Политика
Infox.ruЛукашенко нашел виноватых в нефтяном конфликте Москвы и Минска
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал разногласия с Россией по ценам на поставки нефти. Причиной конфликта между Москвой и Минском в энергетике стали требования первой увеличить цену на нефть выше мировой. Об этом заявил белорусский лидер, пишет «БелТА».
Читать в источнике
Оценить76
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 21:47, Ашберн
Наука
Ученые восстановили голос древнеегипетской мумии
Армия и оружие
В США подтвердили захват российского генерала в Сирии
Захарова назвала механизм решения "проблемы Идлиба" Как рассказал спецпредставитель, проблемы с деконфликтацией в Сирии у сторон возникли на земле в районе Манбиджа примерно 14 месяцев назад, когда российские войска выдвинулись на юго-восток этого периметра.
Политика
Путин поднял фуражку офицера палестинской гвардии
Президент России Владимир Путин в ходе своего визита в Палестину помог офицеру, уронившему фуражку, ее поднять.
Игры
Финальное дополнение для Metro Exodus может выйти в феврале
Выход финального дополнения для Metro Exodus, которое получило название «История Сэма», может состояться 11 февраля 2020 года.
Шоу-бизнес
Тимур Батрутдинов провел время в ночном клубе в компании трех девушек
Тимур Батрутдинов провел время в ночном клубе Надо сказать, что Тимуру не впервой проводить время в компании нескольких девушек.
Политика
Зеленский рассказал о важности прямого диалога с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что диалог с Россией идет, и речь не только о "нормандском" формате.
Гаджеты
Новое поколение отечественных «Эльбрусов» появится в 2022 году
Как сообщает ToDay News Ufa, МЦСТ рассказали, что данная модель 16С отечественного процессора «Эльбрус» можно ожидать не ранее чем через пару лет, так как основные работы закончатся только в декабре следующего года, после время уйдет на подготовку и запуск массового производства.
Политика
ЦРУ рассекретило документы о Бандере и его работе на Гитлера
ЦРУ США опубликовало в открытом доступе доклад о деятельности Степана Бандеры. Об этом сообщает телеканал «Звезда».
Экономика
ЦБ РФ отозвал лицензию у Нижневолжского коммерческого банка
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Нижневолжского коммерческого банка, говорится в сообщении ЦБ.
Политика
Помпео обругал ведущую из-за вопроса об Украине
Госсекретарь США Майк Помпео выругался на американскую радиоведущую Мэри Луиз Келли из-за ее вопросов об Украине, сообщила 24 января радиостанция NPR.
Футбол
Лэмпард: «В планах „Челси“ есть приглашение нападающего»
Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард заявил, что клуб намерен усилить атакующую линию.
Общество
Суд поддержал мужчину в споре с Альфа-банком из-за отказа открыть счет
Верховный суд отменил решения двух судов в Санкт-Петербурге, отклонивших иск жителя города Константина Шамко против Альфа-банка, который отказался открыть ему счет.
Космос
SpaceX отложила запуск ракеты с 60 микроспутниками системы Starlink
Американская компания SpaceX приняла в четверг решение отложить намечавшийся на пятницу запуск ракеты-носителя Falcon 9 c 60 микроспутниками системы Starlink, предназначенными для обеспечения высокоскоростного доступа в интернет.
Политика
Турки обвинили Россию в обмане с С-400
Политика
Трамп показал логотип Космических сил США
Космос
Радиоактивный дождь: как спутник СССР с ядерным реактором упал в Канаде
К счастью, ядерного взрыва не произошло, и энергоустановка разрушилась в атмосфере, но обломками космического аппарата оказалась усеяна территория трех провинций Канады - Нунавут, Альберта и Саскачеван.
Экономика
Костин рассказал о закрытом указе Путина о списании долгов ОПК
Был принят указ президента РФ, решающий вопрос со списанием долгов предприятиям ОПК.
Общество
Число жертв коронавируса в Китае превысило 40 человек
В Китае растет число жертв коронавируса. Как сообщает РИА «Новости» в провинции Хубэй умерли уже 39 человек, за её пределами еще двое.
Энергетика
Лукашенко одобрил изменение соглашения с Россией о поставках газа
Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект протокола о внесении изменений в соглашение с РФ о поставках газа.
Общество
Конституция РФ фиксирует индексацию пенсий работающим пенсионерам
Космос
Потенциально опасный астероид диаметром до 1 км летит к Земле
Предполагается, что небесное тело приблизится к Земле на дистанцию, которая в 15 раз дальше расстояния планеты до Луны, уже 15 февраля 2020 года.
Кино
В Фонде Абрамовича пока не отказали в поддержке новому фильму Звягинцева
Фонд развития современного кинематографа «Кинопрайм» бизнесмена Романа Абрамовича пока не прекращает поддержку нового фильма режиссера Андрея Звягинцева.
Общество
Самарская учительница уволилась из-за видео с танцем живота
В Самарской области широкий резонанс вызвало видео, на котором танец живота, как выяснилось потом, исполняла учительница одной из школ Самарской области.
Происшествия
«Аэрофлот» назвал грузчиков Шереметьево виновными в гибели двух котов
В ПАО "Аэрофлот" заявили "Газете.Ru", что аэропорт Шереметьево понесет ответственность за грузчиков, из-за которых два кота не пережили рейс SU101 из Нью-Йорка в Москву.
Культура
Le Monde (Франция): через 13 лет после создания Хацунэ Мику продолжает свою далеко не виртуальную карьеру (Le Monde)
Новые материалы Средства, которые идут в ход, чтобы придать Хацунэ Мику жизнь во время концерта, значительно усовершенствовались со времен первых публичных выступлений в 2009 году.
Футбол
Российские клубы потратили на трансферы $285 миллионов в 2019 году
Как отмечено в документе, в прошлом году российские клубы потратили на трансферы 285,6 миллионов долларов, что на 249,7% больше по сравнению с 2018 годом.