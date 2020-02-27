Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что республика получит от России компенсацию за потери по налоговому маневру в нефтяной сфере. Об этом в четверг, 27 февраля, сообщает БелТА. По словам белорусского лидера, он договорился с президентом России Владимиром Путиным о компенсации.

Лукашенко подтвердил компенсацию от России за налоговый маневр

Культура Американский писатель резко высказался о «Преступлении и наказании» Американский писатель Джеймс Эллрой в интервью испанской газете El País в грубой форме высказался о романе писателя Федора Достоевского "Преступление и наказание".

Общество На Алтае закрывают дороги из-за бурана Проезд от Бийска к границе Республики Алтай через через Карабинку пришлось закрыть на всем протяжении трассы (с км 0+000 по 113+772 км).

Общество В Белоруссии зарегистрировали первый случай коронавируса Первый завозной случай коронавируса нового типа зарегистрирован в Белоруссии, он выявлен у иранского студента, прилетевшего из Баку, сообщила в пятницу пресс-служба белорусского минздрава.

Общество Первый случай коронавируса выявили в Литве По последним данным, число жертв коронавируса на территории Китая достигло 2788, заразились более 78 тысяч человек, более 36 тысяч выписаны из больниц.

Армия и оружие В Алеппо нашли брошенные террористами документы Среди брошенных экстремистами при отступлении документов - финансовые отчеты с сотнями псевдонимов лиц, прошедших подготовку в лагере "Таима" под Алеппо.

Общество Названы регионы — лидеры России по продаже алкоголя Центр исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) составил рейтинг регионов России по легальным продажам алкоголя в 2019 году.

Происшествия Число погибших в ДТП в Кузбассе возросло до пяти "Пострадавший в результате столкновения на трассе Ленинск-Кузнецкий - Новокузнецк скончался в реанимации", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что пострадавший был доставлен в больницу в тяжелом состоянии с многочисленными переломами и ожогами Утром в пятницу на 20-м километре трассы Ленинск - Кузнецкий - Прокопьевск - Новокузнецк в Кемеровской области столкнулись минивэн Toyota и "Газель".

Здоровье Минздрав не согласился с выводами Счетной палаты Минздрав не согласился с выводами Счетной палаты о недостающих водопроводах в больницах и неэффективном расходовании средств.

Политика Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева Депутат Госдумы Наталья Поклонская поблагодарила Владимира Соловьева за решение выгнать из студии программы на телеканале "Россия 1" бывшего депутата Верховной рады Александра Ковтуненко.

Политика Путин: Россия отдала долги СССР в обмен на активы Являясь правопреемником СССР, Россия отдала долги всех республик бывшего Советского Союза в обмен на активы за границей, но не все образованные после этого на территории бывшего СССР государства передали их российской стороне, заявил президент России Владимир Путин.

Космос Ученые обнаружили самый большой взрыв в истории Вселенной Взрыв сверхмассивной черной дыры в скоплении галактик Змееносца стал самым большим в истории Вселенной с момента ее образования.

Наука Погода была прекрасная, «Принцесса» была ужасная Как и в случае с «Даймонд Принцесс», австралийский лайнер в течение нескольких дней находился на принудительном карантине — правда в тот раз в открытом море, а не у берега.

Политика Комитет Думы одобрил проведение голосования по Конституции 22 апреля Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправку о проведении общероссийского голосования по изменениям в Конституции 22 апреля, передаёт ТАСС.