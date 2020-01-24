Политика

Infox.ruInfox.ruЛукашенко нашел виноватых в нефтяном конфликте Москвы и Минска

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал разногласия с Россией по ценам на поставки нефти. Причиной конфликта между Москвой и Минском в энергетике стали требования первой увеличить цену на нефть выше мировой. Об этом заявил белорусский лидер, пишет «БелТА».
Читать в источнике
Комментировать49

Подробнее о событии

Лукашенко назвал правительство Медведева виновником конфликта из-за нефти

РБКвчера в 06:50

Лукашенко связал нефтяные споры с Россией со старым правительством

РИА Новостивчера в 07:43

Лукашенко заявил, что нефтяной конфликт с Москвой связан со старым правительством РФ

Газета.Ruвчера в 07:00

Лукашенко назвал виновного в нефтяном конфликте Минска и Москвы

REGNUMвчера в 06:50

Лукашенко обвинил Россию в завышении цен на нефть

Известиявчера в 08:04

Лукашенко связал разногласия по нефти с прежним правительством России

RT на русскомвчера в 06:42

Лукашенко возложил вину за нефтяной конфликт на правительство Медведева

Lenta.ruвчера в 06:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 14:32, Ашберн
Политика

Захарова ответила на обвинения Киева в «краже истории Украины-Руси»

Ранее Боднар в статье для интернет-газеты "Зеркало недели" обвинил Россию в попытках "вбить клин истории" между Киевом и Варшавой и призвал Польшу объединиться против Москвы.
РИА Новости 13:06
Политика

Качиньский заявил об ответственности России в выплате Польше репараций

Лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Россия помимо Германии обязана выплатить Польше компенсацию за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны.
РБК 06:10
Политика

Путин поднял упавшую фуражку палестинского офицера

Российский президент Владимир Путин во время визита в Вифлеем поднял упавшую на пол фуражку офицера караула Палестины.
RT на русском вчера в 08:57
Общество

Mastercard планирует запустить в России безналичные чаевые

Mastercard ведет переговоры по запуску своей платформы безналичных чаевых, сообщает 25 января РБК со ссылкой на свои источники в банковской сфере.
Красная весна 02:30
Шоу-бизнес

Алла Пугачева с друзьями встретила китайский Новый год

25 января в Китае начинается празднование Нового года. Алла Пугачева тоже решила с друзьями встретить год Крысы.
Актуальные Новости 09:38
Политика

Поклонская поздравила Зеленского с днем рождения

Газета.Ru 05:44
Происшествия

Монеты стоимостью миллион евро пропали из музея Словакии

Исторические монеты стоимостью более миллиона евро пропали из коллекции Словацкого национального музея в Братиславе.
МИР 24 09:59
Общество

Текущий январь может стать самым теплым за последние 200 лет

Текущий январь может стать самым теплым за 200 лет метеорологической истории России. Об этом рассказали в центре погоды «Фобос».
Вечерняя Москва 07:39
Общество

Путин выразил соболезнования семьям жертв землетрясения в Турции

Президент России Владимир Путин в телеграмме турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших при землетрясении в провинции Элязыг.
RT на русском 04:54
Политика

МИД России прокомментировал высылку дипломатов из Болгарии

Москва назвала высылку российских дипломатов из Болгарии откровенно недружественным шагом. Об этом говорится в заявлении российского МИД.
РИА Новости 07:28
Общество

Наивысший уровень ЧС ввели в 25 провинциях Китая из-за коронавируса

В 25 провинциях Китая объявлен наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации в области общественного здоровья из-за роста количества заболевших новым типом коронавируса, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 05:43
Космос

Вода на Марсе оказалась пригодной для жизни

Актуальные Новости вчера в 08:18
Политика

Нетаньяху назвал «великой миссией» свою поездку в США

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал "великой миссией" свою предстоящую поездку в Вашингтон, где могут огласить новый план ближневосточного урегулирования.
РИА Новости 13:18
Происшествия

На проспекте Победы Audi на «зебре» насмерть сбил 11-летнюю девочку

На проспекте Победы Audi 80 насмерть сбил 11-летнюю девочку, второго пешехода на скорой увезли в больницу.
Клопс 13:37
Политика

Помощник Путина Сурков уходит в отставку

Помощник президента РФ Владислав Сурков ушел в отставку в связи со сменой курса по Украине.
NewsFrol 04:45
Происшествия

Самолет, летевший из Минска в Мюнхен, оставил в Гродно шесть человек

В белорусском Гродно сняли с борта самолета шестерых пассажиров, летевших по маршруту Минск — Мюнхен.
Вести.Ru 09:27
Шоу-бизнес

Наталья Рудова полностью обнажилась для мужского журнала

Недавно же 36-летняя Рудова приняла участие в откровенной фотосессии для журнала Maxim.
StarHit.ru вчера в 14:00
Армия и оружие

Минобороны оценило «перехват» США российской колонны в Сирии

Ранее спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал, что около года назад американские военные "перехватили" около Манбиджа некого российского генерала.
РИА Новости 13:08
Происшествия

В Афганистане атаковали Ми-8 с украинским экипажем

В Афганистане атаковали вертолет Ми-8 молдавской частной компании с украинским экипажем, перевозивший продовольствие в рамках гуманитарной миссии.
Lenta.ru 11:34
Происшествия

В Башкирии при пожаре в частном доме погибли двое взрослых и ребенок

РИА Новости 12:03
Футбол

Комличенко подписал контракт с ФК «Динамо»

REGNUM 13:03
Общество

Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией по газу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией о порядке формирования цен при поставке газа.
РИА Новости вчера в 20:53
Происшествия

Под Калугой перевернулся автобус с паломниками

В Калужской области перевернулся экскурсионный автобус. В аварии никто не погиб, семь человек получили травмы, они госпитализированы.
Вести.Ru 12:19
Фигурное катание

Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали чемпионами Европы

Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов обошли знаменитый французский дуэт Габриэлу Пападакис с ее гениальным, как считают многие, партнером Гийомом Сизероном по части техники еще накануне в ритм-танце, хотя по сумме оценок и уступили титулованным соперникам ничтожные 0,05 балла.
Коммерсантъ 13:12
Кино

Производство сериала про Оби-Вана Кеноби остановлено

Потоковый сервис Disney+ и студия Lucasfilm отложили на неопределенный срок производство игрового сериала, посвященного знаменитому рыцарю Ордена джедаев Оби-Вану Кеноби.
Kinonews.ru вчера в 16:04
Футбол

Линекер призвал уволить Сетьена после поражения в Валенсии

Бывший футболист сборной Англии Гари Линекер отреагировал на поражение «Барселоны» в матче 21-го тура Примеры против «Валенсии» (0:2). Британец призвал уволить главного тренера каталонцев.
Бомбардир.ру 13:11
Наука

Первоисточником нового коронавируса в Китае посчитали змей

ИжевскИнфо.РУ 23 января в 06:19
Гаджеты

Huawei презентовал в России линейку ноутбуков MateBook D

HUAWEI запускает новую серию ноутбуков HUAWEI MateBook D. Это миниатюрные и ультралегкие компьютеры, диагональ экранов 14 и 15,6 дюймов.
ToDay News Ufa вчера в 07:47
Футбол

Три российских футболиста получили дисквалификации за ставки на матчи

Три игрока команды "Машук-КМВ", выступавшей в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ), дисквалифицированы за ставки на матчи по решению комитета по этике Российского футбольного союза (РФС).
МК-Спорт вчера в 08:24
Культура

Телешоу «Слабое звено» возвращается в эфир

Телевикторина «Слабое звено», получившая популярность в начале 00-х, вернется в эфир. Ведущей шоу останется Мария Киселева.
Рамблер вчера в 07:23
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное