Экономика

РБКРБКЛукашенко пообещал обсудить с Россией компенсацию за налоговый маневр

Минску и Москве придется вернуться к обсуждению вопроса о компенсациях за налоговый маневр в нефтяной сфере, проводимый Россией. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает БелТА.
Читать в источнике
Комментировать6
с чего всё началось
Со слов белорусского лидера Александра Лукашенко, Минск и Москва вернутся к разговору о компенсации издержек со стороны России по поводу налогового маневра в нефтяной сфере, сообщает агентство "Белта
".
Инфорос06:05

Подробнее о событии

Лукашенко: придется вернуться к вопросу о компенсации за налоговый маневр в нефтяной сфере

Коммерсантъ06:25

Минск с начала года недополучил около $255 млн таможенных пошлин из-за налогового маневра

ТАСС07:00

Минск и Москва в ближайшее время должны будут вернуться к вопросу компенсации издержек из-за налогового маневра

Эхо Москвы05:30

Лукашенко пообещал обсудить с Россией компенсацию за налоговый маневр

РБК07:32

Белоруссия подсчитала потери таможенных пошлин из-за налогового маневра в РФ

Интерфакс06:42

Лукашенко напомнил России о компенсациях за нефть

Lenta.ru05:23

Лукашенко намерен продолжить диалог о компенсации за налоговый манёвр

RT на русском07:15
Показать все источники
Автоматически обработано 6999 источников, обновлено в 09:46, Вашингтон

Убытки от налогового маневра России достигли 520 млн рублей

КП - Беларусь06:55
Показать все источники
Автоматически обработано 6999 источников, обновлено в 09:46, Вашингтон
Здоровье

Путин планирует посетить Центр ядерной медицины в Ульяновской области

Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Уйба в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным пригласил его посетить Димитровград в Ульяновской области, где построен уникальный Центр ядерной медицины, сообщает пресс-служба Кремля.
REGNUM 13 сентября в 11:39
Политика

В партии «Слуга народа» есть сумасшедшие — глава офиса Зеленского

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан уверен, что в пропрезидентской партии «Слуга народа» встречаются и душевнобольные люди.
REGNUM 06:09
Происшествия

Суд приговорил Устинова к 3,5 годам колонии за нападение на омоновца

Суд в Москве приговорил Павла Устинова к 3,5 годам в колонии общего режима за применение насилия к сотруднику ОМОНа во время несанкционированной акции 3 августа на Пушкинской площади, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:26
Политика

Сноуден предупредил чиновников о ненадежности WhatsApp и Telegram

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден призвал чиновников не пользоваться мессенджерами WhatsApp и Telegram.
Известия 08:51
Политика

В ЛНР отреагировали на сообщения об аресте главы МВД

Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в рабочей группе на переговорах в Минске Родион Мирошник отказался комментировать информацию об аресте главы местного министерства внутренних дел (МВД) Игоря Корнета.
Lenta.ru 09:41
Шоу-бизнес

Борис Смолкин назвал происходящее с Заворотнюк «ужасом»

Российский актер Борис Смолкин прокомментировал новости о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.
NewInform 07:10
Единоборства

Макгрегор намекнул на возвращение в октагон 14 декабря

Макгрегор не выступал в октагоне с октября 2018 года, когда уступил российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову в поединке за звание чемпиона UFC в лёгкой весовой категории.
Чемпионат 02:13
Происшествия

Педофил четыре дня удерживал и насиловал школьницу в Москве

Мужчина четыре дня удерживал и насиловал 13-летнюю школьницу в квартире на востоке Москвы, сообщает РЕН ТВ в понедельник, 16 сентября.
Известия 08:33
Политика

Сотрудника Росгвардии из Бурятии накажут за видеообращение о митингах

Сотрудника ФГУП «Охрана» из Бурятии Виктора Хоржирова, снявшего обращение с призывом к росгвардейцам не задерживать участников митингов, накажут за запись видео в рабочее время.
РБК 09:41
Армия и оружие

Хуситы пригрозили новыми атаками на нефтяные объекты Саудовской Аравии

Йеменские повстанцы-хуситы из движения «Ансар Аллах», которые взяли на себя ответственность за атаку дронами на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, угрожают стране новыми нападениями.
ТК Звезда 07:22
Экономика

ТЦ «Галерея» хотят продать за 80 млрд рублей

Приобрести один из крупнейших торговых центров Петербурга хотят два фонда. Об этом стало известно сегодня, 16 сентября.
Gazeta.SPb 07:56
Происшествия

При пожаре в Красноярске погиб прокурор Лесосибирска с семьей

Квартира в Красноярске, в которой сегодня ночью вспыхнул пожар, принадлежала прокурору Лесосибирска Василию Федорцову.
Российская газета 02:38
Политика

Глава офиса Зеленского сообщил о пяти неудачных звонках в Кремль

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан пять раз пытался связаться по телефону со своим коллегой, руководителем администрации президента (АП) России Антоном Вайно.
РБК 07:46
Общество

Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru вчера в 21:49
Общество

С 1 октября изменятся в России правила ухода в отпуск

С начала октября в России вступают в силу поправки, внесенные в Трудовой кодекс, о новом порядке ухода работающих граждан в отпуск.
Местное время (г. Пермь) вчера в 22:30
Происшествия

В Мариуполе расстреляли в упор ополченца батальона «Пятнашка»

Неизвестные расстреляли в Мариуполе ополченца батальона «Пятнашка» Романа Джумаева, сообщило в понедельник, 16 сентября, издание 0629.com.ua со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.
Известия 09:14
Происшествия

Следствие просит арестовать хоккеиста Мусатова по делу о мошенничестве

Следствие направило в суд ходатайство об избрании меры пресечения хоккеисту Игорю Мусатову по делу о мошенничестве, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:00
Происшествия

В Томске автобус с пассажирами врезался в столб и перевернулся

В Томске пассажирский маршрутный автобус "ПАЗ" влетел в опору линии электропередачи, а затем опрокинулся набок.
Российская газета 08:08
Шоу-бизнес

Родители Богомолова покинули свадьбу после откровенного танца Собчак

Родители Константина Богомолова покинули место проведения свадебного торжества после откровенного танца в исполнении его жены Ксении Собчак.
OAnews 01:09
Здоровье

Врачи рассказали, как переносить перепады атмосферного давления

Метеочувствительным людям в периоды перепадов атмосферного давления рекомендуется больше отдыхать, пить много воды, морсов, а также принимать сердечно-сосудистые препараты.
ТАСС 07:00
Шоу-бизнес

Отец Жанны Фриске призвал чаще привозить к Заворотнюк дочь

Отец Жанны Фриске, скончавшейся из-за развившегося после рождения ребенка рака мозга, прокомментировал сообщения о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк.
Московский Комсомолец 08:01
Финансы

Официальный курс евро и доллара упал на фоне взлетевшей нефти

Курс доллара упал на 64 копейки, до 63,8272 рубля. Атаки дронов на Саудовскую Аравию взвинтили цены на нефть почти на 10%.
Газета.Ru 07:37
Политика

Зеленский рассказал, чего ждёт от встречи «нормандской четвёрки»

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, чего он ждёт от ближайшей встречи лидеров стран «нормандской четвёрки».
DixiNews 08:27
Политика

Минск опроверг планы создания конфедерации России и Белоруссии

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт подчеркнула абсолютный приоритет сохранения независимости в ходе экономической интеграции с Россией, комментируя публикации в СМИ о том, что две страны якобы планируют объединиться в конфедерацию.
Интерфакс 08:06
Политика

Российский самолет МС-21 совершил первый международный полет

Российский среднемагистральный самолет МС-21 совершил первый международный полет Жуковский - Стамбул.
ТАСС 07:00
Шоу-бизнес

Разин: Заворотнюк осталось жить несколько дней

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин сообщил, что тяжело больной актрисе Анастасии Заворотнюк осталось жить всего несколько дней.
Вести.Ru 14 сентября в 07:05
Происшествия

Иран задержал в Персидском заливе судно с топливом для ОАЭ

Военнослужащие Революционной гвардии Ирана задержали в Персидском заливе корабль, на котором находилось 250 тыс. л дизельного топлива, предназначенного для ОАЭ, сообщает агентство Reuters со ссылкой на издание ISNA.
РБК 08:12
Шоу-бизнес

Экс-солистка группы «Ранетки» Женя Огурцова выходит замуж

Экс-солистка «Ранеток» Женя Огурцова развелась с мужем.
StarHit.ru вчера в 12:30
Политика

Переговоры Путина и Эрдогана стартовали в Анкаре

Газета.Ru 09:40
Здоровье

Употребление помидоров может быть вредно для здоровья

По словам специалиста, помидоры наносят вред здоровью, несмотря на то, что в них содержится множество витаминов и минералов.
МедиаПоток вчера в 07:37
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное