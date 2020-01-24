Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал разногласия с Россией по ценам на поставки нефти. Причиной конфликта между Москвой и Минском в энергетике стали требования первой увеличить цену на нефть выше мировой. Об этом заявил белорусский лидер, пишет «БелТА».

Лукашенко нашел виноватых в нефтяном конфликте Москвы и Минска

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