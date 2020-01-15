с чего всё началось

Чиновник уверен, что переговоры должны возыметь успех. Крутой рассказал, почему Минск отказывается договариваться с Россией о поставках. По его словам, из-за налогового маневра стоимость нефти для Белоруссии будет увеличиваться каждый год.

Экономика Кудрин назвал стоимость предложенных Путиным мер в послании Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что озвученные президентом страны Владимиром Путиным предложения в послании будут обходиться ежегодно в 400 - 500 миллиардов рублей.

Политика Путин призвал дать Совету Федерации больше полномочий Президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию предложил, чтобы назначение руководителей всех силовых ведомств проходило по итогам консультаций с Советом Федерации.

Политика Путин запретил иностранное гражданство для российских чиновников Путин подчеркнул, что главы субъектов федераций, министры, депутаты и судьи не должны иметь иностранного гражданства, а также вида на жительство в других странах, а также иных документов, позволяющих им проживать за границей.

Политика Путин поручил создать авиакомпанию для перевозок на Дальнем Востоке Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву до конца января доложить об идеях по созданию авиакомпании с российскими самолетами для перевозок на Дальнем Востоке.

Политика Путин поручил запустить в России бесплатный интернет Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию 15 января предложил запустить в России бесплатный интернет с российскими соцсетями и сайтами.

Общество Путин предложил изменить порядок приема в медицинские вузы Порядок приема в вузы по медицинским специальностям изменится в новом учебном году, 70% бюджетных мест по специальности «Лечебное дело» и 75% мест по направлению «Педиатрия» станут целевыми, заявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.

Авто Кроссовер Skoda Kamiq получил версию Scoutline Стоит сказать, что Skoda Kamiq станет первым кроссовером марки, который получит специальное исполнение под названием Scoutline.

Технологии Google может вернуть в Android-смартфоны функцию записи разговоров Энтузиасты, которые исследовали код приложения Google Phone 43, обнаружили "улики", судя по которым, корпорация Google может вернуть функцию записи звонков в свою фирменную "звонилку".

Политика Путин потребовал сформировать систему экологического мониторинга Президент России Владимир Путин требует сформировать полноценную систему экологического мониторинга по всей стране.

Финансы Торговая сделка с США станет экономическим самоубийством для Китая Дополнительной причиной для оптимизма стала новость о том, что накануне заключения сделки Китай был исключен из списка потенциальных валютных манипуляторов.

Авто Bentley завершает производство седана Mulsanne Последним аккордом в истории седана станет серия, состоящая из машин, Mulsanne 6.75 Edition by Mulliner, которая посвящена окончанию выпуска, и силовой установке V8 6¾, отметивший в прошлом году отметил своё 60-летие.