Политика
РосбалтЛукашенко нашел виновных в нефтяном конфликте с Россией
Лукашенко добавил, что республика на протяжении уже примерно 5 лет движется к мировой цене на нефть, и пояснил, с чем связан фактически конфликт с Россией: "со старым правительством России, которое президент (Владимир) Путин (15 января) отправил в отставку (кабинет министров Дмитрия Медведева — ред. )".
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