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Лукашенко: напрягли экономическую обстановку эти хождения по улицам

Ранее Лукашенко заявил, что «тёрки на улицах» мешают бороться с COVID-19. В ЕС рассказали о работе над санкциями по Белоруссии.В источнике
С чего всё началось
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил Минфину подумать о направлениях рефинансирования внешнего долга при необходимости, цитирует "БелТА
".
Газета.Ruвчера в 05:58
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Национальная служба новостей

Политолог назвал пути решения долговой проблемы Белоруссии

Национальная служба новостейвчера в 10:50
News.ru

Минск поручил кабмину подумать о рефинансировании внешнего долга Белоруссии

News.ruвчера в 05:34
ИА Красная Весна

Лукашенко обсудил выплаты по внешним долгам на фоне потерь от протестов

ИА Красная Веснавчера в 06:04
Газета.Ru

Минск прорабатывает с российскими банками вопрос о рефинансировании госдолга

Газета.Ruвчера в 05:58
Народные новости

Лукашенко призвал рассмотреть вопрос рефинансирования госдолга Белоруссии

Народные новостивчера в 05:58
RT на русском

Лукашенко: напрягли экономическую обстановку эти хождения по улицам

RT на русскомвчера в 05:43
УтроNews

Лукашенко об экономической обстановке и «хождениях по улицам»

УтроNewsвчера в 06:27
КП - Беларусь

Лукашенко про выплату внешнего долга: Экономическую обстановку напрягли эти хождения по улицам, но никто же деньги не считает

КП - Беларусьвчера в 06:13

Володин поручил профильному комитету ГД проверить инцидент с Навальным

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин поручил комитету ГД проанализировать инцидент с Алексеем Навальным, которого вывезли на лечение в немецкую клинику "Шарите".
ПолитРоссиявчера в 11:52
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В Москве арестован глава Агентства кибербезопасности

В Москве по решению Пресненского суда арестован руководитель Агентства кибербезопасности, член экспертного совета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Лифшиц.
BFM.ru24 августа в 12:59
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Модернизированная «Армата» может получить пушку калибра 152 мм

Российские военные предлагают в перспективе оснастить танки Т-14 "Армата" новой необитаемой башней с пушкой калибра 152 мм, следует из материалов 38-го Научно-исследовательского испытательного института бронетанкового вооружения и военной техники (НИИИ БТВТ), имеющихся в распоряжении ТАСС.
ТАСС20:07
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Немецкие врачи назвали причиной состояния Навального интоксикацию

Согласно результатам диагностики, проведенной немецкими врачами, Алексея Навального отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, заявила берлинская клиника "Шарите".
РИА Новости24 августа в 16:30
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