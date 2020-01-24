Причина разногласий и конфликта между Москвой и Минском по поводу нефти заключается в том, что российская сторона запросила за сырьё цену выше мировой. Об этом в пятницу, 24 января, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Лукашенко сообщил о причинах разногласий с РФ по нефти

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