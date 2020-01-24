Политика

РосбалтРосбалтЛукашенко нашел виновных в нефтяном конфликте с Россией

Лукашенко добавил, что республика на протяжении уже примерно 5 лет движется к мировой цене на нефть, и пояснил, с чем связан фактически конфликт с Россией: "со старым правительством России, которое президент (Владимир) Путин (15 января) отправил в отставку (кабинет министров Дмитрия Медведева — ред. )".
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Лукашенко возложил вину за нефтяной конфликт на правительство Медведева

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Газета.Ru24 января в 07:00

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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 04:27, Ашберн
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СКР прекратил уголовное дело против экс-главы «Роснано» Меламеда

Следственный комитет России (СКР) прекратил уголовное дело против бывшего гендиректора «Роснано» Леонида Меламеда и экс-финансового директора компании Святослава Понурова за истечением сроков давности «по нереабилитирующим основаниям», сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
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Китайские СМИ сообщили, что Центр по профилактике и контролю заболеваний КНР уже проводит работы по исследованию и разработке вакцины против нового коронавируса.
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Политика

В России отреагировали на слова Кравчука о возврате Донбасса

В России отреагировали на слова первого президента Украины Леонида Кравчука о возврате Донбасса под контроль Киева.
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Белоруссия получила первую партию норвежской нефти

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Комличенко стал игроком московского «Динамо»

Российский нападающий Николай Комличенко стал игроком московского футбольного клуба "Динамо".
РИА Новости вчера в 12:50
Кино

Андрей Звягинцев связывает отказ от финансирования своих новых проектов с цензурой в России

Как отмечает Звягинцев, фонд объяснил отказ от предоставления средств финансовой нецелесообразностью, хотя ранее в процессе работы над картиной таких сомнений не было.
Эхо Москвы вчера в 06:00
Политика

Зеленский отправится в Польшу с рабочим визитом

Президент будет находиться в Польше с рабочим визитом с целью участия в памятных мероприятиях, которые пройдут в Освенциме в 75-ю годовщину освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау.
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Джокович вышел в четвертьфинал Australian Open

За право выйти в полуфинал Джокович сразится с канадцем Милошем Раоничем.
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Политика

Появилась запись разговора Трампа о противостоянии РФ и Украины

Во время разговора президент Трамп спрашивает, как долго Украина в отсутствии помощи США может противостоять России и интересуется возможностью отзыва из Киева тогдашнего посла США на Украине Мари Йованович.
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Армия и оружие

США приступили к разработке средств перехвата гиперзвукового оружия

В США Управление перспективных исследовательских проектов минобороны (DARPA) заключило контракт с компанией Northrop Grumman по созданию технологий, которые необходимы для разработки средств перехвата гиперзвукового оружия.
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Из-за шереметьевских грузчиков погибли два кота

На борту самолета авиакомпании "Аэрофлот", который летел из Нью-Йорка в Москву, погибли два кота.
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Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Пермском крае достигло 15

ДТП произошло около 9.00 (7.00 мск) на 414-м километре автодороги "М7 Волга". По данным ведомства, все пострадавшие госпитализированы.
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В Китае заявили об усилении способности коронавируса к передаче

Новый тип коронавируса отличается от предыдущих, есть опасения, что его способность распространяться ускоряется, заявил на пресс-конференции глава Государственного комитета по делам здравоохранения Китая Ма Сяовэй.
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Познер поделился взглядом на Россию со стороны

Телеведущий Владимир Познер поделился взглядом на Россию со стороны. Его слова опубликованы на сайте Познер Online.
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Хоккей

Команда Тихоокеанского дивизиона выиграла Матч звезд НХЛ

Сборная Тихоокеанского дивизиона стала победителем Матча звезд НХЛ-2020, который прошел в Сент-Луисе.
РИА Новости 00:23
Общество

«Русь-Тур» досрочно вывозит своих туристов с Хайнаня

Из-за вспышки коронавируса туроператор «Русь-Тур» объявил о досрочном вывозе туристов с китайского острова Хайнань.
Коммерсантъ 03:43
Происшествия

На Науки иномарка вылетела на тротуар и сбила девушку

В результате инцидента пешеход получила травмы средней степени вреда здоровью.
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Вирусолог рассказала, как коронавирус приобрел опасные свойства

Заведующая отделом вирусологии Института экспериментальной медицины Лариса Руденко объяснила, что китайский коронавирус стал опасен для человека в результате мутации.
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Общество

ТАСС: запуск ракеты «Союз» с Плесецка отменили из-за технического сбоя

Запуск ракеты "Союз-2.1а" с военным спутником "Меридиан-М" с космодрома Плесецка решили перенести из-за того, что была выявлена неисправность в ее электрооборудовании.
Газета.Ru 00:22
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Украинский боксер укусил соперника во время боя

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Футбол

Гвардиола: «„Ливерпуль“ был бы чемпионом и в Испании, Италии и Германии»

Очевидно, что Ливерпуль выиграет АПЛ, но они стали бы чемпионами и в Испании, Италии и Германии.
Soccer.ru 03:23
Технологии

МКС оказалась под угрозой коррозии и разгерметизации

VSE42.RU 02:48
Общество

Путин поручил сократить сроки рассмотрения заявлений на маткапитал

Президент РФ Владимир Путин поручил сократить сроки рассмотрения заявлений граждан на материнский капитал.
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Общество

Канделаки прокомментировала «шутку» главы Чувашии с пожарным

РИА Новости 24 января в 14:55
Общество

В Сети сравнили цены на продукты в Киеве и Донецке

РИА Новости вчера в 18:12
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