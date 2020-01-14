Энергетика

Rusvesna.suRusvesna.suЛукашенко намерен покупать украинскую нефть

Чиновник уверен, что переговоры должны возыметь успех. Крутой рассказал, почему Минск отказывается договариваться с Россией о поставках. По его словам, из-за налогового маневра стоимость нефти для Белоруссии будет увеличиваться каждый год.
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с чего всё началось
Все коммерческие службы наших заводов, Белорусской нефтяной компании находятся на переговорах практически в ежедневном режиме, - сказал Крутой, слова которого приводит агентство БелТА
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