Лукашенко намерен выступить перед белорусами со срочным обращением
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Белорусский президент Александр Лукашенко собирается выступить перед народом. В настоящее время он готовит срочное обращение к нации, заявила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт. Сведениями об экстренном обращении Лукашенко поделилась радиостанция "Коммерсантъ FM" в соцсети Twitter.В источнике
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Выступление Александра Лукашенко: СМИ сообщили, что президент Белоруссии готовит срочное обращение к нации
Комсомольская правдавчера в 16:16