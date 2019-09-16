Экономика
Lenta.ruЛукашенко напомнил России о компенсациях за нефть
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вернется к вопросу о российских компенсациях за налоговый маневр в нефтяной сфере перед тем, как утвердить программу совместных действий. Об этом в понедельник, 16 сентября, сообщает БЕЛТА.
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с чего всё началось
Со слов белорусского лидера Александра Лукашенко, Минск и Москва вернутся к разговору о компенсации издержек со стороны России по поводу налогового маневра в нефтяной сфере, сообщает агентство "Белта".Инфорос06:05
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Автоматически обработано 6998 источников, обновлено в 07:48, Вашингтон
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Автоматически обработано 6998 источников, обновлено в 07:48, Вашингтон
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