Политика
РосбалтЛукашенко нашел виновных в нефтяном конфликте с Россией
Лукашенко добавил, что республика на протяжении уже примерно 5 лет движется к мировой цене на нефть, и пояснил, с чем связан фактически конфликт с Россией: "со старым правительством России, которое президент (Владимир) Путин (15 января) отправил в отставку (кабинет министров Дмитрия Медведева — ред. )".
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Здоровье
Мы не умрем. В области выставлен щит против нового коронавируса
Все новостные агентства сегодня заточены на информирование населения о новом китайском коронавирусе, который уже стал причиной смерти 25 человек.
Кино
«Золотой орел»: лучшим фильмом стал «Текст»
В номинации "Лучшая мужская роль в кино" получил награду Александр Петров за фильм "Текст", кроме того, он был номинирован в этой категории за фильм "Т-34".
Происшествия
В Турции произошло землетрясение, есть погибшие
Не менее четырех человека погибли в результате землетрясения, произошедшего на востоке Турции, двое ранены.
Общество
Ростуризм рекомендовал операторам приостановить продажу туров в Китай
Ростуризм порекомендовал туроператорам приостановить продажу путевок в Китай на фоне вспышки нового коронавируса.
Шоу-бизнес
Алсу: «В вашем одобрении моя дочь не нуждается»
«В вашем одобрении моя дочь точно не нуждается», — написала артистка.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отказалась почтить память Караченцова в «Ленкоме»
В конце январе, 27 числа, в столичном «Ленкоме» состоится вечер памяти Николая Караченцова, ушедшего из жизни осенью 2018 года.
Шоу-бизнес
Наталья Рудова полностью обнажилась для мужского журнала
Недавно же 36-летняя Рудова приняла участие в откровенной фотосессии для журнала Maxim.
Политика
Болгария высылает двух российских дипломатов
Власти Болгарии объявили персонами нон грата двух российских дипломатов, в отношении которых прокуратура страны ранее завела дело о шпионаже.
Фигурное катание
Косторная, Щербакова и Трусова лидируют на ЧЕ по фигурному катанию
На чемпионате Европы по фигурному катанию в Граце начались соревнования женщин.
Политика
Зеленский рассказал о прямом диалоге с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что поддерживает прямой диалог с российским лидером Владимиром Путиным для того, чтобы вернуть удерживаемых в России и на Донбассе украинцев домой.
Футбол
Гризманн: всё ещё пытаюсь понять движения Месси
Что касается Месси, Лео — самый сильный в мире игрок, мне приятно играть с ним в одной команде.
Футбол
Комличенко отправился на медосмотр в «Динамо»
Нападающий "Млады-Болеслав" и сборной России Николай Комличенко отправился на медосмотр в московское "Динамо".
Общество
Диетолог назвал опасность потребления рыбы
Диетолог Даниэл Крел рассказал об опасности потребления рыбы, передает oane.ws.
Армия и оружие
Пентагон пообещал начать глобальную перебалансировку войск в 2020 году
Стоит отметить, что финансовый год начинается 1 октября. Ранее ГЛАС сообщал, что Марк Эспер назвал сроки вывода американских войск из Сирии.
Происшествия
Подруга сожженной блогерши рассказала о ее убийстве
20-летняя блогерша из Санкт-Петербурга Мишель Михаэлис, чье сожженное тело было найдено в лесу, умерла во время удушающего секса со своим партнером, 21-летним Алесем Завтраковым.
Здоровье
Два случая заболевания коронавирусом зафиксировано во Франции
Министр здравоохранения Франции Аньес Бузен заявила, что в Париже и Бордо зафиксированы два случая заболевания новым типом коронавируса.
Общество
Goldman Sachs откажет в IPO компаниям без геев в совете директоров
Один из крупнейших в мире инвестбанков Goldman Sachs с июля 2020 года откажется от организации первичного размещения акций (IPO) для компаний, в совете директоров которых нет женщин, лиц нетрадиционной сексуальной ориентации или с не белым цветом кожи.
Общество
Лукашенко поручил дать зеленый свет производству экоупаковки
Заслушав доклады о работе предприятия, президент ознакомился и с выпускаемой продукцией.
Здоровье
Китайские ученые назвали источником коронавируса змей
Как сообщает Today News Ufa со ссылкой на медплатформу Wiley Online Library, китайские ученые выяснили, что первоисточником коронавируса могли стать змеи.
Авто
Lada Vesta получила новую комплектацию Comfort Winter
Общество
Globus разрабатывает новый формат магазинов в России
Хоккей
Тренер академии «Авангарда» бил ребенка клюшкой по голове
В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлен эпизод, как тренер академии «Авангарда» Игорь Николаев применяет жесткие способы воспитания детей.
Футбол
У «Челси» появится новый титульный спонсор
Новым титульным спонсором клуба станет телекоммуникационная компания Three UK.Chelsea, we’ve got your back. and your front.Three is the official shirt partner of @ ChelseaFC, @ ChelseaFCW and Academy sides from the 2020/21 season.
Авто
Опубликована дата премьеры нового Hyundai Solaris
Индийская премьера обновленного седана Hyundai Verna/Solaris, вышедшего на рынок Китая еще прошлой осенью, состоится в начале февраля на мотор-шоу Auto Expo 2020 в Дели.
Шоу-бизнес
Оксане Воеводиной после родов поставили диагноз «отек костного мозга»
Последнее обнаружило у нее протрузию, три грыжи и отек костного мозга.