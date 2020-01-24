Политика

Infox.ruInfox.ruЛукашенко нашел виноватых в нефтяном конфликте Москвы и Минска

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал разногласия с Россией по ценам на поставки нефти. Причиной конфликта между Москвой и Минском в энергетике стали требования первой увеличить цену на нефть выше мировой. Об этом заявил белорусский лидер, пишет «БелТА».
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагает Кремлю очередные переговоры по нефти

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Лукашенко назвал виновного в нефтяном конфликте Минска и Москвы

REGNUMвчера в 06:50
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При сильном землетрясении в восточных турецких провинциях Малатья и Элязыг погибли по меньшей мере 19 человек и 772 пострадали, передает Anadolu со ссылкой на главу минздрава страны.
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В пресс-службе «AliExpress Россия» рассказали, что риска передачи коронавируса при соприкосновении с посылками из AliExpress нет.
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