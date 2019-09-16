Экономика
РосбалтЛукашенко напомнил Москве о компенсациях за налоговый маневр
Лукашенко пояснил, что действия Москвы снизили поступления от вывозных таможенных пошлин за нефтепродукты. При этом этот вопрос уже неоднократно обсуждался с президентом России Владимиром Путиным, добавил лидер Белоруссии.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Со слов белорусского лидера Александра Лукашенко, Минск и Москва вернутся к разговору о компенсации издержек со стороны России по поводу налогового маневра в нефтяной сфере, сообщает агентство "Белта".Инфоросвчера в 06:05
Подробнее о событии
Показать все источники
Лукашенко: придется вернуться к вопросу о компенсации за налоговый маневр в нефтяной сфере
Коммерсантъвчера в 06:25
Автоматически обработано 7000 источников, обновлено в 02:19, Вашингтон
Показать все источники
Автоматически обработано 7000 источников, обновлено в 02:19, Вашингтон
Политика
Жители Евросоюза отказались принимать сторону в конфликте России и США
Жители стран Евросоюза в случае военного конфликта между Россией и США предпочли бы остаться в стороне.
Lenta.ru 00:57
Общество
В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск
Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
REGNUM вчера в 12:27
Происшествия
На границе Киргизии и Таджикистана в перестрелке погиб пограничник
RT на русском вчера в 12:12
Общество
В России на продажу спиртного могут ввести новые ограничения
Правительство России концептуально поддержало законопроект о запрете продажи алкоголя расположенных в жилых домах барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, сообщает 17 сентября «Коммерсантъ» со ссылкой на копию отзыва за подписью вице-премьера Константина Чуйченко.
REGNUM 00:22
Хоккей
Первое очко Гусева помогло «Нью-Джерси» победить «Бостон»
«Нью-Джерси Девилз» добыл победу над «Бостон Брюинз» в предсезонном матче со счетом 4:3 (ОТ).
Sport24.ru вчера в 22:35
Теннис
Румынский телеведущий сравнил Серену Уильямс с обезьяной
Вести.Ru вчера в 18:47
Политика
В России предложили изменить правила ухода в отпуск
Россияне смогут уходить в отпуск по новым правилам – подавая заявление в электронном формате.
Известия вчера в 22:11
Армия и оружие
В России впервые применили на учениях комплекс РЭБ «Палантин»
Ридус вчера в 05:16
Происшествия
Неизвестные сожгли дом экс-главы Нацбанка Украины
Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-глава Нацбанка Украины заявила, что может обратиться к Великобритании, на территории которой она проживает, и получить политическое убежище.
REGNUM 00:54
Происшествия
Педофил 4 дня держал школьницу взаперти и насиловал в Москве
Тринадцатилетнюю жительницу Москвы на протяжении четырех дней удерживали в квартире на востоке Москвы, пишет РЕН ТВ.
Московский Комсомолец вчера в 03:27
Политика
В правительстве Крыма поддержали идею о втором названии республики
Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте Георгий Мурадов прокомментировал инициативу о переименовании региона в Республику Крым — Таврида.
РИА Новости вчера в 10:18
Политика
В небе над Стамбулом российский Су-35 исполнил фигуры высшего пилотажа
Ранее сообщалось, что Россия и Турция начали консультации о поставках Су-57 и Су-35 Российский истребитель Су-35 и самолет-амфибия Бе-200 показали свои возможности в небе над Стамбулом, передает агентство Anadolu.
Аргументы и Факты 15 сентября в 16:48
Происшествия
В Пермском крае проверят обстоятельства убийства собак экс-чиновником
РИА Новости вчера в 14:43
Происшествия
Отчим Кокорина наехал на журналиста
Логинов неожиданно сдал назад и проехал по ноге журналиста.
Газета.Ru 01:18
Шоу-бизнес
На «Первый канал» могут подать в суд из-за эфира про Заворотнюк
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин пообещал подать в суд на «Первый канал» и ведущего программы «Пусть говорят» Дмитрия Борисова из-за передачи про актрису Анастасию Заворотнюк.
REGNUM 01:48
Шоу-бизнес
Саша Савельева впервые рассказала, что едва не умерла при родах
Bimru.ru вчера в 05:37
Происшествия
В Саратове возбудили дело после изнасилования врача поликлиники
В Саратове мужчина изнасиловал врача, которая шла к пациенту, сообщает следственное управление Следственного комитета по Саратовской области.
РИА Новости вчера в 23:16
Общество
Названы города, в которые хочет переехать молодежь
РИА Новости 00:31
Здоровье
Онколог рассказал о статистике заболеваемости раком мозга в России
По данным эксперта, уровень заболеваемости первичными опухолями головного мозга в России составляет 23 случая на 100 тыс. населения или примерно 34 тыс. впервые выявленных случаев в год.
RT на русском вчера в 23:03
Политика
В Анкаре началась двусторонняя встреча Путина и Эрдогана
16 сентября президент России Владимир Путин прибыл в Анкару на встречу с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
МонаВиста вчера в 10:21
Армия и оружие
Военные учения НАТО и ВСУ начались на Украине
Военные НАТО и Вооруженных сил Украины (ВСУ) проведут маневры на военном полигоне в районе Львова.
ФАН вчера в 05:54
Политика
Россия сможет поставлять газ в ЕС без контракта с Украиной
Источник в евроэнергосекторе заявил, что для транзита газа в ЕС в 2020 году России не нужен новый контракт с Украиной.
Газета.Ru 15 сентября в 15:58
Происшествия
В новосибирском центре вирусологии «Вектор» произошел взрыв
Российская газета вчера в 08:06
Армия и оружие
Появились данные об отказе Грузии впускать корабль ВМС США в свои воды
Взгляд.ру вчера в 15:16
Происшествия
Бывшего ополченца ДНР расстреляли на Украине
Газета.Ru вчера в 22:34
Армия и оружие
Крылатая ракета для уничтожения «Панциря-С1» создаётся в Европе
Европейские компании Matra BAE Dynamics Alenia (MBDA) и Leonardo разрабатывают крылатую ракету класса «воздух-поверхность» Select Precision Effects At Range Electronic Warfare (SPEAR-EW).
News.ru 14 сентября в 19:01
Кино
Умер народный артист РСФСР Юрий Колычев
Народный артист РСФСР Юрий Колычев скончался на 91-м году жизни. Как стало известно РЕН ТВ, его тело обнаружили в квартире.
РЕН ТВ вчера в 04:36
Общество
Наоми Кэмпбелл появилась на публике без нижнего белья
Британская супермодель Наоми Кэмпбелл пришла на собственную благотворительную вечеринку в полупрозрачном платье без нижнего белья.
МИР 24 вчера в 12:47