Экономика
РБКЛукашенко пообещал обсудить с Россией компенсацию за налоговый маневр
Минску и Москве придется вернуться к обсуждению вопроса о компенсациях за налоговый маневр в нефтяной сфере, проводимый Россией. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает БелТА.
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с чего всё началось
Со слов белорусского лидера Александра Лукашенко, Минск и Москва вернутся к разговору о компенсации издержек со стороны России по поводу налогового маневра в нефтяной сфере, сообщает агентство "Белта".Инфоросвчера в 06:05
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Лукашенко: придется вернуться к вопросу о компенсации за налоговый маневр в нефтяной сфере
Коммерсантъвчера в 06:25
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 07:18, Вашингтон
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