Политика
РосбалтЛукашенко нашел виновных в нефтяном конфликте с Россией
Лукашенко добавил, что республика на протяжении уже примерно 5 лет движется к мировой цене на нефть, и пояснил, с чем связан фактически конфликт с Россией: "со старым правительством России, которое президент (Владимир) Путин (15 января) отправил в отставку (кабинет министров Дмитрия Медведева — ред. )".
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Здоровье
В Китае вылечили первого больного коронавирусом
В Шанхае вылечили первого человека, больного коронавирусом 2019-nCoV. Об этом сообщает агентство Sina.
Армия и оружие
Пентагон назвал число пострадавших военных при обстреле баз в Ираке
Официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман сообщил, что в общей сложности 34 военнослужащих США пострадали при обстреле баз в Ираке.
Политика
Польское СМИ рассказало о поражении Варшавы на форуме в Израиле
Польское издание Rzeczpospolita оценило итоги Пятого Всемирного форума памяти жертв холокоста как поражение Варшавы.
Происшествия
Полуголый мужчина зашел на территорию детского сада в Екатеринбурге
Полуголый мужчина пробрался на территорию детского сада в Екатеринбурге.
Общество
Госдеп подтвердил, что США ужесточают правила выдачи виз беременным
Госдепартамент США подтвердил, что с 24 января ужесточаются правила выдачи въездных виз беременным женщинам.
Происшествия
Шесть человек погибли при стрельбе в Германии
В немецком городе Рот-ам-Зе (административный округ Штутгарт, более 500 км от Берлина) в результате стрельбы погибли шесть человек, сообщает Focus Online.
Политика
Глава МЧС счел неэтичным поведение главы Чувашии
Глава МЧС России Евгений Зиничев назвал недопустимым поведение главы Чувашии Михаила Игнатьева, который на вручении ключей от пожарных машин сотрудникам МЧС, поднял руку с ключами вверх, чтобы сотрудник подпрыгнул.
Фигурное катание
Фигуристка Косторная выиграла короткую программу на чемпионате Европы
Исполнение короткой программы в женском одиночном катании на чемпионате Европы завершилось победой россиянки Алены Косторной.
Политика
Порошенко пришел на допрос по делу о госизмене
Бывший президент Украины Петр Порошенко прибыл на допрос в Государственное бюро расследований по делу о государственной измене, передает «Страна.ua».
Политика
Рейтинг Путина вышел на трехмесячный максимум
После выступления президента Владимира Путина с Посланием Федеральному Собранию показатель одобрения деятельности главы государства за неделю вырос до 65,4%. Таковы данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Общество
Лукашенко обвинил Москву в давлении на Белоруссию
По мнению президента Белоруссии, Москва специально предприняла налоговый маневр в нефтяной отрасли ради давления на Минск.
Энергетика
«Нафтогаз Украины» может лишить газа 37 компаний-должников
С 1 февраля 2020 года 37 компаний-производителей тепловой энергии могут быть отключены от газоснабжения на Украине, сообщили 24 января в пресс-службе компании «Нафтогаз Украины».
Шоу-бизнес
Лишенная водительских прав Бочкарева продает свой Cadillac
Российская актриса Наталья Бочкарева, лишенная водительских прав на год и восемь месяцев за хранение наркотиков, решила продать свой автомобиль Cadillac.
Кино
Уилл Смит и Мартин Лоуренс против пенсии. Павел Матяж о фильме «Плохие парни навсегда»
Общество
«Аэрофлот» предложил пассажирам сдать билеты на рейсы в Китай
«Аэрофлот» предложил пассажирам сдать приобретенные билеты на рейсы в Китай или изменить дату вылета в связи с распространением коронавируса в этой стране.
Происшествия
Один человек погиб и 16 пострадали в ДТП с автобусами в Ярославле
Один человек скончался и 16 получили травмы в результате ДТП с двумя автобусами и легковушкой в Ярославле.
Политика
ЦРУ рассекретило архивы об «агенте Гитлера» Степане Бандере
Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США выложило в открытый доступ свыше 13 миллионов страниц архивных документов, более 300 из которых касаются украинского националиста Степана Бандеры.
Общество
Скончалась старейший хирург РФ Алла Левушкина
На 93-м году жизни скончалась Алла Левушкина - старейший практикующий хирург России.
Общество
Полиции и Росгвардии в Москве и Петербурге установили надбавку
Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановления, согласно которым полицейские и росгвардейцы в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области будут получать надбавку к окладу в зависимости от сложности выполняемых задач.
Общество
Самарская учительница уволилась из-за видео с танцами в ночном клубе
Учительница одной из сельских школ Самарской области уволилась после того, как в интернете появилось видео, на котором она танцует в ночном клубе.
Шоу-бизнес
Екатерина Волкова сообщила о смертельной болезни
45-летняя популярная российская актриса Екатерина Волкова откровенно призналась Лере Кудрявцевой в ее программе о том, что она долгое время скрывала информацию о своем заболевании.
Политика
Болгария высылает двух российских дипломатов
Власти Болгарии объявили персонами нон грата двух российских дипломатов, в отношении которых прокуратура страны ранее завела дело о шпионаже.
Футбол
ЦСКА: двойной сэйв Акинфеева вдохновил партнеров
Происшествия
Водитель фуры в Москве перекрыл улицу из-за задержки зарплаты
В центре Москвы водитель фуры намеренно перекрыл улицу из-за невыплаты зарплат. Об этом в пятницу, 24 января, сообщает телеканал «Звезда».
Шоу-бизнес
Невеста Тимати Анастасия Решетова празднует день рождения
Невеста Тимати Анастасия Решетова празднует день рождения Анастасия Решетова отмечает день рождения.
Экономика
Тарифы на вывоз бытового мусора в Москве в 2020 году выросли вдвое
Почему подорожал вывоз бытового мусора в Москве Плата за услугу по обращению с ТКО взимается в составе платы за содержание жилого помещения, которая устанавливается правительством столицы как ставка планово-нормативного расхода (ПНР), пояснили РБК в пресс-службе департамента ЖКХ.
Футбол
Братья Березуцкие могут вернуться в ЦСКА
Происшествия
«Аэрофлот» назвал грузчиков Шереметьево виновными в гибели двух котов
В ПАО "Аэрофлот" заявили "Газете.Ru", что аэропорт Шереметьево понесет ответственность за грузчиков, из-за которых два кота не пережили рейс SU101 из Нью-Йорка в Москву.