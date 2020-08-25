Лукашенко: напрягли экономическую обстановку эти хождения по улицам
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил Минфину подумать о направлениях рефинансирования внешнего долга при необходимости, цитирует "БелТА
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