с чего всё началось

России и Белоруссии придётся вернуться к вопросу о компенсациях за налоговый маневр в нефтяной сфере. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил 16 сентября на встрече с главой Государственного таможенного комитета (ГТК) Юрием Сенько, передает БелТА.

Лукашенко намерен обсуждать с РФ компенсации за налоговый манёвр

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