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RT на русском
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Лукашенко назначил Караника губернатором Гродненской области

Белорусский президент Александр Лукашенко сменил губернатора Гродненской области, назначив на этот пост Владимира Караника, который перед этим руководил Министерством здравоохранения республики.В источнике
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РБК

Лукашенко на фоне протестов назначил министра гродненским губернатором

РБК08:38
ТАСС

Лукашенко назначил главу Минздрава Караника губернатором Гродненской области

ТАСС08:04
RT на русском

Лукашенко назначил Караника губернатором Гродненской области

RT на русском07:37
Известия

Лукашенко назначил главу минздрава Белоруссии губернатором Гродненской области

Известия07:53
РИА Новости

Лукашенко сменил губернатора Гродненской области

РИА Новости07:37
Коммерсантъ

Лукашенко сменил губернатора Гродненской области

Коммерсантъ07:57
Lenta.ru

Лукашенко назначил освистанного протестующими министра губернатором

Lenta.ru07:36
КП - Беларусь

Лукашенко назначил министра здравоохранения Караника губернатором Гродненской области

КП - Беларусь07:38

В ФРГ признали правоту Путина по вопросу золотого запаса России

В Германии изменили свое мнение относительно "золотого маневра" России после того, как стоимость тройской унции золота на мировых биржах превысила $2 тыс. Немецкие специалисты признали, что наращивание доли резервов золота было верным шагом особенно на фоне пандемии коронавируса и мирового экономического кризиса.
В ФРГ признали правоту Путина по вопросу золотого запаса России
Газета.Ru14:04
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МИД Греции ответил на превращение в мечеть еще одной церкви в Турции

"Сегодняшнее решение турецких властей превратить монастырь Хора в мечеть является еще одним вызовом, наносящим ущерб религиозным людям во всем мире и международному сообществу, которое уважает памятники человеческой цивилизации", - приводит агентство слова представителя МИД Греции.
РЕН ТВвчера в 06:32
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