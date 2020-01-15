Энергетика

Rusvesna.suRusvesna.suЛукашенко намерен покупать украинскую нефть

Чиновник уверен, что переговоры должны возыметь успех. Крутой рассказал, почему Минск отказывается договариваться с Россией о поставках. По его словам, из-за налогового маневра стоимость нефти для Белоруссии будет увеличиваться каждый год.
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с чего всё началось
Все коммерческие службы наших заводов, Белорусской нефтяной компании находятся на переговорах практически в ежедневном режиме, - сказал Крутой, слова которого приводит агентство БелТА
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ТАССвчера в 06:32

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Эксперт оценил ситуацию с поставками нефти из России в Белоруссию

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Минск предложил купить нефть у Украины, Азербайджана, Казахстана, Польши и стран Балтии

ТАССвчера в 07:03
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КХЛ. «Авангард» победил «Адмирал»

Sports.ru 02:57
Экономика

Кудрин назвал стоимость предложенных Путиным мер в послании

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что озвученные президентом страны Владимиром Путиным предложения в послании будут обходиться ежегодно в 400 - 500 миллиардов рублей.
Газета.Ru 07:12
Политика

Путин призвал дать Совету Федерации больше полномочий

Президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию предложил, чтобы назначение руководителей всех силовых ведомств проходило по итогам консультаций с Советом Федерации.
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Политика

Путин запретил иностранное гражданство для российских чиновников

Путин подчеркнул, что главы субъектов федераций, министры, депутаты и судьи не должны иметь иностранного гражданства, а также вида на жительство в других странах, а также иных документов, позволяющих им проживать за границей.
Московский Комсомолец 05:11
Футбол

Новый вызов Кашшаи: российское судейство возглавил венгерский рефери

В российском футболе новое лицо: руководителем департамента судейства стал венгерский специалист Виктор Кашшаи, сменив на этом посту Александра Егорова.
Областная газета 06:55
Политика

Путин поручил создать авиакомпанию для перевозок на Дальнем Востоке

Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву до конца января доложить об идеях по созданию авиакомпании с российскими самолетами для перевозок на Дальнем Востоке.
Lenta.ru 07:09
Общество

Оставленную на пять лет в клинике девочку перестали навещать

Родители, которые не забирают дочь из московской клиники «Мать и дитя» уже пять лет, в последнее время не навещали ребенка.
Lenta.ru вчера в 14:39
Общество

Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира на одну строчку

В первую пятерку "лучших стран" вошли также Германия и Австралия. Россия - на 23 месте, наша страна поднялась на одну позицию.
Газета.Ru 06:10
Общество

Меган Маркл впервые вышла в свет после скандала в королевской семье

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от обязанностей члена королевской семьи.
Известия 07:18
Политика

Путин поручил запустить в России бесплатный интернет

Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию 15 января предложил запустить в России бесплатный интернет с российскими соцсетями и сайтами.
Чита.Ру 04:56
Общество

Путин предложил изменить порядок приема в медицинские вузы

Порядок приема в вузы по медицинским специальностям изменится в новом учебном году, 70% бюджетных мест по специальности «Лечебное дело» и 75% мест по направлению «Педиатрия» станут целевыми, заявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.
Rambler News Service 04:53
Авто

Кроссовер Skoda Kamiq получил версию Scoutline

Стоит сказать, что Skoda Kamiq станет первым кроссовером марки, который получит специальное исполнение под названием Scoutline.
Тарантас Ньюс 06:06
Происшествия

Мужчина взял в заложники девушку в ТЦ «Москва-Сити»

Неизвестный взял в заложники женщину в ТЦ "Москва-Сити", полиции удалось освободить ее, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка полиции.
Интерфакс 07:08
Здоровье

На Украине три человека скончались от вирусной пневмонии

Пять человек находятся в реанимации, трое скончались.
REGNUM вчера в 04:27
Шоу-бизнес

Мать Пелагеи прокомментировала развод певицы с Иваном Телегиным

Позднее развод с артисткой прокомментировал и Иван Телегин.
Вокруг ТВ 06:05
Спорт

Команда России по биатлону взяла серебро в смешанной эстафете на ЮОИ

Pravda.Ru 06:40
Технологии

Google может вернуть в Android-смартфоны функцию записи разговоров

Энтузиасты, которые исследовали код приложения Google Phone 43, обнаружили "улики", судя по которым, корпорация Google может вернуть функцию записи звонков в свою фирменную "звонилку".
Planet Today 06:36
Происшествия

Сын экс-хоккеиста сборной России убил мать в невменяемом состоянии

Газета.Ru 07:16
Политика

Путин потребовал сформировать систему экологического мониторинга

Президент России Владимир Путин требует сформировать полноценную систему экологического мониторинга по всей стране.
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Армия и оружие

«Ошеломительный». Немецкое СМИ оценило проект российского авианосца

Немецкое издание Handelsblatt отметило, что после появления авианосца "Москва" российский флот сможет составить конкуренцию американским ВМС.
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Кино

Фонд кино требует вернуть субсидии на фильм Домогарова-младшего

Сборы от фильма, составившие 94 млн рублей, разочаровали чиновников, поэтому они решили вернуть бюджетные средства.
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Происшествия

Омский педагог совратил восемь школьниц

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Глава Дагестана рассказал об ожиданиях от Послания Президента России

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Торговая сделка с США станет экономическим самоубийством для Китая

Дополнительной причиной для оптимизма стала новость о том, что накануне заключения сделки Китай был исключен из списка потенциальных валютных манипуляторов.
Вести.Финанс вчера в 14:59
Происшествия

В Ярославле вынесен первый приговор по делу о пытках в колонии

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Авто

Bentley завершает производство седана Mulsanne

Последним аккордом в истории седана станет серия, состоящая из машин, Mulsanne 6.75 Edition by Mulliner, которая посвящена окончанию выпуска, и силовой установке V8 6¾, отметивший в прошлом году отметил своё 60-летие.
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Культура

Владимир Путин поздравил композитора Максима Дунаевского с юбилеем

Советский и российский композитор, народный артист РФ Максим Дунаевский родился 15 января 1945 года в семье композитора Исаака Дунаевского и балерины Зои Пашковой.
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Российский Ми-35М отогнал курдов от патруля в Сирии

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Культура

Премию «НОС» выиграл роман Александра Стесина «Нью-йоркский обход»

В Москве в 11-й раз прошли финальные дебаты и награждение победителей литературной премии «НОС».
Ведомости вчера в 15:59
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