговый маневр
Лукашенко пояснил, что действия Москвы снизили поступления от вывозных таможенных пошлин за нефтепродукты. При этом этот вопрос уже неоднократно обсуждался с президентом России Владимиром Путиным, добавил лидер Белоруссии.
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с чего всё началось
Со слов белорусского лидера Александра Лукашенко, Минск и Москва вернутся к разговору о компенсации издержек со стороны России по поводу налогового маневра в нефтяной сфере, сообщает агентство "Белта".Инфорос06:05
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Автоматически обработано 6999 источников, обновлено в 09:40, Вашингтон
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Автоматически обработано 6999 источников, обновлено в 09:40, Вашингтон
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Следствие просит арестовать хоккеиста Мусатова по делу о мошенничестве
Следствие направило в суд ходатайство об избрании меры пресечения хоккеисту Игорю Мусатову по делу о мошенничестве, сообщает РИА "Новости".
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Иран задержал шедший в ОАЭ танкер
Корпус стражей Исламской революции задержал в Ормузском проливе направлявшееся в ОАЭ судно с 11 членами экипажа на борту.
BFM.ru 08:18
Политика
Сноуден посоветовал чиновникам не пользоваться WhatsApp и Telegram
Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден назвал использование мессенджеров WhatsApp и Telegram небезопасным.
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Общество
Названы десять профессий с самыми высокими зарплатами в РФ
По словам директора Рыбного союза Сергея Гудкова, механики в рыбодобывающей промышленности получают около 200 тыс. рублей, а самая высокая в стране зарплата обещана соискателю из-за срочной необходимости.
REGNUM 00:33
Происшествия
Устинова приговорили к 3,5 годам колонии за нападение на омоновца
Тверской суд Москвы отправил на 3,5 года в колонию общего режима Павла Устинова за применение насилия к омоновцу во время несанкционированной акции в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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Общество
Обвинённая в оскорблении жителей Тулуна чиновница уволилась
Ранее Ирина Алашкевич, которую обвинили в оскорблении пострадавших от наводнения в Тулуне, попросила прощения.
RT на русском 06:57
Футбол
Кокорин и Мамаев выйдут на свободу утром 17 сентября
Нева Спорт 08:44
Политика
Зеленский рассказал, чего ждёт от встречи «нормандской четвёрки»
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, чего он ждёт от ближайшей встречи лидеров стран «нормандской четвёрки».
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Происшествия
На Сахалине сотрудника Росгвардии убили за замечание о курении
В Южно-Сахалинске погиб сотрудник Росгвардии, сообщила РИА Новости пресс-секретарь областного управления ведомства Елена Таратутина.
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Общество
Наоми Кэмпбелл вышла на публику без нижнего белья
Британская супермодель Наоми Кэмпбелл пришла на собственную благотворительную вечеринку Fashion For Relief Charity Party в полупрозрачном платье без нижнего белья.
Lenta.ru 04:31
Экономика
Водка может подорожать уже с нового года
Повысить минимальную розничную цену на 8,5%, до 233 рублей за пол-литра, предложил Союз производителей алкогольной продукции.
BFM.ru 13 сентября в 21:46
Происшествия
В Мариуполе расстреляли в упор ополченца батальона «Пятнашка»
Неизвестные расстреляли в Мариуполе ополченца батальона «Пятнашка» Романа Джумаева, сообщило в понедельник, 16 сентября, издание 0629.com.ua со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.
Известия 09:14
Политика
В ЛНР назвали фейком данные об аресте главы МВД Корнета
В самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) назвали фейком сообщение об аресте главы МВД Игоря Корнета, сообщает "Политика сегодня".
Газета.Ru 09:08
Армия и оружие
National Interest подозревает Россию в подготовке к войне
Эксперт американского аналитического издания The National Interest Чарли Гао считает, что Россия оперативно создает истребители Су-57 для того, чтобы быть подготовленной к войне.
Газета.Ru 05:33
Гаджеты
Lenovo выпустила новые умные часы Carme
Китайская компания Lenovo объявила о выходе новой модели умных часов Lenovo Carme.
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Общество
Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru вчера в 21:49
Шоу-бизнес
Родители Богомолова покинули свадьбу после откровенного танца Собчак
Родители Константина Богомолова покинули место проведения свадебного торжества после откровенного танца в исполнении его жены Ксении Собчак.
OAnews 01:09
Происшествия
Повторная экспертиза показала, что виновник ДТП на Малышева — Московской не был пьян
Повторная медицинская экспертиза, проходившая в Челябинске, показала, что Владимир Васильев, который обвиняется в совершении ДТП на пересечении улиц Малышева и Московской в Екатеринбурге, в результате чего погибли два человека, не был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Znak.com 08:21
Шоу-бизнес
У Заворотнюк развились тяжелые осложнения
Польские врачи встречают В понедельник, 16 сентября, у актрисы Анастасии Заворотнюк развились полиорганная недостаточность и пневмония.
Газета.Ru 07:55
Политика
На Украине вандалы осквернили памятник и оставили послание Зеленскому
Life.ru вчера в 14:15
Политика
Трамп заявил, что США стали лидером по производству энергии
Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что Соединенные Штаты стали "производителем энергии номер один в мире".
ТАСС 08:20
Технологии
Новый сайт Росстата подвергся DDoS-атаке
Новый сайт Росстата в понедельник подвергся DDOS атаке, ведутся работы по восстановлению его работы, сообщили РИА Новости в пресс-службе статистического ведомства.
РИА Новости 06:39
Энергетика
Новак оценил ситуацию на рынке нефти после атак на Saudi Aramco
Глава Минэнерго РФ Александр Новак рассказал, что дефицит на рынке нефти, который, возможно, возникнет после ситуации в Саудовской Аравии, может быть покрыт за счет мировых коммерческих нефтяных запасов.
ТК Звезда 06:14
Экономика
ТЦ «Галерея» хотят продать за 80 млрд рублей
Приобрести один из крупнейших торговых центров Петербурга хотят два фонда. Об этом стало известно сегодня, 16 сентября.
Gazeta.SPb 07:56
Общество
С 1 октября изменятся в России правила ухода в отпуск
С начала октября в России вступают в силу поправки, внесенные в Трудовой кодекс, о новом порядке ухода работающих граждан в отпуск.
Местное время (г. Пермь) вчера в 22:30
Политика
Мэрия не признала подлинность данных Навального о цифровом голосовании
У департамента есть список личных кабинетов участников цифрового голосования, который также есть в Мосгоризбиркоме, в ТИКах и у председателей УИК (у последних, уточнил Костырко, есть только списки избирателей, голосующих на данном участке).
РБК 07:17