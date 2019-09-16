с чего всё началось

Лукашенко пояснил, что действия Москвы снизили поступления от вывозных таможенных пошлин за нефтепродукты. При этом этот вопрос уже неоднократно обсуждался с президентом России Владимиром Путиным, добавил лидер Белоруссии.

Лукашенко напомнил Москве о компенсациях за налоговый маневр

Политика Жители Евросоюза отказались принимать сторону в конфликте России и США Жители стран Евросоюза в случае военного конфликта между Россией и США предпочли бы остаться в стороне.

Общество В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.

Общество В России на продажу спиртного могут ввести новые ограничения Правительство России концептуально поддержало законопроект о запрете продажи алкоголя расположенных в жилых домах барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, сообщает 17 сентября «Коммерсантъ» со ссылкой на копию отзыва за подписью вице-премьера Константина Чуйченко.

Политика В России предложили изменить правила ухода в отпуск Россияне смогут уходить в отпуск по новым правилам – подавая заявление в электронном формате.

Происшествия Неизвестные сожгли дом экс-главы Нацбанка Украины Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-глава Нацбанка Украины заявила, что может обратиться к Великобритании, на территории которой она проживает, и получить политическое убежище.

Происшествия Педофил 4 дня держал школьницу взаперти и насиловал в Москве Тринадцатилетнюю жительницу Москвы на протяжении четырех дней удерживали в квартире на востоке Москвы, пишет РЕН ТВ.

Политика В правительстве Крыма поддержали идею о втором названии республики Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте Георгий Мурадов прокомментировал инициативу о переименовании региона в Республику Крым — Таврида.

Политика В небе над Стамбулом российский Су-35 исполнил фигуры высшего пилотажа Ранее сообщалось, что Россия и Турция начали консультации о поставках Су-57 и Су-35 Российский истребитель Су-35 и самолет-амфибия Бе-200 показали свои возможности в небе над Стамбулом, передает агентство Anadolu.

Происшествия Отчим Кокорина наехал на журналиста Логинов неожиданно сдал назад и проехал по ноге журналиста.

Шоу-бизнес На «Первый канал» могут подать в суд из-за эфира про Заворотнюк Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин пообещал подать в суд на «Первый канал» и ведущего программы «Пусть говорят» Дмитрия Борисова из-за передачи про актрису Анастасию Заворотнюк.

Происшествия В Саратове возбудили дело после изнасилования врача поликлиники В Саратове мужчина изнасиловал врача, которая шла к пациенту, сообщает следственное управление Следственного комитета по Саратовской области.

Здоровье Онколог рассказал о статистике заболеваемости раком мозга в России По данным эксперта, уровень заболеваемости первичными опухолями головного мозга в России составляет 23 случая на 100 тыс. населения или примерно 34 тыс. впервые выявленных случаев в год.

Политика В Анкаре началась двусторонняя встреча Путина и Эрдогана 16 сентября президент России Владимир Путин прибыл в Анкару на встречу с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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Политика Россия сможет поставлять газ в ЕС без контракта с Украиной Источник в евроэнергосекторе заявил, что для транзита газа в ЕС в 2020 году России не нужен новый контракт с Украиной.

Армия и оружие Крылатая ракета для уничтожения «Панциря-С1» создаётся в Европе Европейские компании Matra BAE Dynamics Alenia (MBDA) и Leonardo разрабатывают крылатую ракету класса «воздух-поверхность» Select Precision Effects At Range Electronic Warfare (SPEAR-EW).

Кино Умер народный артист РСФСР Юрий Колычев Народный артист РСФСР Юрий Колычев скончался на 91-м году жизни. Как стало известно РЕН ТВ, его тело обнаружили в квартире.