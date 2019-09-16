Экономика
РБКЛукашенко пообещал обсудить с Россией компенсацию за налоговый маневр
Минску и Москве придется вернуться к обсуждению вопроса о компенсациях за налоговый маневр в нефтяной сфере, проводимый Россией. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает БелТА.
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с чего всё началось
Со слов белорусского лидера Александра Лукашенко, Минск и Москва вернутся к разговору о компенсации издержек со стороны России по поводу налогового маневра в нефтяной сфере, сообщает агентство "Белта".Инфорос06:05
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Автоматически обработано 6999 источников, обновлено в 09:46, Вашингтон
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Автоматически обработано 6999 источников, обновлено в 09:46, Вашингтон
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Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Уйба в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным пригласил его посетить Димитровград в Ульяновской области, где построен уникальный Центр ядерной медицины, сообщает пресс-служба Кремля.
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Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден призвал чиновников не пользоваться мессенджерами WhatsApp и Telegram.
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Сотрудника Росгвардии из Бурятии накажут за видеообращение о митингах
Сотрудника ФГУП «Охрана» из Бурятии Виктора Хоржирова, снявшего обращение с призывом к росгвардейцам не задерживать участников митингов, накажут за запись видео в рабочее время.
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Армия и оружие
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Йеменские повстанцы-хуситы из движения «Ансар Аллах», которые взяли на себя ответственность за атаку дронами на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, угрожают стране новыми нападениями.
ТК Звезда 07:22
Экономика
ТЦ «Галерея» хотят продать за 80 млрд рублей
Приобрести один из крупнейших торговых центров Петербурга хотят два фонда. Об этом стало известно сегодня, 16 сентября.
Gazeta.SPb 07:56
Происшествия
При пожаре в Красноярске погиб прокурор Лесосибирска с семьей
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Российская газета 02:38
Политика
Глава офиса Зеленского сообщил о пяти неудачных звонках в Кремль
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан пять раз пытался связаться по телефону со своим коллегой, руководителем администрации президента (АП) России Антоном Вайно.
РБК 07:46
Общество
Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru вчера в 21:49
Общество
С 1 октября изменятся в России правила ухода в отпуск
С начала октября в России вступают в силу поправки, внесенные в Трудовой кодекс, о новом порядке ухода работающих граждан в отпуск.
Местное время (г. Пермь) вчера в 22:30
Происшествия
В Мариуполе расстреляли в упор ополченца батальона «Пятнашка»
Неизвестные расстреляли в Мариуполе ополченца батальона «Пятнашка» Романа Джумаева, сообщило в понедельник, 16 сентября, издание 0629.com.ua со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.
Известия 09:14
Происшествия
Следствие просит арестовать хоккеиста Мусатова по делу о мошенничестве
Следствие направило в суд ходатайство об избрании меры пресечения хоккеисту Игорю Мусатову по делу о мошенничестве, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:00
Происшествия
В Томске автобус с пассажирами врезался в столб и перевернулся
В Томске пассажирский маршрутный автобус "ПАЗ" влетел в опору линии электропередачи, а затем опрокинулся набок.
Российская газета 08:08
Шоу-бизнес
Родители Богомолова покинули свадьбу после откровенного танца Собчак
Родители Константина Богомолова покинули место проведения свадебного торжества после откровенного танца в исполнении его жены Ксении Собчак.
OAnews 01:09
Здоровье
Врачи рассказали, как переносить перепады атмосферного давления
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ТАСС 07:00
Шоу-бизнес
Отец Жанны Фриске призвал чаще привозить к Заворотнюк дочь
Отец Жанны Фриске, скончавшейся из-за развившегося после рождения ребенка рака мозга, прокомментировал сообщения о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк.
Московский Комсомолец 08:01
Финансы
Официальный курс евро и доллара упал на фоне взлетевшей нефти
Курс доллара упал на 64 копейки, до 63,8272 рубля. Атаки дронов на Саудовскую Аравию взвинтили цены на нефть почти на 10%.
Газета.Ru 07:37
Политика
Зеленский рассказал, чего ждёт от встречи «нормандской четвёрки»
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, чего он ждёт от ближайшей встречи лидеров стран «нормандской четвёрки».
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Политика
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Российский среднемагистральный самолет МС-21 совершил первый международный полет Жуковский - Стамбул.
ТАСС 07:00
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Разин: Заворотнюк осталось жить несколько дней
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Вести.Ru 14 сентября в 07:05
Происшествия
Иран задержал в Персидском заливе судно с топливом для ОАЭ
Военнослужащие Революционной гвардии Ирана задержали в Персидском заливе корабль, на котором находилось 250 тыс. л дизельного топлива, предназначенного для ОАЭ, сообщает агентство Reuters со ссылкой на издание ISNA.
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Экс-солистка группы «Ранетки» Женя Огурцова выходит замуж
Экс-солистка «Ранеток» Женя Огурцова развелась с мужем.
StarHit.ru вчера в 12:30
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Переговоры Путина и Эрдогана стартовали в Анкаре
Газета.Ru 09:40
Здоровье
Употребление помидоров может быть вредно для здоровья
По словам специалиста, помидоры наносят вред здоровью, несмотря на то, что в них содержится множество витаминов и минералов.
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