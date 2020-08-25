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Лукашенко: напрягли экономическую обстановку эти хождения по улицам

Ранее Лукашенко заявил, что «тёрки на улицах» мешают бороться с COVID-19. В ЕС рассказали о работе над санкциями по Белоруссии.В источнике
С чего всё началось
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил Минфину подумать о направлениях рефинансирования внешнего долга при необходимости, цитирует "БелТА
".
Газета.Ru05:58
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Взгляд.ру

Белорусские предприятия могут уйти с молотка

Взгляд.ру14:20
Аргументы недели

Лукашенко высказался об экономических потерях из-за «хождений по улицам»

Аргументы недели06:08
News.ru

Минск поручил кабмину подумать о рефинансировании внешнего долга Белоруссии

News.ru05:34
Газета.Ru

Минск прорабатывает с российскими банками вопрос о рефинансировании госдолга

Газета.Ru05:58
Народные новости

Лукашенко призвал рассмотреть вопрос рефинансирования госдолга Белоруссии

Народные новости05:58
RT на русском

Лукашенко: напрягли экономическую обстановку эти хождения по улицам

RT на русском05:43
ИА Красная Весна

Лукашенко обсудил выплаты по внешним долгам на фоне потерь от протестов

ИА Красная Весна06:04
КП - Беларусь

Лукашенко про выплату внешнего долга: Экономическую обстановку напрягли эти хождения по улицам, но никто же деньги не считает

КП - Беларусь06:13

Ротенберги возглавили список богатейших семей России по версии Forbes

Семья Ротенбергов, ключевым активом во владении которой является компания "Мостотрест", в первый раз за шесть лет оказалась на первом месте в рейтинге самых богатых семейных кланов России, потеснив прежних лидеров — Гуцериевых, пишет журнал Forbes.
РИА Новости02:03
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Болгария купила 20% сжиженного газа контрактом с греческим терминалом

«Булгартрансгаз», занимающийся поставками газа в Болгарии, подписал контракт на покупку 20% поставок сжиженного природного газа в проекте терминала по регазификации в греческом Александруполисе, пишут РИА Новости.
RuNews24.ru10:49
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Лавров заявил о западном руководстве белорусской оппозицией

Я считаю, что рука протянута всем тем, кто заинтересован в стабильной, единой Белоруссии. Она, конечно, должна быть замечена оппозицией и теми нашими западными партнерами, которые этой оппозицией сейчас руководят.
Сергей Лавров
Министр иностранных дел Российской Федерации
Известия13:15
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«Сочи» обыграл «Тамбов» и поднялся на второе место в чемпионате России

"Сочи" одержал третью победу кряду и с 11 очками поднялся на второе место в турнирной таблице, а "Тамбов", потерпевший четвертое поражение в последних пяти играх, расположился на 14-й строчке, имея в активе три очка.
Вести.Ru13:35

Белоруссия не признала нарушение воздушного пространства Литвы

Исполняющий обязанности заместителя командующего ВВС и ВПО Белоруссии полковник Олег Орлов отмечает, что летчики управляли самолётами в соответствии с белорусским и международным законодательством.
0:34
Evo-rus.com02:01
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