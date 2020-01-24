Политика
РосбалтЛукашенко нашел виновных в нефтяном конфликте с Россией
Лукашенко добавил, что республика на протяжении уже примерно 5 лет движется к мировой цене на нефть, и пояснил, с чем связан фактически конфликт с Россией: "со старым правительством России, которое президент (Владимир) Путин (15 января) отправил в отставку (кабинет министров Дмитрия Медведева — ред. )".
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Лучший бомбардир, снайпер и распасовщик в истории НХЛ Уэйн Гретцки выразил надежду, что капитан «Вашингтона» Александр Овечкин побьет его рекорд по голам.
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Президент США Дональд Трамп показал логотип Космических сил США, которые были созданы в 2019 году, в своем Twitter-аккаунте.
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Китаянка Цзюй Вэньцзюнь победила в матче за мировую шахматную корону
Вэньцзюнь победила Горячкину в ходе тай-брейка, где были сыграны четыре партии.
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Порошенко явился на допрос в ГБР
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Брэд Питт прокомментировал слухи о романе с Дженнифер Энистон
Слухи о возможном романе Питта и Энистон появились еще в начале 2019 года — тогда актер открыто приехал на празднование дня рождения бывшей жены.
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Болгария объявила о высылке двух российских дипломатов, которых обвиняют в шпионаже.
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Число погибших от коронавируса в Китае возросло до 39
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В Кремле прокомментировали слова Грефа о возможном уходе из Сбербанка
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Политика
Зеленский объяснил важность диалога с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вести прямой диалог с российским лидером Владимиром Путиным необходимо ради возвращения удерживаемых лиц и завершения конфликта в Донбассе.
Общество
Ростуризм рекомендует приостановить продажи туров в Китай
В Ростуризме рекомендуют всем туроператорам страны приостановить реализацию туров в КНР из-за коронавируса, который бушует в Поднебесной.
Политика
Лукашенко заявил, что Белоруссия не станет частью России
Александр Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия не может войти в состав другого государства, в том числе и в «братскую» Россию.
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Ждём техосмотра и подорожания ОСАГО
Скандальный медосмотр перенесли на июль Попытка внедрить новую процедуру в ноябре закончилась грандиозным скандалом (даже Владимир Путин вмешался), потому что резко увеличила стоимость медосмотра – до 7-8 тысяч рублей.
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В Турции сообщили о 18 погибших и 553 пострадавших при землетрясении
При сильном землетрясении в восточных турецких провинциях Малатья и Элязыг погибли по меньшей мере 18 человек погибли и 553 пострадали, заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу.
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Российские пары заняли весь пьедестал чемпионата Европы
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Названы первые признаки рака кожи
Заведующий отделением опухолей мягких тканей Московского областного онкодиспансера Денис Сидоров назвал первые признаки рака кожи.
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Член банды Цапков дал показания на сообщников
Авто
Mercedes-Benz случайно раскрыл внешность обновленного E-Class
Компания Mercedes-Benz накануне опубликовала фотографии обновленных седанов E-класса в полном камуфляже.
Армия и оружие
Провокация США с новой авиабазой обернется серьезной реакцией РФ
Многие эксперты сходятся во мнении, что Россия может крайне резко отреагировать на появление самолетов ВВС США на норвежском острове Ян-Майен, пишет издание NRK.
Политика
Соратник Меркель потребовал отмены санкций против России
Санкции против России необходимо отменить, заявил соратник канцлера Германии Ангелы Меркель по партии ХДС, премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер в интервью немецкой газете Bild.
Шоу-бизнес
Цискаридзе назвал большой трагедией уход Волочковой из балета
Народный артист России балетмейстер Николай Цискаридзе рассказал, что относится к бывшей балерине Анастасии Волочковой с нежностью, сообщил сайт OAnews со ссылкой на шоу «И грянул Грэм» на платформе YouTube.
Авто
Ford Mondeo в новом поколении появится в 2021 году
Американская компания Ford сообщила о том, что поставит на конвейер новое поколение популярного автомобиля Mondeo в новом поколении уже во второй половине будущего года.
Футбол
«Милан» с Ибрагимовичем обыграл «Брешию»
Футболисты «Брешии» в домашнем матче 21-го тура чемпионата Италии уступили «Милану».
Кино
Гран-при премии «Золотой орел» получил фильм «Текст»
В номинации "Лучший фильм" в этом году представлены фильм Кантемира Балагова "Дылда", выдвинутый от России на "Оскар", но не попавший в номинанты, картины "Бык" Бориса Акопова, "Одесса" Валерия Тодоровского, "Т-34" Алексея Сидорова, "Текст" Клима Шипенко.
Шоу-бизнес
Невеста Тимати Анастасия Решетова празднует день рождения
Невеста Тимати Анастасия Решетова празднует день рождения Анастасия Решетова отмечает день рождения.
Политика
Польша сочла «неудобными» вопросы о Холокосте
В Варшаве тоже сочли неудобным отвечать на вопросы о Холокосте, в котором многие поляки так активно участвовали.
Армия и оружие
«Вертолёты России» разработали новый вертолёт для спецназа
Глава холдинга «Вертолёты России» Андрей Ногинский рассказал, что новая версия воздушной машины оснащена дополнительным оборудованием.