Политика
ИзвестияЛукашенко подтвердил компенсацию от России за налоговый маневр
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что республика получит от России компенсацию за потери по налоговому маневру в нефтяной сфере. Об этом в четверг, 27 февраля, сообщает БелТА. По словам белорусского лидера, он договорился с президентом России Владимиром Путиным о компенсации.
Читать в источнике
Оценить41
Подробнее о событии
Показать все источники
Лукашенко настаивает, что договорился с Путиным о компенсации за налоговый маневр
Вести.Ruвчера в 06:18
Лукашенко обвинил российских министров в вольной трактовке переговоров по нефти
Московский Комсомолецвчера в 05:18
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 00:25, Ашберн
Культура
Американский писатель резко высказался о «Преступлении и наказании»
Американский писатель Джеймс Эллрой в интервью испанской газете El País в грубой форме высказался о романе писателя Федора Достоевского "Преступление и наказание".
Общество
На Алтае закрывают дороги из-за бурана
Проезд от Бийска к границе Республики Алтай через через Карабинку пришлось закрыть на всем протяжении трассы (с км 0+000 по 113+772 км).
Политика
Почти 70% россиян выступили за выходной для голосования по Конституции
ФОМ провел опрос на тему отношения россиян к выбранному дню голосования за конституционные поправки (результаты опроса есть у РБК).
Общество
В Белоруссии зарегистрировали первый случай коронавируса
Первый завозной случай коронавируса нового типа зарегистрирован в Белоруссии, он выявлен у иранского студента, прилетевшего из Баку, сообщила в пятницу пресс-служба белорусского минздрава.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова и Давид Манукян устроили ролевые игры
Оказывается, Бузова и её избранник любят ролевые игры и активно практикуют их в постели.
Общество
Первый случай коронавируса выявили в Литве
По последним данным, число жертв коронавируса на территории Китая достигло 2788, заразились более 78 тысяч человек, более 36 тысяч выписаны из больниц.
Армия и оружие
В Алеппо нашли брошенные террористами документы
Среди брошенных экстремистами при отступлении документов - финансовые отчеты с сотнями псевдонимов лиц, прошедших подготовку в лагере "Таима" под Алеппо.
Биатлон
IBU вернул норвежцам бронзу в смешанной эстафете на ЧЕ после апелляции
Общество
В Росгидромете рассказали о погодных аномалиях в начале марта
В некоторых областях Центрального федерального округа России в начале марта ожидаются погодные аномалии.
Общество
Названы регионы — лидеры России по продаже алкоголя
Центр исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) составил рейтинг регионов России по легальным продажам алкоголя в 2019 году.
Происшествия
Число погибших в ДТП в Кузбассе возросло до пяти
"Пострадавший в результате столкновения на трассе Ленинск-Кузнецкий - Новокузнецк скончался в реанимации", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что пострадавший был доставлен в больницу в тяжелом состоянии с многочисленными переломами и ожогами Утром в пятницу на 20-м километре трассы Ленинск - Кузнецкий - Прокопьевск - Новокузнецк в Кемеровской области столкнулись минивэн Toyota и "Газель".
Здоровье
Минздрав не согласился с выводами Счетной палаты
Минздрав не согласился с выводами Счетной палаты о недостающих водопроводах в больницах и неэффективном расходовании средств.
Армия и оружие
Турция уточнила количество погибших военных в Идлибе
Политика
Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева
Депутат Госдумы Наталья Поклонская поблагодарила Владимира Соловьева за решение выгнать из студии программы на телеканале "Россия 1" бывшего депутата Верховной рады Александра Ковтуненко.
Политика
Лукашенко заявил о принуждении Белоруссии к интеграции с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что страна готова к интеграции с Россией, но без давления и принуждения.
Политика
Путин: Россия отдала долги СССР в обмен на активы
Являясь правопреемником СССР, Россия отдала долги всех республик бывшего Советского Союза в обмен на активы за границей, но не все образованные после этого на территории бывшего СССР государства передали их российской стороне, заявил президент России Владимир Путин.
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой
Происшествия
Мужчина в Липецке убил четырехлетнюю дочь и покончил с собой
По версии следствия, мужчина поссорился с супругой и ранил ножом ее и двоих дочерей.
Армия и оружие
Китайский эсминец навел лазер на самолет-разведчик ВМС США
Китайский эсминец направил лазер на американский самолет-разведчик P-8A Poseidon в Тихом океане.
Общество
ФБК нашел в Нью-Йорке квартиру, купленную зятем Мишустина
Фонд борьбы с коррупцией оппозиционного политика Алексея Навального объявил, что российский бизнесмен Александр Удодов купил квартиру в Нью-Йорке.
Космос
Ученые обнаружили самый большой взрыв в истории Вселенной
Взрыв сверхмассивной черной дыры в скоплении галактик Змееносца стал самым большим в истории Вселенной с момента ее образования.
Общество
Россияне в 2019 году получили 106 млрд рублей штрафов за нарушения ПДД
Российские граждане получили 122 млн постановлений о штрафах за нарушения правил дорожного движения (ПДД) на сумму около 106,5 млрд рублей в 2019 году.
Гаджеты
Компания Samsung раскрыла новую особенность своих смартфонов
Наука
Погода была прекрасная, «Принцесса» была ужасная
Как и в случае с «Даймонд Принцесс», австралийский лайнер в течение нескольких дней находился на принудительном карантине — правда в тот раз в открытом море, а не у берега.
Политика
Комитет Думы одобрил проведение голосования по Конституции 22 апреля
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправку о проведении общероссийского голосования по изменениям в Конституции 22 апреля, передаёт ТАСС.
Политика
В Киеве сообщили о плане по перехвату Крыма «из ослабевших рук России»
Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что у него есть план по возвращению Крыма под контроль Киева.
Хоккей
Стали известны все пары плей-офф Кубка Гагарина
Первые встречи плей-офф Кубка Гагарина стартуют 1 марта.
Кино
Silver Cinema-Воскресенск. Новинки кинопроката с 27 февраля
Наука
Топ-10 прорывных технологий 2020 года
Эксперты портала Technology Review составили ежегодный список прорывных технологий 2020 года, которые направлены на решение важных проблем.