Политика
Infox.ruЛукашенко нашел виноватых в нефтяном конфликте Москвы и Минска
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал разногласия с Россией по ценам на поставки нефти. Причиной конфликта между Москвой и Минском в энергетике стали требования первой увеличить цену на нефть выше мировой. Об этом заявил белорусский лидер, пишет «БелТА».
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Лукашенко заявил, что нефтяной конфликт с Москвой связан со старым правительством РФ
Газета.Ruвчера в 07:00
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