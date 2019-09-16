с чего всё началось

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вернется к вопросу о российских компенсациях за налоговый маневр в нефтяной сфере перед тем, как утвердить программу совместных действий. Об этом в понедельник, 16 сентября, сообщает БЕЛТА.

Лукашенко напомнил России о компенсациях за нефть

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