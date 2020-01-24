Политика
Infox.ruЛукашенко нашел виноватых в нефтяном конфликте Москвы и Минска
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал разногласия с Россией по ценам на поставки нефти. Причиной конфликта между Москвой и Минском в энергетике стали требования первой увеличить цену на нефть выше мировой. Об этом заявил белорусский лидер, пишет «БелТА».
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Лукашенко заявил, что нефтяной конфликт с Москвой связан со старым правительством РФ
Газета.Ruвчера в 07:00
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Многие эксперты сходятся во мнении, что Россия может крайне резко отреагировать на появление самолетов ВВС США на норвежском острове Ян-Майен, пишет издание NRK.
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Медицинскими экспертами определены и названы пять факторов, указывающих на высокий уровень сахара в крови.
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Песня группы «Тату» стала платиновой в Великобритании
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Банки превращают автокредиты в потребительские
Похожий потребительский кредит – на 1,5 млн руб. сроком на 5 лет – зарплатные клиенты ВТБ могут взять по ставке от 10,9% годовых (конечная ставка зависит от риск-профиля заемщика), для остальных клиентов ставка начинается с 11,2%. А, к примеру, в «ОТП банке» кредит без залога на покупку машины без первоначального взноса на 2 млн руб. можно взять под 15,99% годовых.
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Bloomberg: Apple планирует в марте выпустить новый бюджетный iPhone
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Общество
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Главный тренер «Интера» Антонио Конте поговорил об активной трансферной кампании клуба в январе.
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Ученые восстановили голос 3000-летней древнеегипетской мумии
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В аэропорту Петербурга застрелили собаку
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