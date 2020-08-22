Лукашенко назначил Караника губернатором Гродненской области
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Белорусский президент Александр Лукашенко сменил губернатора Гродненской области, назначив на этот пост Владимира Караника, который перед этим руководил Министерством здравоохранения республики.В источнике
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