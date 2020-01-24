Политика

RT на русскомRT на русскомЛукашенко связал разногласия по нефти с прежним правительством России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что разногласия Минска и Москвы в сфере поставок энергоресурсов связаны с прежним составом российского правительства. «Это связано со старым правительством России, которое президент Путин отправил в отставку», — цитирует БЕЛТА Лукашенко.
Читать в источнике
Комментировать31

Подробнее о событии

Лукашенко связал нефтяные споры с Россией со старым правительством

РИА Новости07:43

Лукашенко заявил, что нефтяной конфликт с Москвой связан со старым правительством РФ

Газета.Ru07:00

Лукашенко назвал виновного в нефтяном конфликте Минска и Москвы

REGNUM06:50

Лукашенко назвал правительство Медведева виновником конфликта из-за нефти

РБК06:50

Лукашенко возложил вину за нефтяной конфликт на правительство Медведева

Lenta.ru06:26

Лукашенко рассказал о причинах разногласий с Россией по нефти

Известия06:06

Лукашенко связал разногласия по нефти с прежним правительством России

RT на русском06:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 14:16, Ашберн
Спорт

Горячкина проиграла Вэньцзюань в матче за шахматную корону

ТК Звезда 11:33
Политика

Помпео проведет дипломатический тур по постсоветскому пространству

Госсекретарь США Майк Помпео с 29 января по 4 февраля посетит Украину, Белоруссию, Казахстан и Узбекистан и проведет встречи с главами этих государств, сообщает пресс-служба госдепартамента.
РИА Новости 11:53
Футбол

РФС признал недействительными выборы главы РПЛ

Например, почетный президент РФС Вячеслав Колосков в интервью "Газете.Ru" утверждал, что если бы какие-то претензии в отношении РПЛ и Прядкина в частности и были бы, то руководство федерации выразило бы их сразу же после проведения выборов.
Газета.Ru 13:57
Политика

Борис Джонсон подписал соглашение о выходе Великобритании из ЕС

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон торжественно подписал соглашение о выходе Великобритании из ЕС.
РИА Новости 13:01
Происшествия

«Аэрофлот» назвал грузчиков Шереметьево виновными в гибели двух котов

В ПАО "Аэрофлот" заявили "Газете.Ru", что аэропорт Шереметьево понесет ответственность за грузчиков, из-за которых два кота не пережили рейс SU101 из Нью-Йорка в Москву.
Газета.Ru 09:39
Политика

Мишустин назначил Топилина главой Пенсионного фонда

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Максима Топилина на должность председателя правления Пенсионного фонда РФ.
ТАСС 22 января в 17:19
Происшествия

Перекрывшему дорогу в Москве водителю фуры выплатили долг по зарплате

"По имеющейся информации, в результате принимаемых мер водителю, который сегодня перекрыл движение в Москве с требованием выплатить ему зарплату, выплатили 41 тыс. рублей", - рассказали в Роструде.
Газета.Ru 12:48
Происшествия

В Чите задержали отца найденных в заброшенном доме четырех детей

В Чите задержали мужчину, который вместе с четырьмя детьми жил в заброшенном доме.
Известия 07:43
Технологии

Симулятор эпидемии Plague Inc. снова обрёл популярность

The GEEK 06:26
Происшествия

В Турции произошло землетрясение магнитудой 6,8

РИА Новости 13:21
Общество

Лукашенко поручил дать зеленый свет производству экоупаковки

Заслушав доклады о работе предприятия, президент ознакомился и с выпускаемой продукцией.
Российская газета 07:30
Политика

Глава МЧС счел неэтичным поведение главы Чувашии

Глава МЧС России Евгений Зиничев назвал недопустимым поведение главы Чувашии Михаила Игнатьева, который на вручении ключей от пожарных машин сотрудникам МЧС, поднял руку с ключами вверх, чтобы сотрудник подпрыгнул.
Газета.Ru 10:03
Здоровье

В Шанхае вылечили первого пациента с коронавирусной пневмонией

Ведомости 08:22
Происшествия

Один человек погиб в ДТП с двумя автобусами в Ярославле

Легковой автомобиль и два автобуса столкнулись в Ярославле, в результате аварии один человек погиб, семеро госпитализированы.
ТАСС 01:47
Политика

Мединский и Орешкин назначены помощниками президента

Российская газета 01:45
Политика

Путин поднял фуражку офицера палестинской гвардии

РБК 08:07
Общество

Работающим на митингах полицейским сделают надбавки

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал два постановления о ежемесячных надбавках к окладам полицейским, военнослужащим и сотрудникам Росгвардии в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Коммерсантъ 12:22
Кино

Брэд Питт отказался от главной роли в «Матрице»

Актер Брэд Питт признался, что отказался от главной роли в трилогии тогда еще братьев, а не сестер Вачовски "Матрица".
Газета.Ru 10:07
Авто

Эксперты дали советы по накачиванию шин зимой

Эксперты отмечают, что на каждые 8 градусов по Цельсию понижения температуры происходит падение давления равное 0,1 бар.
SpeedMe 01:41
Общество

Конституция РФ фиксирует индексацию пенсий работающим пенсионерам

REGNUM вчера в 02:48
Происшествия

ФСБ задержала работавшего на спецслужбы Украины жителя Крыма

Сотрудники ФСБ задержали крымчанина, который по заданию спецслужб Украины устраивал схроны со взрывчаткой, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:02
Наука

Змеи признаны первоисточником китайского коронавируса

В результате ученые пришли к выводу, что новый вирус 2019-nCoV оказался комбинацией выявленного у летучих мышей коронавируса и коронавируса неизвестного происхождения.
МедиаПоток вчера в 10:03
Происшествия

В результате стрельбы на юго-западе Германии погибли шесть человек

Шесть человек погибли во время стрельбы в центре города Рот-ам-Зе (федеральная земля Баден-Вюртемберг, юго-запад Германии).
Российская газета 08:38
Общество

Путин рассказал, как семьям получить выплаты на детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин объяснил механизм выплат семьям с невысоким доходом на детей от трех до семи лет.
Мойка78 22 января в 22:31
Футбол

Три российских футболиста получили дисквалификации за ставки на матчи

Три игрока команды "Машук-КМВ", выступавшей в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ), дисквалифицированы за ставки на матчи по решению комитета по этике Российского футбольного союза (РФС).
МК-Спорт 08:24
Общество

На пляже в Лисьем Носу установили прозрачные кабинки для переодевания

Карповка 08:39
Общество

МИД: никто из находящихся в Китае россиян не заразился коронавирусом

Посольство и генеральные консульства РФ следят за ситуацией и поддерживают связь с россиянами, находящимися в районах распространения заболевания.
Аргументы и Факты 13:30
Политика

В ООН одобрили идею Путина провести саммит пяти лидеров Совбеза

Ранее Путин предложил провести встречу пяти постоянных членов СБ ООН — России, Китая, США, Франции и Великобритании, поскольку странам нужно быть сплоченными перед угрозами возникновения шовинизма, расизма, ненависти, антисемитизма и других проявлений подобного рода.
Газета.Ru вчера в 15:18
Армия и оружие

В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.
Газета.Ru вчера в 13:07
Шоу-бизнес

Костенко снялась с голым животом на фоне икон

Пользователей Instagram заинтересовала фотография оголенного живота беременной жены футболиста Дмитрия Тарасова, сделанная на фоне икон.
Рамблер 13:33
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное