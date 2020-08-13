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ПолитРоссия
ПолитРоссия

Лукашенко намерен выступить перед белорусами со срочным обращением

Белорусский президент Александр Лукашенко собирается выступить перед народом. В настоящее время он готовит срочное обращение к нации, заявила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт. Сведениями об экстренном обращении Лукашенко поделилась радиостанция "Коммерсантъ FM" в соцсети Twitter.В источнике
Подробнее о событии
РБК

СМИ сообщили о планах Лукашенко выступить с обращением к народу

РБКвчера в 16:29
РИА Новости

СМИ: Лукашенко готовит обращение к народу Белоруссии

РИА Новостивчера в 16:29
Фонтанка.Ру

«Коммерсантъ»: Лукашенко готовит срочное обращение к нации

Фонтанка.Рувчера в 16:11
Газета.Ru

Лукашенко выступит со срочным обращением к народу

Газета.Ruвчера в 16:22
Комсомольская правда

Выступление Александра Лукашенко: СМИ сообщили, что президент Белоруссии готовит срочное обращение к нации

Комсомольская правдавчера в 16:16
Lenta.ru

Анонсировано экстренное обращение Лукашенко к белорусам

Lenta.ruвчера в 16:11
Московский Комсомолец

Лукашенко готовит срочное обращение к нации

Московский Комсомолецвчера в 16:24

Лукашенко поручил разобраться с задержаниями граждан на протестах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разобраться "по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни", заявила спикер Совета Республики Наталья Кочанова, которую цитирует телеграм-канал Sputnik Беларусь.
Лукашенко поручил разобраться с задержаниями граждан на протестах
РИА Новостивчера в 16:33
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Бывшего директора банка на Сахалине будут судить за мошенничество

Органами предварительного следствия установлено, что злоумышленница, являясь директором банка, используя свое служебное положение, открывала расчетные счета на неосведомленных клиентов банка, а выдача денежных средств осуществлялась ее соучастникам, в результате чего банку причинен ущерб на общую сумму более 22 млн рублей.
Сахалин.Инфо20:19

Когда нужно отказаться от цветных контактных линз

Цветные контактные линзы могут искажать восприятие окружающего мира, поэтому при их ношении нужно придерживаться некоторых правил, рассказал радио Sputnik доктор медицинских наук и врач-офтальмолог Вячеслав Куренков.
РИА Новости21:00

В Беларуси БелАЗ и другие предприятия начали массовые забастовки

Начались забастовки на Белорусском автомобильном заводе (БелАЗ), в «Гродножилстрое», на заводе Белмедпрепараты, в «Гродно-Азот» и в Белгосфилармонии, сообщает «Медиазона» со ссылками на местные издания и Telegram-каналы.
Собеседниквчера в 06:37

Прокуратура не нашла нарушений при выплате зарплат врачам ЦГБ

Независимая проверка прокуратуры и трудинспекции не выявила нарушений при выплатах медикам хирургического отделения ЦГБ Каменск-Шахтинского, рассказала в ходе брифинга министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская.
Панорама Ростова-на-Донувчера в 10:11
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Мишустин предложил продлить сниженные тарифы на электричество для отдельных категорий дальневосточного бизнеса до 2028 года

Мишустин отметил, что "неизменными энерготарифы останутся для малого и среднего бизнеса, для потребителей, которые работают в ТОРах и Свободном порте Владивосток, а также в других территориях, перечень которых чуть позже утвердит правительство".
Интерфакс - Россия20:58

Израиль и ОАЭ планируют заключить первое мирное соглашение в XXI веке

Израиль и ОАЭ планируют заключить первое мирное соглашение в XXI веке Израиль впервые за четверть века договорился о полномасштабной нормализации отношений с арабской страной — ОАЭ.
Коммерсантъвчера в 15:22
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