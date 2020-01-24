Политика

News.ruNews.ruЛукашенко сообщил о причинах разногласий с РФ по нефти

Причина разногласий и конфликта между Москвой и Минском по поводу нефти заключается в том, что российская сторона запросила за сырьё цену выше мировой. Об этом в пятницу, 24 января, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
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Лукашенко связал нефтяные споры с Россией со старым правительством

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Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Нижневолжского коммерческого банка, говорится в сообщении ЦБ.
BFM.ru 23 января в 23:34
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Первые случаи заражения коронавирусом зафиксировали во Франции

Министр здравоохранения Франции Аньес Бузен рассказала, что во французских городах Париж и Бордо были зафиксированы первые два случая заболевания новым типом коронавируса.
iReactor вчера в 14:57
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Рублев обыграл Гоффена и вышел в четвертый круг Australian Open

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Автор дубля в игре с «Кельном» Холанд установил 2 рекорда Бундеслиги

Матч 19-го тура чемпионата Германии между дортмундской "Боруссией" и "Кельном" завершился победой первых с разгромным счетом 5:1.
Газета.Ru вчера в 20:28
Футбол

Фанаты «Манчестер Юнайтед» готовят акцию протеста против боссов клуба

Фанатское движение готовит акцию протеста против руководства «Манчестер Юнайтед», сообщает британский таблоид Mirror.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 15:22
Происшествия

В Екатеринбурге загорелись склады в административном здании

В Екатеринбурге тушат пожар в двухэтажном административном здании. На первом этаже горят складские помещения.
Вести.Ru 01:17
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Лукашенко одобрил изменение соглашения с Россией по газу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уполномочил правительство вносить поправки, не имеющие принципиального характера, в соглашение с Россией о формировании цен на газ.
Коммерсантъ вчера в 22:48
Политика

Борис Джонсон подписал закон о выходе Великобритании из Евросоюза

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон торжественно подписал соглашение о выходе Великобритании из Европейского Союза.
Телеканал 360° вчера в 13:41
Происшествия

Число жертв землетрясения в Турции достигло 20 человек

Количество погибших в результате землетрясения в провинции Элязыг на востоке Турции увеличилось до 20, число пострадавших достигло 1 015 человек.
Российская газета 01:47
Политика

Кипр блокирует введение новых антироссийских санкций

Кипр отказывается голосовать за введение санкций Европейского союза против нескольких российских официальных лиц в Крыму.
Вести.Ru вчера в 23:11
Футбол

Бывший защитник «Спартака» Рохо может вернуться в Аргентину

Защитник Маркос Рохо, права на которого принадлежат «Манчестер Юнайтед», может продолжить карьеру на родине.
Sport24.ru 01:25
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У Оксаны Воеводиной диагностировали отек мозга

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Гран-при премии «Золотой орел» получил фильм «Текст»

В номинации "Лучший фильм" в этом году представлены фильм Кантемира Балагова "Дылда", выдвинутый от России на "Оскар", но не попавший в номинанты, картины "Бык" Бориса Акопова, "Одесса" Валерия Тодоровского, "Т-34" Алексея Сидорова, "Текст" Клима Шипенко.
РИА Новости вчера в 14:34
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Зеленский рассказал о важности прямого диалога с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что диалог с Россией идет, и речь не только о "нормандском" формате.
Вести.Ru вчера в 21:36
Политика

Экс-президент Латвии раскритиковал отношение к русскому языку в стране

Экс-президент выразил уверенность, что в Латвии существует проблема в сфере образования, в результате школьники знают английский язык лучше латышского.
Известия вчера в 21:12
Авто

Кроссовер Genesis GV90 может стать конкурентом BMW X7

Компания Genesis сообщила о вероятном выпуске нового кроссовера. Полноразмерный GV90 может стать конкурентом немецкому BMW X7.
OAnews вчера в 09:58
Теннис

Шварцман о конфликте с Медведевым: «У нас были очень хорошие отношения, но я прекратил с ним общаться»

Аргентинец Диего Шварцман рассказал, что перестал общаться с Даниилом Медведевым после их конфликта во время матча на ATP Cup.
Sports.ru 00:16
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП в Воронеже

Столкновение трех автомобилей в Воронеже стало причиной гибели четырех человек и ранения двух, сообщил ТАСС в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области.
ТАСС вчера в 23:48
Армия и оружие

В США провели военные учения с участием российских вертолетов «Ми-24»

Учения с участием двух вертолетов российского производства «Ми-24» провели Военно-воздушные силы США, 24 января сообщает Business Insider.
Красная весна вчера в 21:17
Политика

Владислав Сурков покинул госслужбу

Помощник президента РФ Владислав Сурков оставил государственную службу "в связи со сменой курса на украинском направлении", сообщил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в своем телеграм-канале.
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Политика

В Сети обсуждают принца Чарльза, который не стал жать руку Пенсу

В социальных сетях обсуждают британского принца Чарльза, который не стал жать руку вице-президенту США Майку Пенсу в рамках состоявшегося в Иерусалиме международного форума памяти жертв Холокоста.
РЕН ТВ вчера в 08:33
Общество

Губернатор Забайкальского края зачитал рэп и поздравил студентов

Глава Забайкальского края Александр Осипов решил необычным образом поздравить студентов с Татьяниным днем.
Газета.Ru 00:14
Армия и оружие

Риски столкновения между США и Россией в Сирии растут

Вскоре Конгресс и союзники США убедили Дональда Трампа оставить в регионе около 500 американских военных для защиты нефтяных месторождений от посягательств со стороны президента Сирии Башара Асада и других игроков.
Profinance.ru 23 января в 06:18
Общество

Как в Москве будут отмечать сразу День студента, Татьянин день и китайский Новый год?

Празднование китайского Нового года стартует 25 января, а закончится в феврале.
BFM.ru вчера в 23:12
Общество

Конституция РФ фиксирует индексацию пенсий работающим пенсионерам

REGNUM 23 января в 02:48
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Подруга сожженной блогерши рассказала о ее убийстве

20-летняя блогерша из Санкт-Петербурга Мишель Михаэлис, чье сожженное тело было найдено в лесу, умерла во время удушающего секса со своим партнером, 21-летним Алесем Завтраковым.
Lenta.ru вчера в 12:24
Кино

Прототип «Волка с Уолл-стрит» подал в суд на создателей фильма

Экс-брокер Джон Белфорт подал в суд на компанию Red Granite Pictures, спродюсировавшую фильм "Волк с Уолл-стрит" по его мемуарам.
РИА Новости 02:13
Политика

Помпео обругал ведущую из-за вопроса об Украине

Госсекретарь США Майк Помпео выругался на американскую радиоведущую Мэри Луиз Келли из-за ее вопросов об Украине, сообщила 24 января радиостанция NPR.
Известия вчера в 20:34
Общество

Глава МЧС обвинил губернатора Чувашии в неэтичном поведении

Поведение главы Чувашии Михаила Игнатьева, из-за которого сотруднику МЧС пришлось высоко подпрыгнуть за ключами от машины, является недопустимым.
РБК вчера в 08:30
Политика

В Сети высмеяли новый логотип Космических войск США

РИА Новости 01:41
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