Армия и оружие

РБКРБКЛукашенко назначил главу Минобороны Белоруссии госсекретарем Совбеза

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил министра обороны страны Андрея Равкова госсекретарем Совета безопасности. Об этом сообщает агентство БелТА.
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Лукашенко назначил нового министра обороны Белоруссии

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В Берлине состоялась конференция по Ливии

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Ливерпуль — Манчестер Юнайтед 2:0

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Эксперт назвал пять способов «убить» машину зимой

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Россияне смогут покупать «красивые» номера за повышенную госпошлину

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Двое туристов снимали видео на Байкале и провалились под лед

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Согласно поправке, "президент РФ формирует Государственный совет РФ в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики Российской Федерации и приоритетных направлений социально-экономического развития государства".
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