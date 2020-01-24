Политика

Infox.ruInfox.ruЛукашенко нашел виноватых в нефтяном конфликте Москвы и Минска

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал разногласия с Россией по ценам на поставки нефти. Причиной конфликта между Москвой и Минском в энергетике стали требования первой увеличить цену на нефть выше мировой. Об этом заявил белорусский лидер, пишет «БелТА».
Читать в источнике
Комментировать50

Подробнее о событии

Лукашенко обвинил Россию в завышении цен на нефть

Известиявчера в 08:04

Лукашенко заявил, что нефтяной конфликт с Москвой связан со старым правительством РФ

Газета.Ruвчера в 07:00

Лукашенко связал разногласия по нефти с прежним правительством России

RT на русскомвчера в 06:42

Лукашенко назвал правительство Медведева виновником конфликта из-за нефти

РБКвчера в 06:50

Лукашенко нашел виновных в нефтяном конфликте с Россией

Росбалтвчера в 06:45

Лукашенко назвал виновного в нефтяном конфликте Минска и Москвы

REGNUMвчера в 06:50

Лукашенко возложил вину за нефтяной конфликт на правительство Медведева

Lenta.ruвчера в 06:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 16:04, Ашберн
Общество

Путин выразил соболезнования семьям жертв землетрясения в Турции

RT на русском 04:54
Экономика

В связанном с Трампом банке нашли полмиллиарда долларов из России

Forensic News напоминает, что в январе 2017 года Deutsche Bank был оштрафован американскими и британскими финансовыми регуляторами на 630 миллионов долларов за участие в нелегальной схеме вывода из России 10 миллиардов долларов.
Lenta.ru 14:03
Происшествия

В Иране экстренно сел пассажирский самолет

В аэропорту Тегерана Мехрабад совершил экстренную посадку самолет местной авиакомпании Iran Air Tour, сообщает Reuters.
РБК 16:00
Происшествия

Семь граждан Китая госпитализированы в Москве с высокой температурой

Из отеля в Войковском районе Москвы с высокой температурой госпитализированы семь граждан КНР.
Известия 14:34
Космос

Lego запустила собранную из конструктора модель МКС в стратосферу

Сотрудники компании Lego запустили в стратосферу модель МКС, собранную из конструктора.
Актуальные Новости 22 января в 11:06
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом под Калугой выросло до восьми

Восемь человек пострадали при опрокидывании пассажирского автобуса под Калугой.
ТАСС 13:23
Политика

Захарова ответила на обвинения Киева в «краже истории Украины-Руси»

Ранее Боднар в статье для интернет-газеты "Зеркало недели" обвинил Россию в попытках "вбить клин истории" между Киевом и Варшавой и призвал Польшу объединиться против Москвы.
РИА Новости 13:06
Политика

Кравчук рассказал о способах возвращения Украине Крыма и Донбасса

Известия 13:52
Здоровье

Врач рассказала об опасности блюд из сырого мяса и соленой рыбы

Врач высшей категории, кандидат биологических наук Елена Чернышева рассказала об опасности блюд из сырого мяса и соленой рыбы.
МедиаПоток 08:29
Армия и оружие

Провокация США с новой авиабазой обернется серьезной реакцией РФ

Многие эксперты сходятся во мнении, что Россия может крайне резко отреагировать на появление самолетов ВВС США на норвежском острове Ян-Майен, пишет издание NRK.
Политическая Экспертиза вчера в 12:27
Политика

Сатановский заявил, что Путин одним заявлением поставил Запад в безвыходное положение

В субботу, 25 января, стало известно о том, что политолог и востоковед Евгений Сатановский в эфире «Вести FM» высоко оценил предложение Владимира Путина о проведении форума государств-победителей Второй мировой войны.
Невские Новости 12:54
Политика

В Совфеде оценили претензии Польши на компенсации со стороны России

Российский сенатор Сергей Цеков считает, что польские политики попросту позорят себя и страну постоянными заявлениями о компенсациях, которые якобы причитаются Варшаве со стороны Москвы за ущерб в годы Второй мировой войны.
Московский Комсомолец 06:08
Футбол

Комличенко стал игроком московского «Динамо»

РИА Новости 12:50
Армия и оружие

В ДНР заявили о перехвате беспилотника ВСУ

В управлении Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявили о перехвате беспилотника украинской армии.
RT на русском 07:55
Авто

В России отзывают более 82 тысяч автомобилей Lexus и Toyota

Тарантас Ньюс 23 января в 07:53
Политика

Владислав Сурков ушел с госслужбы, причиной стала Украина

Российский Диалог 01:59
Здоровье

Названы признаки высокого уровня сахара в крови организма

Медицинскими экспертами определены и названы пять факторов, указывающих на высокий уровень сахара в крови.
Ugpressa.ru 14:44
Музыка

Песня группы «Тату» стала платиновой в Великобритании

iReactor 23 января в 20:49
Экономика

Банки превращают автокредиты в потребительские

Похожий потребительский кредит – на 1,5 млн руб. сроком на 5 лет – зарплатные клиенты ВТБ могут взять по ставке от 10,9% годовых (конечная ставка зависит от риск-профиля заемщика), для остальных клиентов ставка начинается с 11,2%. А, к примеру, в «ОТП банке» кредит без залога на покупку машины без первоначального взноса на 2 млн руб. можно взять под 15,99% годовых.
Ведомости вчера в 04:36
Гаджеты

Bloomberg: Apple планирует в марте выпустить новый бюджетный iPhone

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, Apple планирует с помощью нового iPhone расширить свое присутствие на рынке мобильных устройств.
Реальное время 22 января в 06:36
Общество

Туроператор решил вывезти российских туристов с острова Хайнань

Ростуризм в пятницу рекомендовал российским туристам не ездить в Китай в связи с угрозой заражения коронавирусом до нормализации эпидемиологической обстановки в стране.
Интерфакс 13:24
Общество

Ротшильды подали в суд на власти Вены из-за отнятых нацистами домов

Наследники австрийской ветви семейства Ротшильдов подали в суд на власти Вены.
РБК вчера в 18:46
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева приклеила накладные ресницы на лоб

Вчера Кудрявцева показала подписчикам видео, на котором она снимает искусственные ресницы с глаз и прикрепляет ко лбу.
StarHit.ru 08:00
Кино

Прототип «Волка с Уолл-стрит» начал судиться с создателями фильма

Вечерняя Москва 14:01
Экономика

Греф пригрозил уходом в случае смены стратегии Сбербанка

Президент—председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что покинет свой пост, если «придется менять стратегию банка после смены основного акционера».
Коммерсантъ 23 января в 04:02
Политика

Маргарита Симоньян предложила запустить акцию для польских политиков

Главный редактор "Россия сегодня" и телеканала RT Магарита Симоньян предложила запустить в интернете акцию #ВамНеСтыдно, которая напомнит польским политикам о роли Красной армии в освобождении Польши.
Sputnik Абхазия 12:18
Футбол

Конте: «СМИ ведут себя так, будто мы подписали половину „Реала“»

Главный тренер «Интера» Антонио Конте поговорил об активной трансферной кампании клуба в январе.
Евро-футбол.ру 10:19
Наука

Ученые восстановили голос 3000-летней древнеегипетской мумии

Ученым удалось восстановить голос древнеегипетской мумии. Останки принадлежат жрецу Несьямуну.
Уфимские Заметки вчера в 11:00
Происшествия

В аэропорту Петербурга застрелили собаку

Сотрудник петербургского аэропорта Пулково застрелил собаку на территории воздушной гавани.
Lenta.ru 11:54
Футбол

Что сказал Сетьен после поражения «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен дал комментарий после поражения от «Валенсии» со счётом 0:2.
Евро-футбол.ру 14:43
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное