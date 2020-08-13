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Лукашенко готовит обращение к народу Белоруссии

Минск, 13 августа 2020, 23:19 — REGNUM Экстренное обращение к согражданам готовит белорусский президент Александр Лукашенко, сообщает 13 августа «Коммерсант FM». Соответствующее заявление сделала пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт.В источнике
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РБК

СМИ сообщили о планах Лукашенко выступить с обращением к народу

РБКвчера в 16:29
Фонтанка.Ру

«Коммерсантъ»: Лукашенко готовит срочное обращение к нации

Фонтанка.Рувчера в 16:11
Московский Комсомолец

Лукашенко готовит срочное обращение к нации

Московский Комсомолецвчера в 16:24
Газета.Ru

Лукашенко выступит со срочным обращением к народу

Газета.Ruвчера в 16:22
Комсомольская правда

Выступление Александра Лукашенко: СМИ сообщили, что президент Белоруссии готовит срочное обращение к нации

Комсомольская правдавчера в 16:16
Lenta.ru

Анонсировано экстренное обращение Лукашенко к белорусам

Lenta.ruвчера в 16:11
РИА Новости

СМИ: Лукашенко готовит обращение к народу Белоруссии

РИА Новостивчера в 16:29

На Сахалине будут судить санитарку, допустившую смерть девочки в интернате

Прокурором Тымовского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшей санитарки отделения "Милосердие" Кировского детского дома-интерната для умственно отсталых детей.
Сахалин.Инфо19:13

В США допускают введение санкций против Белоруссии из-за протестов

Напомним, что накануне Евросоюз пригрозил властям Белоруссии введением санкций из-за подавления протестов и зафиксированных случаев насилия со стороны сотрудников правоохранительных органов республики.
В США допускают введение санкций против Белоруссии из-за протестов
Комсомольская правдавчера в 19:32
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В СК Республики Беларусь опровергли обыски в офисах «Яндекса» в Минске

Как стало известно в четверг, 13 августа, Следственный комитет Республики Беларусь и департамент финансовых расследований Комитета госконтроля страны опровергли информацию о проведении обысков в офисах «Яндекс» и Uber.
Форпост Северо-Западвчера в 12:05

США взбесились из-за «нацеливания» C-400 «Триумф» на F-16 в Турции

В Конгрессе Соединенных Штатов взбесились, когда узнали, что Турция в ноябре минувшего года организовала совместные испытания купленной у России зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» и истребителя четвертого поколения F-16 Fighting Falcon американского производства.
Вечерний курьервчера в 15:57
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Израиль и ОАЭ планируют заключить первое мирное соглашение в XXI веке

Израиль и ОАЭ планируют заключить первое мирное соглашение в XXI веке Израиль впервые за четверть века договорился о полномасштабной нормализации отношений с арабской страной — ОАЭ.
Коммерсантъвчера в 15:22
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В России предложили ввести новую выплату для граждан с низким доходом

Деньги помогут гражданам с небольшим доходом, а также будут стимулировать рост потребительской активности, отметил в беседе с НСН научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин.
Политика Сегоднявчера в 02:35
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Всех задержанных на протестах в Минске отпустят на свободу к утру

Всех задержанных во время акций протеста в Минске выпустят из СИЗО до 6.00, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на замглавы МВД Белоруссии - начальника милиции общественной безопасности Александра Барсукова.
РИА Новости18:33
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CNN: Пентагон создаст группу для расследования случаев появления НЛО

Министерство обороны США формирует целевую группу для расследования и изучения случаев появления неопознанных летающих объектов (НЛО), которые наблюдали американские военные летчики.
Российская газета19:11
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Тедеско рассказал о реакции «Спартака» на заявление Федуна

13 августа, Mossovetinfo.ru - Главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Доменико Тедеско рассказал, как футболисты отреагировали на слова владельца клуба Леонида Федуна, который после ничьей с «Сочи» (2:2) в 1-м туре РПЛ заявил, что снимет команду с чемпионата.
Моссоветвчера в 13:10

Porsche Panamera установил рекорд скорости гоночной трассы Нюрбургринг

По заявлению автопроизводителя, четырехдверный премиальный Panamera в новом исполнении улучшил на 13 секунд время своего предшественника на трассе Нюрбургринг, промчавшись полный круг за 7 минут 29.81 секунды, а версия Lion, установившая рекорд, стала самой мощной в истории этой модели.
Letnews.ruвчера в 12:29