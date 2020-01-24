Политика

РосбалтРосбалтЛукашенко нашел виновных в нефтяном конфликте с Россией

Лукашенко добавил, что республика на протяжении уже примерно 5 лет движется к мировой цене на нефть, и пояснил, с чем связан фактически конфликт с Россией: "со старым правительством России, которое президент (Владимир) Путин (15 января) отправил в отставку (кабинет министров Дмитрия Медведева — ред. )".
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Лукашенко заявил, что нефтяной конфликт с Москвой связан со старым правительством РФ

Газета.Ru07:00

Лукашенко возложил вину за нефтяной конфликт на правительство Медведева

Lenta.ru06:26

"Нагло, беспардонно…": Лукашенко дошёл до угроз, обвиняя кабмин Медведева в срыве переговоров о нефти

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Лукашенко связал разногласия по нефти с прежним правительством России

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Лукашенко назвал правительство Медведева виновником конфликта из-за нефти

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Автоматически обработано 7058 источников, обновлено в 11:09, Ашберн
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Специалисты «Роскачества» установили, что бюджетные гаджеты могут составить реальную конкуренцию смартфонам известных брендов.
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Ростовский суд отпустил министра здравоохранения на свободу

Министра здравоохранения Ростовской области Татьяну Быковскую отпустили из-под домашнего ареста.
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Армия и оружие

Пять лет со дня обстрела Мариуполя: расследования и их оценки

Обстрел микрорайона Восточный Мариуполя состоялся 24 января 2015 года.
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Подтверждено, что стресс действительно делает седыми волосы

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Чубаров анонсировал марш на Крым

Крымские татары 2 мая планируют массово пересечь административную границу с аннексированным Крымом, заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в эфире украинского "5 канала".
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Учительница одной из сельских школ Самарской области уволилась после того, как в интернете появилось видео, на котором она танцует в ночном клубе.
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Крокодилы исчезли из китайских интернет-магазинов из-за коронавируса

Из поиска исчезли крокодилы, страусы и пятнистый олень.
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«Аэрофлот» предложил пассажирам сдать билеты в Китай

В связи с эпидемиологической обстановкой в Китае "Аэрофлот" принял решение предоставить пассажирам возможность изменить дату вылета или вернуть приобретенные билеты по всем направлениям "Аэрофлота" в/из Китая: Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Гонконг, Харбин, а также в рамках код-шеринга с китайскими партнерами Аэрофлота China Eastern и China Southern (Санья, Далянь, Ухань).
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Проект строительства участка Юго-Восточной хорды получил широкий резонанс летом прошлого года, когда появились сообщения активистов-экологов о том, что в зону прокладки ЮВХ попадает могильник радиоактивных веществ - урана и тория, которые из-за строительных работ могут быть подняты на поверхность.
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По сообщениям в Twitter местной полиции, стрельба произошла в кафе, погибли несколько человек, есть пострадавшие.
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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Белоруссии и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами республики с 20 июля 1994 года. Председатель Совета безопасности Белоруссии.
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