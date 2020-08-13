Лукашенко готовит обращение к народу Белоруссии
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Минск, 13 августа 2020, 23:19 — REGNUM Экстренное обращение к согражданам готовит белорусский президент Александр Лукашенко, сообщает 13 августа «Коммерсант FM». Соответствующее заявление сделала пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт.В источнике
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Выступление Александра Лукашенко: СМИ сообщили, что президент Белоруссии готовит срочное обращение к нации
Комсомольская правдавчера в 16:16