Энергетика
Rusvesna.suЛукашенко намерен покупать украинскую нефть
Чиновник уверен, что переговоры должны возыметь успех. Крутой рассказал, почему Минск отказывается договариваться с Россией о поставках. По его словам, из-за налогового маневра стоимость нефти для Белоруссии будет увеличиваться каждый год.
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с чего всё началось
Все коммерческие службы наших заводов, Белорусской нефтяной компании находятся на переговорах практически в ежедневном режиме, - сказал Крутой, слова которого приводит агентство БелТА.ТАССвчера в 06:32
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Хоккей
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Экономика
Кудрин назвал стоимость предложенных Путиным мер в послании
Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что озвученные президентом страны Владимиром Путиным предложения в послании будут обходиться ежегодно в 400 - 500 миллиардов рублей.
Политика
Путин призвал дать Совету Федерации больше полномочий
Президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию предложил, чтобы назначение руководителей всех силовых ведомств проходило по итогам консультаций с Советом Федерации.
Политика
Путин запретил иностранное гражданство для российских чиновников
Путин подчеркнул, что главы субъектов федераций, министры, депутаты и судьи не должны иметь иностранного гражданства, а также вида на жительство в других странах, а также иных документов, позволяющих им проживать за границей.
Футбол
Новый вызов Кашшаи: российское судейство возглавил венгерский рефери
В российском футболе новое лицо: руководителем департамента судейства стал венгерский специалист Виктор Кашшаи, сменив на этом посту Александра Егорова.
Политика
Путин поручил создать авиакомпанию для перевозок на Дальнем Востоке
Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву до конца января доложить об идеях по созданию авиакомпании с российскими самолетами для перевозок на Дальнем Востоке.
Общество
Оставленную на пять лет в клинике девочку перестали навещать
Родители, которые не забирают дочь из московской клиники «Мать и дитя» уже пять лет, в последнее время не навещали ребенка.
Общество
Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира на одну строчку
В первую пятерку "лучших стран" вошли также Германия и Австралия. Россия - на 23 месте, наша страна поднялась на одну позицию.
Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после скандала в королевской семье
Супруга британского принца Гарри Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от обязанностей члена королевской семьи.
Политика
Путин поручил запустить в России бесплатный интернет
Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию 15 января предложил запустить в России бесплатный интернет с российскими соцсетями и сайтами.
Общество
Путин предложил изменить порядок приема в медицинские вузы
Порядок приема в вузы по медицинским специальностям изменится в новом учебном году, 70% бюджетных мест по специальности «Лечебное дело» и 75% мест по направлению «Педиатрия» станут целевыми, заявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.
Авто
Кроссовер Skoda Kamiq получил версию Scoutline
Стоит сказать, что Skoda Kamiq станет первым кроссовером марки, который получит специальное исполнение под названием Scoutline.
Происшествия
Мужчина взял в заложники девушку в ТЦ «Москва-Сити»
Неизвестный взял в заложники женщину в ТЦ "Москва-Сити", полиции удалось освободить ее, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка полиции.
Здоровье
На Украине три человека скончались от вирусной пневмонии
Пять человек находятся в реанимации, трое скончались.
Шоу-бизнес
Мать Пелагеи прокомментировала развод певицы с Иваном Телегиным
Позднее развод с артисткой прокомментировал и Иван Телегин.
Технологии
Google может вернуть в Android-смартфоны функцию записи разговоров
Энтузиасты, которые исследовали код приложения Google Phone 43, обнаружили "улики", судя по которым, корпорация Google может вернуть функцию записи звонков в свою фирменную "звонилку".
Политика
Путин потребовал сформировать систему экологического мониторинга
Президент России Владимир Путин требует сформировать полноценную систему экологического мониторинга по всей стране.
Армия и оружие
«Ошеломительный». Немецкое СМИ оценило проект российского авианосца
Немецкое издание Handelsblatt отметило, что после появления авианосца "Москва" российский флот сможет составить конкуренцию американским ВМС.
Кино
Фонд кино требует вернуть субсидии на фильм Домогарова-младшего
Сборы от фильма, составившие 94 млн рублей, разочаровали чиновников, поэтому они решили вернуть бюджетные средства.
Финансы
Торговая сделка с США станет экономическим самоубийством для Китая
Дополнительной причиной для оптимизма стала новость о том, что накануне заключения сделки Китай был исключен из списка потенциальных валютных манипуляторов.
Происшествия
В Ярославле вынесен первый приговор по делу о пытках в колонии
Авто
Bentley завершает производство седана Mulsanne
Последним аккордом в истории седана станет серия, состоящая из машин, Mulsanne 6.75 Edition by Mulliner, которая посвящена окончанию выпуска, и силовой установке V8 6¾, отметивший в прошлом году отметил своё 60-летие.
Культура
Владимир Путин поздравил композитора Максима Дунаевского с юбилеем
Советский и российский композитор, народный артист РФ Максим Дунаевский родился 15 января 1945 года в семье композитора Исаака Дунаевского и балерины Зои Пашковой.
Единоборства
Российский боксер Беспутин провалил допинг-тест
Армия и оружие
Российский Ми-35М отогнал курдов от патруля в Сирии
Культура
Премию «НОС» выиграл роман Александра Стесина «Нью-йоркский обход»
В Москве в 11-й раз прошли финальные дебаты и награждение победителей литературной премии «НОС».