Экономика
REGNUMЛукашенко намерен обсуждать с РФ компенсации за налоговый манёвр
России и Белоруссии придётся вернуться к вопросу о компенсациях за налоговый маневр в нефтяной сфере. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил 16 сентября на встрече с главой Государственного таможенного комитета (ГТК) Юрием Сенько, передает БелТА.
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с чего всё началось
Со слов белорусского лидера Александра Лукашенко, Минск и Москва вернутся к разговору о компенсации издержек со стороны России по поводу налогового маневра в нефтяной сфере, сообщает агентство "Белта".Инфорос06:05
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Автоматически обработано 6999 источников, обновлено в 09:21, Вашингтон
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Автоматически обработано 6999 источников, обновлено в 09:21, Вашингтон
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