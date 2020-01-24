Политика
News.ruЛукашенко сообщил о причинах разногласий с РФ по нефти
Причина разногласий и конфликта между Москвой и Минском по поводу нефти заключается в том, что российская сторона запросила за сырьё цену выше мировой. Об этом в пятницу, 24 января, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
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Лукашенко заявил, что нефтяной конфликт с Москвой связан со старым правительством РФ
Газета.Ruвчера в 07:00
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагает Кремлю очередные переговоры по нефти
Эхо Москвывчера в 07:30
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Экономика
Центробанк отозвал лицензию у Нижневолжского коммерческого банка
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Нижневолжского коммерческого банка, говорится в сообщении ЦБ.
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Первые случаи заражения коронавирусом зафиксировали во Франции
Министр здравоохранения Франции Аньес Бузен рассказала, что во французских городах Париж и Бордо были зафиксированы первые два случая заболевания новым типом коронавируса.
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Автор дубля в игре с «Кельном» Холанд установил 2 рекорда Бундеслиги
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Фанаты «Манчестер Юнайтед» готовят акцию протеста против боссов клуба
Фанатское движение готовит акцию протеста против руководства «Манчестер Юнайтед», сообщает британский таблоид Mirror.
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В Екатеринбурге загорелись склады в административном здании
В Екатеринбурге тушат пожар в двухэтажном административном здании. На первом этаже горят складские помещения.
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Лукашенко одобрил изменение соглашения с Россией по газу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко уполномочил правительство вносить поправки, не имеющие принципиального характера, в соглашение с Россией о формировании цен на газ.
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Борис Джонсон подписал закон о выходе Великобритании из Евросоюза
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон торжественно подписал соглашение о выходе Великобритании из Европейского Союза.
Происшествия
Число жертв землетрясения в Турции достигло 20 человек
Количество погибших в результате землетрясения в провинции Элязыг на востоке Турции увеличилось до 20, число пострадавших достигло 1 015 человек.
Политика
Кипр блокирует введение новых антироссийских санкций
Кипр отказывается голосовать за введение санкций Европейского союза против нескольких российских официальных лиц в Крыму.
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Бывший защитник «Спартака» Рохо может вернуться в Аргентину
Защитник Маркос Рохо, права на которого принадлежат «Манчестер Юнайтед», может продолжить карьеру на родине.
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У Оксаны Воеводиной диагностировали отек мозга
Кино
Гран-при премии «Золотой орел» получил фильм «Текст»
В номинации "Лучший фильм" в этом году представлены фильм Кантемира Балагова "Дылда", выдвинутый от России на "Оскар", но не попавший в номинанты, картины "Бык" Бориса Акопова, "Одесса" Валерия Тодоровского, "Т-34" Алексея Сидорова, "Текст" Клима Шипенко.
Политика
Зеленский рассказал о важности прямого диалога с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что диалог с Россией идет, и речь не только о "нормандском" формате.
Политика
Экс-президент Латвии раскритиковал отношение к русскому языку в стране
Экс-президент выразил уверенность, что в Латвии существует проблема в сфере образования, в результате школьники знают английский язык лучше латышского.
Авто
Кроссовер Genesis GV90 может стать конкурентом BMW X7
Компания Genesis сообщила о вероятном выпуске нового кроссовера. Полноразмерный GV90 может стать конкурентом немецкому BMW X7.
Теннис
Шварцман о конфликте с Медведевым: «У нас были очень хорошие отношения, но я прекратил с ним общаться»
Аргентинец Диего Шварцман рассказал, что перестал общаться с Даниилом Медведевым после их конфликта во время матча на ATP Cup.
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Воронеже
Столкновение трех автомобилей в Воронеже стало причиной гибели четырех человек и ранения двух, сообщил ТАСС в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области.
Армия и оружие
В США провели военные учения с участием российских вертолетов «Ми-24»
Учения с участием двух вертолетов российского производства «Ми-24» провели Военно-воздушные силы США, 24 января сообщает Business Insider.
Политика
Владислав Сурков покинул госслужбу
Помощник президента РФ Владислав Сурков оставил государственную службу "в связи со сменой курса на украинском направлении", сообщил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в своем телеграм-канале.
Политика
В Сети обсуждают принца Чарльза, который не стал жать руку Пенсу
В социальных сетях обсуждают британского принца Чарльза, который не стал жать руку вице-президенту США Майку Пенсу в рамках состоявшегося в Иерусалиме международного форума памяти жертв Холокоста.
Общество
Губернатор Забайкальского края зачитал рэп и поздравил студентов
Глава Забайкальского края Александр Осипов решил необычным образом поздравить студентов с Татьяниным днем.
Армия и оружие
Риски столкновения между США и Россией в Сирии растут
Вскоре Конгресс и союзники США убедили Дональда Трампа оставить в регионе около 500 американских военных для защиты нефтяных месторождений от посягательств со стороны президента Сирии Башара Асада и других игроков.
Общество
Как в Москве будут отмечать сразу День студента, Татьянин день и китайский Новый год?
Празднование китайского Нового года стартует 25 января, а закончится в феврале.
Общество
Конституция РФ фиксирует индексацию пенсий работающим пенсионерам
Происшествия
Подруга сожженной блогерши рассказала о ее убийстве
20-летняя блогерша из Санкт-Петербурга Мишель Михаэлис, чье сожженное тело было найдено в лесу, умерла во время удушающего секса со своим партнером, 21-летним Алесем Завтраковым.
Кино
Прототип «Волка с Уолл-стрит» подал в суд на создателей фильма
Экс-брокер Джон Белфорт подал в суд на компанию Red Granite Pictures, спродюсировавшую фильм "Волк с Уолл-стрит" по его мемуарам.
Политика
Помпео обругал ведущую из-за вопроса об Украине
Госсекретарь США Майк Помпео выругался на американскую радиоведущую Мэри Луиз Келли из-за ее вопросов об Украине, сообщила 24 января радиостанция NPR.
Общество
Глава МЧС обвинил губернатора Чувашии в неэтичном поведении
Поведение главы Чувашии Михаила Игнатьева, из-за которого сотруднику МЧС пришлось высоко подпрыгнуть за ключами от машины, является недопустимым.
Политика