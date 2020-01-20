Армия и оружие
РБКЛукашенко назначил главу Минобороны Белоруссии госсекретарем Совбеза
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил министра обороны страны Андрея Равкова госсекретарем Совета безопасности. Об этом сообщает агентство БелТА.
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Политика
Чайка покидает пост генпрокурора РФ
Общество
Рэпера Гуфа задержали из-за дебоша в самолете
Российского рэпера Алексея Долматова, более известного как Гуф, задержали в аэропорту Абу-Даби.
Общество
Принц Гарри прокомментировал отказ от титула
Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
Футбол
Алексей Куракин: Особенности бандеровского футбола
Новости клинического санатория «Перемога» В городе Волочиск (не Рио-де-Жанейро, но один из передовых центров древней шумерской культуры) местный футбольный клуб «Агробизнес», решением товарищеского суда, разорвал контракт со своим бомбардиром Игорем Сикорским.
Происшествия
В Херсоне помощника экс-депутата заподозрили в причастности к поджогам
Украинские правоохранители провели более 30 обысков в Херсоне в целях ликвидации деятельности преступной организации, занимавшейся поджогами, подозреваемыми стали девять человек, в том числе бывший помощник экс-депутата Рады, сообщила в понедельник пресс-служба офиса генпрокурора Украины.
Происшествия
Экс-полковник Захарченко прокомментировал «записку» покровителям
Отбывающий срок в колонии экс-полковник ГУЭБиПК Дмитрий Захарченко прокомментировал публикацию "секретной записки", которую он якобы передал на волю покровителям.
Политика
России вернут долги за военную технику
Страны-должники начинают возвращать России деньги за поставленную им военную технику, сообщил РИА "Новости" источник в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС).
Наука
Ученые нашли новую причину аллергии
Ученые рассказали, что большое скопление реснитчатых клеток находится в пазухах носа.
Происшествия
Голунова допросили по делу о превышении полномочий полицией
Энергетика
Эксперт оценил перспективы рынка СПГ в 2020 году
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович оценил перспективы рынка сжиженного природного газа в 2020 году.
Культура
Мединский поддержал идею госпрограммы по походам школьников в кино
Как отметил и.о. министра, системная поддержка походов в кино школьников — «отличная идея», она «социальная, и образовательная, и бизнес-проект».
Наука
Российским физикам впервые удалось надолго запереть свет в наноловушке
Гаджеты
Смартфон Redmi K20 Pro Premium существенно подешевел
Как известно, смартфон получил чип Snapdragon 855+, 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ ПЗУ Иагональ AMOLED-дисплея устройства составила 6,39-дюйма.
Политика
В Берлине состоялась конференция по Ливии
На состоявшейся накануне конференции по Ливии был принят итоговый документ, который подводит результаты встречи различных сторон.
Экономика
«Коммерсант» обнародовал доходы нового премьера
В 2014 году задекларированный доход Михаила Мишустина равнялся 23,2 миллиона рублей.
Политика
Дочь Пескова назвала источник «конкретного беспредела» в России
Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета считает, что в России «конкретный беспредел» идёт от правоохранительных органов.
Футбол
Ливерпуль — Манчестер Юнайтед 2:0
В следующем туре «Ливерпуль» на выезде сыграет с «Вулверхмэптоном», а «МЮ» примет «Бернли».
Политика
Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле
Израильская сторона отказала президенту Украины Владимиру Зеленскому в праве выступить на форуме, посвященном 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря в Освенциме.
Общество
За двое суток на Австралию обрушились песчаная буря и град
Ранее, 19 января, ураганные ветры в штате Новый Южный Уэльс, вызванные грозами, спровоцировали песчаные бури.
Общество
Актриса Марина Рузавина умерла в 26 лет
В Пензе умерла 26-летняя солистка, педагог-хореограф театра эстрады "Провинция" Марина Рузавина.
Авто
Эксперт назвал пять способов «убить» машину зимой
Автоэксперт Илья Пименов рассказал, какие привычки водителей наносят наибольший вред машине зимой. Об этом пишет журнал "За рулем".
Происшествия
Глава кузбасского управления Минюста РФ скончалась в ночном клубе
Общество
Россияне смогут покупать «красивые» номера за повышенную госпошлину
Минэкономразвития разработало проект постановления правительства о внесении изменений, согласно которым физические лица смогут резервировать "красивые" регистрационные номера транспортных средств.
Хоккей
Российские хоккеисты выиграли у Дании на юношеских Олимпийских Играх
Хоккейная сборная России провела второй матч на юношеских Олимпийских Играх в Лозанне. Нашей команде противостояла сборная Дании.
Происшествия
Двое туристов снимали видео на Байкале и провалились под лед
Двое российских туристов вышли на лед Байкала, но провалились в воду, сняв это на камеру Go Pro.
Общество
Суд в Кувейте смягчил наказание россиянке за растрату
Апелляционный суд Кувейта пересмотрел приговор россиянке Марии Лазаревой и приговорил ее к семи годам тюрьмы по обвинениям в растрате средств.
Шоу-бизнес
Бред Питт и Дженнифер Энистон подогрели слухи о воссоединении
Голливудские актеры Бред Питт и Дженнифер Энистон удивили фанатов теплыми объятиями на вручении премии Гильдии киноактеров США, пишет TMZ.
Политика
Путин предложил наделить президента правом формировать Госсовет
Согласно поправке, "президент РФ формирует Государственный совет РФ в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики Российской Федерации и приоритетных направлений социально-экономического развития государства".
Общество
В Госдуме поддержали идею запретить комиссию за платежи по ЖКХ
Ранее газета «Известия» со ссылкой на главу фракции «Единой России» в Государственной думе Сергея Неверова сообщила, что в Госдуму внесут законопроект, который предусматривает отмену банковской комиссии за платежи по услугам ЖКХ.