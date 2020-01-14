с чего всё началось

Чиновник уверен, что переговоры должны возыметь успех. Крутой рассказал, почему Минск отказывается договариваться с Россией о поставках. По его словам, из-за налогового маневра стоимость нефти для Белоруссии будет увеличиваться каждый год.

Политика Трамп потребовал от Apple разблокировать телефоны преступников Президент США Дональд Трамп раскритиковал компанию Apple в своем Twitter за то, что она отказывается разблокировать телефоны преступников для содействия следствию.

Авто АвтоВАЗ запустил продажи обновленной Lada 4x4 Российские дилеры Lada запустили продажи обновленной версии внедорожника 4x4 со стартовой стоимостью 553 900 рублей.

Экономика Российский министр отказался считать Европу независимой Министр экономического развития России Максим Орешкин отказался считать страны Европы, входящие в еврозону, экономически независимыми, передает корреспондент «Ленты.ру» с сессии Гайдаровского форума «Современная денежная теория: новый взгляд».

Политика Хафтар покинул Москву без подписания соглашения о перемирии в Ливии Руководитель Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о режиме прекращения огня с правительством национального согласия (ПНС) Ливии во главе с Фаизом Сараджем.