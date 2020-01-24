Политика
Infox.ruЛукашенко нашел виноватых в нефтяном конфликте Москвы и Минска
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал разногласия с Россией по ценам на поставки нефти. Причиной конфликта между Москвой и Минском в энергетике стали требования первой увеличить цену на нефть выше мировой. Об этом заявил белорусский лидер, пишет «БелТА».
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагает Кремлю очередные переговоры по нефти
Эхо Москвывчера в 07:30
Лукашенко заявил, что нефтяной конфликт с Москвой связан со старым правительством РФ
Газета.Ruвчера в 07:00
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Общество
Лукашенко одобрил изменение соглашения с Россией по газу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко уполномочил правительство вносить поправки, не имеющие принципиального характера, в соглашение с Россией о формировании цен на газ.
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Помпео обругал ведущую из-за вопроса об Украине
Госсекретарь США Майк Помпео выругался на американскую радиоведущую Мэри Луиз Келли из-за ее вопросов об Украине, сообщила 24 января радиостанция NPR.
Кино
В Фонде Абрамовича пока не отказали в поддержке новому фильму Звягинцева
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Здоровье
Роспотребнадзор рекомендует воздержаться от поездок в Китай
Роспотребнадзор рекомендует российским туристам воздержаться от посещения КНР до стабилизации эпидемиологической ситуации, - говорится на сайте ведомства.
Политика
Владислав Сурков покинул госслужбу
Помощник президента РФ Владислав Сурков оставил государственную службу "в связи со сменой курса на украинском направлении", сообщил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в своем телеграм-канале.
Космос
Марсоход Curiosity перестал работать из-за сбоя
Планетарный геолог Дон Самнер, член команды марсохода Curiosity, сообщил, что ровер не закончил задание из-за неполадок, связанных с дезориентацией.
Политика
Пушков отреагировал на публикацию ЦРУ архивных данных о Бандере
Ранее телеканал «Звезда» передавал, что ЦРУ выложило в открытый доступ материал «Степан Бандера и Украинское государство в 1941 году», в котором назвало Бандеру украинским фашистом и профессиональным агентом Гитлера.
Происшествия
В Турции при землетрясении погибли 19 и пострадали более 770 человек
При сильном землетрясении в восточных турецких провинциях Малатья и Элязыг погибли по меньшей мере 19 человек и 772 пострадали, передает Anadolu со ссылкой на главу минздрава страны.
Хоккей
«Безумный буллит» в исполнении форварда «Ак Барса» показали на видео
Шоу-бизнес
Цискаридзе назвал жизнь Волочковой «большой трагедией»
Цискаридзе назвал жизнь Волочковой "большой трагедией" Танцовщик сокрушается из-за судьбы бывшей балерины Большого театра.
Общество
Оценены риски заражения посылок из AliExpress коронавирусом
В пресс-службе «AliExpress Россия» рассказали, что риска передачи коронавируса при соприкосновении с посылками из AliExpress нет.
Здоровье
Врач больницы в Ухане скончался от вызванной коронавирусом пневмонии
Врач одной из больниц в китайском городе Ухань скончался после заражения новым типом коронавируса, пишет 25 января Paper.
Общество
Познер поделился взглядом на Россию со стороны
Телеведущий Владимир Познер поделился взглядом на Россию со стороны. Его слова опубликованы на сайте Познер Online.
Культура
Ведущей нового реалити-шоу станет 3D Людмила Гурченко
Сделать Гурченко ведущей помогли технологии - нейронная сеть с искусственным интеллектом воссоздаст образ легендарной актрисы в формате 3D.
Армия и оружие
Китайские СМИ оценили возможность ввода в эксплуатацию бомбардировщика ПАК ДА
В издании отметили, что в настоящее время Россия возобновляет производство стратегического бомбардировщика Ту-160М2, который уже успел пройти проверку временем и готовности к бою.
Футбол
Трех российских футболистов дисквалифицировали за ставки на игры
Трех российских игроков «Машук КМВ» отстранили от футбола за нарушения регламента при ставках на матчи первенства РФ и другие игры.
Кино
Российский «Холоп» попытается завоевать американских зрителей
Прокат комедии режиссера Клима Шипенко «Холоп» начинается в США и Канаде, сообщил директор по развитию компании KinoFilm Corp Александр Беляков 25 января в интервью ТАСС.
Футбол
Малком: надеюсь быстро вернуться на прежний уровень после травмы
Политика
Главу Чувашии могут исключить из «Единой России» за шутку над пожарным
Общество
Названы запреты для студентов в Татьянин день
Студентам в Татьянин день не рекомендуется выбрасывать мусор из комнаты и сидеть тихо.
Происшествия
Шесть человек стали жертвами стрельбы в немецком Рот-ам-Зе
В немецком городе Рот-ам-Зе неизвестный устроил стрельбу, в результате чего погибли шесть человек.
Шоу-бизнес
Алсу: «В вашем одобрении моя дочь не нуждается»
«В вашем одобрении моя дочь точно не нуждается», — написала артистка.
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о системе ПРО для защиты Москвы
Система противоракетной обороны (ПРО) Москвы, которая поступила на боевое дежурство 24 года назад, проходит глубокую модернизацию, рассказал командир соединения противоракетной обороны генерал-майор Сергей Грабчук в интервью газете «Красная звезда».
Политика
Израильские военные попросили Путина сфотографироваться с ними
Происшествия
Восемь человек пострадали при пожаре в доме в Новгородской области
В Новгородской области в Старой Руссе загорелся жилой дом, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах региона.
Футбол
РФС признал недействительными выборы главы РПЛ
Например, почетный президент РФС Вячеслав Колосков в интервью "Газете.Ru" утверждал, что если бы какие-то претензии в отношении РПЛ и Прядкина в частности и были бы, то руководство федерации выразило бы их сразу же после проведения выборов.
Политика
Трамп представил эмблему Космических сил США
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Вулверхэмптон» в АПЛ
Экономика
Банки превращают автокредиты в потребительские
Похожий потребительский кредит – на 1,5 млн руб. сроком на 5 лет – зарплатные клиенты ВТБ могут взять по ставке от 10,9% годовых (конечная ставка зависит от риск-профиля заемщика), для остальных клиентов ставка начинается с 11,2%. А, к примеру, в «ОТП банке» кредит без залога на покупку машины без первоначального взноса на 2 млн руб. можно взять под 15,99% годовых.
Происшествия